〈GIGA・GIGA SONIC 2周年大感謝祭SPECIAL in 幕張メッセ presented by ドラゴンエッグ〉







ジーンズセレクトショップの株式会社ライトオン(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:藤原祐介、以下ライトオン)は、2023年10月7日(土)、幕張メッセ国際展示場ホール4-5にて開催の大規模アイドルフェス「GIGA・GIGA SONIC 2周年大感謝祭SPECIAL in 幕張メッセ presented by ドラゴンエッグ」にて、開催されるギガソニランウェイの“ジーンズステージ”、“CAMP7ステージ”にて衣装提供致します。

ギガソニランウェイについて





第1部ではジーンズを基調とした「ジーンズステージ」。第2部ではアウトドアテイストをタウンウエアに落とし込んだカジュアルウエアの「CAMP7」ステージと言った2部構成となっており、ランウェイの出演者は、STU48から信濃宙花、追妃華。最終未来少女から藤咲凪、小野緑などと言ったアイドル兼インフルエンサーとして大人気の豪華メンバーがファッションショーを彩ります。

ファッションショー中は撮影可能である上に各グループから選出されたアイドルが一つのランウェイステージで共演するので大注目のセクションとなっています。イベントは全日イベントとして開催されますので是非お越しください!



チケット好評発売中!

公式ウェブサイト:

公式X:

公演概要





【GIGA・GIGA SONIC 2周年大感謝祭SPECIAL in 幕張メッセ presented by ドラゴンエッグ】

日程:2023年10月7日(土) 全日イベント

開催場所:幕張メッセ国際展示場ホール4-5

来場予定:5,000~7,000人

主催 GIGA・GIGA SONIC 実行委員会

企画・制作 株式会社GALDir Media

共催:TOKYO MX



出演者(現状) :STU48 / 都内某所 / 神使轟く、激情の如く。/ 我儘ラキア / Appare! / 最終未来少女 / iLiFE! / 群青の世界 / 22/7 / @onefive / 点染テンセイ少女。/ DJダイノジ / 豆柴の大群 / femme fatale / chuLa / シンデレラ宣言! / TiiiMO / 321アイドル部 / 雨ノ森川海 / CHICA#TETSU / SeasoningS / 真っ白なキャンバス / Devil ANTHEM. /アンチテーゼ / シュレーディンガーの犬 / KissBee / 風男塾 / 1つ足りない賽は投げられた / りんご娘 / 天使にはなれない/ アップアップガールズ(2) / ポンコツコンポ / ジュリアナの祟り(a.k.a.エナツの祟り) / 7限目のフルール / Panic Monster !n Wonderland / みらくる☆ふぉーぜ / Cassie Te Light / ヒダリ←イミテイト / cule_latte / flawless POP. / オカシリゾート



MC: ゆきぽよ / じゅんいちダビッドソン

スペシャルゲスト : DJダイノジ

株式会社ライトオンについて





全国に店舗を展開する、ジーンズセレクトショップのライトオンは、年齢・性別を超えた幅広い客層に、カジュアルウェアを販売しています。アメカジからトレンドまで幅広く展開し、等身大のファッションを提案します。ライトオンは【ヒトの魅力】と【モノの魅力】で、お客様の期待を超える満足度を提供し、お客様に選ばれ必要とされる企業を目指します。



