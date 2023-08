[THECOO株式会社]

THECOO株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255)は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon(ファニコン)」にて、日韓合同ダンスボーカルグループ「ORβIT」のメンバー&キムヒによる、ソロファンコミュニティを2023年8月15日(火)12時にグランドオープンしたことをお知らせします。







「 Fanicon 」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー(以下アイコン)の活動を、コアなファン(以下コアファン)と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリです。



洗練されたダンスパフォーマンスと歌唱力、他に類を見ないセルフプロデュース力でファンを魅了する日韓合同ダンスボーカルグループ「ORβIT」

日本人3人、韓国人3人、日韓ハーフ1人の7名のメンバーで構成され、グループのモチーフである「宇宙」にならってそれぞれ担当の惑星が割り振られているなど、各メンバーの個性にも注目が集まっています。



この度「Fanicon」にオープンした ”ソロファンコミュニティ” では、会員限定のオフショット写真や動画、本人登場のグループチャット、生配信など、SNSやファンクラブとはまた違ったメンバーそれぞれの魅力を再発見できる、特別なコンテンツをお楽しみいただけます。





■コミュニティ入会ページ

★YOUNGHOON 「yonn」:https://fanicon.net/fancommunities/5269

★YOONDONG 「HYD」:https://fanicon.net/fancommunities/5264

★JUNE「Keep it with June」:https://fanicon.net/fancommunities/5265

★TOMO「TomoLab」:https://fanicon.net/fancommunities/5266

★SHUNYA「SHUNYA in Wonderland」:https://fanicon.net/fancommunities/5267

★YUGO「ほのぼのゆご」:https://fanicon.net/fancommunities/5268

★キムヒ「KIMUHI」:https://fanicon.net/fancommunities/5270



※メンバー個々のファンコミュニティのため、希望されるコミュニティごとにご入会ください

(例:全メンバーのコミュニティをお楽しみいただくには、7人それぞれのコミュニティにご入会いただく必要があります。)



メンバー自ら趣向を凝らし、配信やプレゼント企画、直接ファンとの交流を図る特別な施策など、それぞれの方法で自身のコミュニティを盛り上げていきます!





更に、コミュニティのオープンを記念して新規入会キャンペーンを開催!

8月31日(木)までにご入会していただいた方へ"実物会員証"をプレゼントします。

是非この機会にご入会ください!



■新規入会キャンペーン詳細

・キャンペーン特典:実物会員証

・対象期間:~2023年8月31日(木)までにご入会された方

・対象者:通常会員・VIP会員

※実物会員証のデザインは各コミュニティによって異なります。

※[通常会員・VIP会員]共通のデザインとなります。



■配送予定時期

・2023年10月上旬より順次配送



■配送先情報登録期限

・2023年9月10日(日)までに配送先情報の登録をお済ませください

※上記[配送先情報登録期限]までにご登録いただけない場合は配送出来ません。予めご了承ください。





「Fanicon」は、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、20万人超となっています。



Faniconは引き続き、 “With fan, More fun “あなたとファンをつなぐファンコミュニティ をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。





◆ コミュニティ概要

<金額> 月額 550円 / 770円 ※税込価格

<内容>

■通常プラン <月額 550円>

*タイムライン投稿の閲覧

*本人登場のグループチャット利用

*ファン同士で交流できるスレッド、クイズ機能

*限定賞品が当たるスクラッチくじ

*fanicon限定イベントのチケット購入

*ライブ&ラジオ生配信 ※アーカイブ視聴不可



■VIPプラン <月額 770円>

*通常プラン全ての機能

*ライブ&ラジオ配信アーカイブ視聴

*VIP会員限定グッズの購入権利

*VIP会員限定の不定期コンテンツ





◆ ダウンロード

アプリ名 : Fanicon

対応端末 : iPhone/Android版

提供場所 : App Store/Google Play



◆ORβIT プロフィール

HEECHO、YOUNGHOON、YOONDONG、JUNE、TOMO、SHUNYA、YUGOの7名で構成された日韓合同ダンスボーカルグループ。洗練されたダンスパフォーマンス、歌唱力だけでなく、メンバー自らが楽曲のプロデュース、制作、アートディレクションを手掛け、自分たちの魅力を最大限に生かしたセルフプロデュース力で大きな注目を集める。

デビューアルバムは「00」(オーツー)。アルバム発売前にYouTubeで公開された楽曲「Lazurite」は早々に100万回再生突破するなど話題を呼んだ。

ファンネームはEαRTH。

今年11月には、ファンミーティング「to Eαrth II」を開催予定!



公式サイト: https://orbit-official.com/

公式You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCdf68eF3orPFKU8xVq9Z8ww

公式Instagram: https://www.instagram.com/official_orbitgram/

公式Twitter::https://twitter.com/official7orbit

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@official_orbit



■ Fanicon(ファニコン)について

“With fan,More fun “あなたとファンをつなぐファンコミュニティ

Faniconは、アイコンの活動を、彼らとファンが一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリです。

公式ページ:https://fanicon.net/icon

公式メディア:https://media.fanicon.net/





■ THECOO株式会社について

THECOO(ザクー)は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」をビジョンに掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「Fanicon事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しております。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント(広告主)、ユーザー(ファン)、インフルエンサー(アイコン)を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。



■ 会社概要

社名:THECOO株式会社

代表者 :代表取締役CEO 平良 真人

所在地 :東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル9,10,11階

設立 :2014年1月20日

URL : https://thecoo.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/17-18:46)