GAORA SPORTSは、女子プロレス・OZアカデミー年間最大のビッグマッチ『OZアカデミー女子プロレス YOKOHAMA Burning Destiny』を、2023年10月22日(日)午後3時50分から「ローチケLIVE STREAMING」にて全試合生配信することを決定しました。この大会の視聴チケットを、9月23日(土)午前10時から販売開始します。







女子プロレス界屈指のハイレベルな激闘が繰り広げられるOZアカデミー。その年間最大のビッグマッチとなる『OZアカデミー女子プロレス YOKOHAMA Burning Destiny』で、ついに”禁断の扉”が開かれます。長らく“絶縁状態”と言われた尾崎魔弓率いる「OZアカデミー」と、長与千種の「Marvelous」との、全面対抗戦が実現することに!すでに「【OZアカデミー】正危軍(尾崎魔弓&2人) vs 【Marvelous】長与千種&渡辺智子&桃野美桜」のデスマッチが決定した今大会、何も起こらないわけがない!!



さらにメインイベントでは、「OZアカデミー vs Marvelous」の対抗戦頂上対決となるOZアカデミー認定無差別級選手権「【第28代王者】AKINO vs 【挑戦者/Marvelous】彩羽匠」が行われます。

危険な香りが充満する『OZアカデミー女子プロレス YOKOHAMA Burning Destiny』を、「ローチケLIVE STREAMING」にてお楽しみ下さい。



<概要>

▼タイトル:

「OZアカデミー女子プロレス YOKOHAMA Burning Destiny」10.22横浜武道館



▼配信日時

2023年10月22日(日) 午後3時50分~【LIVE】



▼見逃し配信

2023年10月29日(日)よる11時59分まで



▼視聴料金/販売期間

料金:2,800円(税込)

販売期間:2023年9月23日(土)午前10時~2023年10月29日(日)よる9時 ※アーカイブ配信を含む



▼チケット購入ページ

ローチケLIVE STREAMING https://l-tike.zaiko.io/e/oz-academy231022



▼発表済み対戦カード

■The Wizard of OZ~OZアカデミー認定無差別級選手権試合:シングルマッチ60分一本勝負

【第28代王者】AKINO vs 【挑戦者/Marvelous】彩羽匠

■デスマッチルール6人タッグマッチ(ルール詳細は別途尾崎魔弓より指定)

【正危軍】尾崎魔弓&2名(未定) vs 【Marvelous】長与千種&渡辺智子&桃野美桜

■OZアカデミー認定タッグ選手権次期挑戦者決定戦:3WAYタッグマッチ

【H2D】加藤園子&水波綾 vs 【ゴジゾネス】松本浩代&ZONES vs 【チーム200キロ】橋本千紘&優宇



※記載の内容は予定であり、変更する可能性があります。



