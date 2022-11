[ACCESS]

スマートテレビやOTTエコシステム向けホワイトレーベル型ターンキーソリューションのグローバルプロバイダーである NetRange MMH GmbH(本社:ドイツ・ハンブルク、以下、NetRange)と ACCESS Europe GmbH(本社:ドイツ・オーバーハウゼン、ACCESS Europe)は、TCL MOKA International Limited(以下、TCL MOKA)がACCESSのブラウザソリューションを選定したことを発表いたします。今後、TCL MOKAが他社ブランド向けに製造しているテレビに ACCESS のブラウザが搭載されていくことになります。





ACCESSのブラウザソリューションは、TCL MOKAにより長年採用されてきたコンテンツソリューションである「NetRange Smart TV App Store」に統合され、提供されます。TCL MOKAは、ACCESSのブラウザソリューションとNetRangeのスマートテレビ向けコンテンツを採用することで、ワンストップで契約でき、インテグレーションの手間を省き、よりコストパフォーマンスに優れたソリューションを提供することができます。また、長年にわたりSoC(System on a Chip)にブラウザを組み込んできたACCESSの知見を得ることが出来ます。



TCL MOKAがこのたび同社スマートテレビに導入するACCESSおよびNetRangeのソリューションは、以下のとおりです。

・NetFront(R) Browser DTV Profile HbbTV edition

・NetFront(R) Browser BE

・NetRange Android Hybrid TV App Store



ACCESS Europe 最高経営責任者(CEO) 青野 政博は、

「スマートテレビにおける主要技術の構成要素は、SoC、ブラウザ、コンテンツApp Storeです。ACCESSグループによるコンテンツApp Storeとブラウザをセットで採用することで、TCL MOKAの製品開発は大幅に効率化されます。ACCESSは、数十年にわたってブラウザソリューションを多彩な機器に統合してきた実績を有しており、スマートテレビ用SoCとの統合という困難な技術課題にも容易に対応することができます。ACCESSのソリューションはブラウザとスマートテレビコンテンツApp Storeをワンストップで提供することで、テレビメーカーのコスト効率を向上させ、スマートテレビの3つの主要構成要素を統合する労力を大幅に軽減します。これらはTCL MOKAをはじめとするテレビメーカーにとって非常に魅力的なソリューションと言えます」と述べています。



■TCL MOKAについて

2003年に設立されたTCL MOKAは、TCL Technology Group Corporationの主要企業の1社です。主な事業は、スマートテレビ、モニター、業務用ディスプレイといった画面付きインテリジェント端末製品の設計、生産、販売です。同社の年間出荷台数は、全世界のODM/OEM市場で第2位となり、現在、世界5か所(中国・恵州市および成都市、メキシコ、ポーランド、インド)に、高度な生産技術およびマネジメント概念、優れた自動生産設備、先進的な製造工程を備えた製造拠点を擁しています。顧客基盤は南極を除く全大陸を網羅し、30社以上の戦略的顧客および150社以上の地域顧客とパートナーシップを確立しています。同社は、製品の標準化、設備の自動化、ITの活用という方針を掲げています。また、顧客中心、努力重視、問題解決志向、優良から卓越への飛躍という重要な企業文化の価値観に沿って、世界中の顧客から信頼されるリーディングカンパニーになることを目指しています。

http://www.mokadisplay.com/en/





■NetRangeについて

株式会社ACCESS(東証プライム:4813)の連結子会社であるNetRangeは、スマートテレビ向けアプリストアにおけるパイオニアであり、スマートテレビにホワイトレーベル型のOTTエコシステムやアプリストアを提供するターンキーソリューションのグローバルプロバイダーです。

NetRangeは、UI設計、支払い・請求・顧客管理、コンテンツアグリゲーション、グローバルCDN等のバックエンドサービス、セカンドレベルサポート、グローバルブランド(家電/テレビ/セットトップボックス/小売業者/通信事業者)向けアプリ開発等、統合型フルサービスのソリューションを運営しています。グローバルブランドの顧客企業には、Vodafone、Grundig、Arçelik、TCL、Skyworth、シャープ、Loewe、長虹電器、IKEA、MSH、Thomson HD+等100社以上が含まれます。フル機能を備えたNetRangeのスマートテレビ向けアプリストアは、ローカルおよびグローバルなプレミアムVODストア、IP経由のリニアテレビチャンネル、クラウドゲーム、スポーツ生中継、音楽、ライフスタイルのアプリ等を取り揃えています。現在、全世界100カ国以上のテレビ視聴者がNetRangeを介してコンテンツを視聴しています。

また、NetRangeはコンテンツ業界とのネットワークや放送技術の専門知識を活用し、車載インフォテインメントプラットフォーム「ACCESS Twine™ for Car」と、クライアントベースのスマートテレビOS「VISNOS」を提供しています。「VISNOS」は、低電力消費のCPUを搭載したデバイスでフル機能のスマートテレビを実現し、テレビメーカーの部品コストを大幅に削減します。スマートテレビはACCESSのブラウザが搭載されている市場であり、NetRangeは、ACCESSグループの一員としてブラウザ上にコンテンツ・OTTサービスを付加価値として提供しています。

https://netrange.com/





■株式会社ACCESSについて

ACCESS(東証プライム:4813)は、1984年の設立以来、独立系ソフトウェア企業として、世界中の通信、家電、自動車、放送、出版、エネルギーインフラ業界向けに、モバイル並びにネットワークソフトウェア技術を核とした先進のITソリューションを提供しています。累計搭載実績15億台を超えるモバイルソフトウェアおよび500社を超える企業への採用実績を誇るネットワークソフトウェアにおける開発力・ノウハウを活かし、現在、組み込みとクラウド技術を融合したIoTソリューションの開発・事業化に注力しています。アジア、米国、ヨーロッパ地域の子会社を拠点に国際展開も推進しています。

https://www.access-company.com/





※ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。



