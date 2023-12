[イノベント]

関西2府4県のバラエティ豊富な逸品が集結!!ここにしかない商材・情報・チャンスに出逢える2日間



FOOD STYLE Kansai 実行委員会(所在:東京都港区、運営:株式会社イノベント)は、2024年1月24日(水)・25日(木)の2日間、インテックス大阪1・2号館にて「全国の食を関西にもっと!関西のフードビジネスを支える商談展示会」をコンセプトとした食の商談展示会『FOOD STYLE Kansai 2024』を開催いたします。





2025年はいよいよ大阪・関西万博が開幕します。160以上の国と地域をはじめ国際機関が集う、世界の懸け橋となる重要なイベントです。「いのち」をテーマに開催されますが、FOOD STYLE Kansaiという食の展示会も、食と命は密接に関係することから、開催地である大阪をはじめ関西、全国から注目されていると考えております。

過去最多となる全国47都道府県から650社(※1)以上の出展者が一堂に集います。

また、経営や商品開発のヒントとなるセミナーをはじめ、ご当地食を味わい学べるライブキッチン、食品ロス削減に貢献するフードドライブなど来場者に多くの出会いや発見、学びを体感して頂くため準備を進めております。

来場予定の皆様には、本展をご活用頂き、持続可能な未来を目指すためのイノベーションやアイディアが生まれるような出会いやヒントをご提供いたします。どうぞお誘いあわせの上ご来場いただきます様お願い申し上げます。

※1 FOOD STYLE Kansai 2024/ラーメン産業展 in Kansai 合わせた出展者数





■開催概要

名称 : FOOD STYLE Kansai 2024

会期 : 2024年1月24日(水)・25日(木)

10:00~17:00(最終日 16:00まで)

会場 : インテックス大阪 1・2号館

(大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102)

同時開催展 :ラーメン産業展 in Kansai

併催イベント :

魅力ある近畿の食・食文化、産品、農山漁村体験コーナー 主催 : 近畿農政局

KAKUYASU DEXPO 2024 in OSAKA 主催 :株式会社カクヤス

特別企画 :

大阪産(もん)・大阪産(もん)名品 商談会 in FOOD STYLE Kansai

大阪外食産業協会 特別協力エリア 協力:一般社団法人大阪外食産業協会ORA

『ヘルシー外食コンテスト 2023』の表彰式 主催 : 大阪ヘルシー外食推進協議会

「省スペース」「低コスト」「高効率」ベーカリーシステム提案! 協力:山崎製パン株式会社、タニコー株式会社

いまだから知っておきたい「冷凍食品」コーナー 協力:一般社団法人日本冷凍食品協会

特別エリア 九州逸品物語

特別エリア 中四国逸品物語

特別エリア うまさぎっしり新潟県コーナー

関西2府4県ブランド産品カタログ展示コーナー

セミナー

ライブキッチン

新商品コレクション

FC・シェアリングブランド相談コーナー 協力:一般社団法人東京都中小企業診断士協会 フランチャイズ研究会

外食×テックEXPO

フードドライブ 協力:関西SDGsプラットフォーム 食品ロス削減分科会 ZERO FOOD WASTE など

来場方法 : 事前登録制 https://foodstyle.jp/kansai/attendance.php

公式ホームページ: https://foodstyle.jp/kansai/



出展者数:47都道府県650社以上 ※12月19日現在

出展製品:外食・中食・小売業界向けの食材、飲料、設備、サービス

来場対象:外食・中食・小売業界の経営者、バイヤー、管理部門責任者、業界関係者 等



主催:FOOD STYLE Kansai 実行委員会

後援:

近畿農政局/近畿経済産業局/大阪労働局/大阪府/大阪市/京都府/兵庫県/奈良県/和歌山県/滋賀県/公益財団法人大阪観光局/大阪商工会議所/大阪府商工会議所連合会/関西広域連合/全国商工会連合会/大阪府商工会連合会/京都府商工会連合会/兵庫県商工会連合会/奈良県商工会連合会/和歌山県商工会連合会/滋賀県商工会連合会/日本商工会議所/京都府商工会議所連合会/兵庫県商工会議所連合会/奈良県商工会議所連合会/和歌山県商工会議所連合会/滋賀県商工会議所連合会/三重県商工会議所連合会/京都商工会議所/神戸商工会議所/全国中小企業団体中央会/奈良県中小企業団体中央会/和歌山県中小企業団体中央会/滋賀県中小企業団体中央会/三重県中小企業団体中央会/公益社団法人2025年日本国際博覧会協会/公益社団法人日本給食サービス協会/公益社団法人大阪府栄養士会/一般社団法人全日本司厨士協会/一般社団法人全日本・食学会/一般社団法人日本飲食業経営審議会/一般社団法人日本惣菜協会/一般社団法人日本厨房工業会/一般社団法人日本パン工業会/一般社団法人日本百貨店協会/一般社団法人日本フードビジネス国際化協会/一般社団法人日本弁当サービス協会/一般社団法人日本洋菓子協会連合会/一般社団法人レストランテック協会/製粉協会/日本マーガリン工業会/NPO法人 居酒屋甲子園/NPO法人 繁盛店への道/一般社団法人Miyabi Partners/一般社団法人日本運搬車両機器協会/一般社団法人日本外食品流通協会/一般社団法人日本ジビエ振興協会/一般社団法人日本3PL協会/一般社団法人日本物流システム機器協会/全国水産加工業協同組合連合会/一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

協力:

公益社団法人大阪食品衛生協会/公益社団法人日本調理師連合会/公益社団法人日本中国料理協会 大阪支部/公益社団法人日本全職業調理士協会/一般社団法人大阪外食産業協会ORA/一般社団法人大阪府調理師会/大阪府調理技能士会/一般社団法人日本ラーメン協会/全国製麺協同組合連合会/一般社団法人日本回転寿司協会/大阪府製麺商工業協同組合/大阪府飲食旅館生活衛生組合連合会/大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合/大阪府喫茶飲食生活衛生同業組合/大阪府鮓商生活衛生同業組合/大阪府旅館ホテル生活衛生同業組合/大阪府中華料理業生活衛生同業組合/大阪府料理業生活衛生同業組合/大阪府社交飲食業生活衛生同業組合/大阪府飲食業生活衛生同業組合/一般社団法人東京都中小企業診断士協会フランチャイズ研究会







■詳細の情報は公式ホームページ・各種SNSにて随時公開中!

【公式ホームページ】https://foodstyle.jp/kansai/

【公式Facebook】https://www.facebook.com/foodstyleFB

【公式Instagram】https://www.instagram.com/foodstyle_invt/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/19-13:16)