[GORIX株式会社]

12/28(水)10:00~1/11(水)9:59まで、GORIX 楽天ストア( http://bit.ly/2lwrvWn )で、最大67%OFFのセールを開催します。



自転車パーツの開発・製造・販売を手掛ける、ごっつ株式会社(所在地:大阪市東淀川区瑞光3-9-29、代表取締役:長野明)の自転車パーツブランド「GORIX」の楽天ストアで12/28(水)10:00~1/11(水)9:59まで「Rakuten Fashion THE SALE」を開催。サドル、スタンド、グリップ、空気入れ等の自転車用品が最大67%OFFとなる楽天ストアでの大セールです。







自転車パーツブランド「GORIX」の楽天ストア( http://bit.ly/2lwrvWn )にて

12/28(水)10:00~1/11(水)9:59まで「Rakuten Fashion THE SALE」を開催。



サドル、スタンド、グリップ、空気入れ等のGORIXの人気自転車用品が



「最大67%OFF」



となる楽天ストアでの年末年始の大セールです。



今回の「Rakuten Fashion THE SALE」でセール対象となる

GORIXの人気商品を一部公開します。



GORIX 防水サドルバッグ GX-7704







・ 商品ページ → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-7704/





GORIX UVカットサングラス GS-8707







・ 商品ページ → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gs-8707-tt/





GORIX スポーツマスク







・ 商品ページ → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/musk-g/





GORIX サイクルミラー GMIRROR-E211







・ 商品ページ → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/e211-e111/





GORIX 防水サドルバッグ GX-TB6







・ 商品ページ → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-tb6/





GORIX テールライト GX-RHLIGHT







・ 商品ページ → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-rhlight-toku/





GORIX 福袋







2023年度の福袋も販売中です。

・福袋 特集ページ → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/c/0000001702/



その他にも、GORIXの人気商品がセール価格となっています。

「GORIX」の楽天ストア( http://bit.ly/2lwrvWn )にて、

12/28(水)10:00~1/11(水)9:59まで開催される年末年始のビッグセールです。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/29-15:46)