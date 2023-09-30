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天地真理冠番組第2弾「となりの真理ちゃん」を放送！｜CSホー…

天地真理冠番組第2弾「となりの真理ちゃん」を放送！｜CSホームドラマチャンネル

［松竹ブロードキャスティング株式会社］

沢田研二、ザ・ドリフターズなどがゲスト出演した超貴重映像

CSホームドラマチャンネルで【連続企画】天地真理特集を放送中！


CS放送「ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ」では、『【連続企画】天地真理特集』と題し、5月から天地真理の懐かしのバラエティー番組や映画などを特集放送中。10月2日からは天地真理の冠番組第2弾として「となりの真理ちゃん」をベーシック初放送でお届け！ホームドラマチャンネルでしか見ることができない超貴重映像をお見逃しなく。
視聴方法など、詳細はホームドラマチャンネルHP内にある特設サイトをチェック！
(C)渡辺プロダクション
となりの真理ちゃん（全24話）
ベージック初放送／未DVD化
［放送日］１０／２（月）スタート！
毎週（月）深２：００～（２話連続）
※１０／９（月）は放送休止
放送当時、絶大なる人気を得ていた天地真理の冠番組第2弾！
天地真理がゲストたちと繰り広げる歌あり、ドラマありのバラエティー番組！
(C)渡辺プロダクション
ゲスト：沢田研二（地上波放送 1973年4月12日）
C)渡辺プロダクション
ゲスト：ザ・ドリフターズ、岸部四郎（地上波放送 1973年6月14日）

【ゲスト】
＃１：ザ・ドリフターズ
＃２：沢田研二
＃３：小柳ルミ子
＃４：宮脇康之
＃５：沢田研二
＃６：小柳ルミ子・布施明
＃７：井上順
＃８：小柳ルミ子・仲雅美
＃９：岸田今日子・沢田研二
＃１０：ザ・ドリフターズ・岸部四郎
＃１１：ジェリー藤尾・小柳ルミ子
＃１２：玉川良一
＃１３：坂本九
＃１４：布施明
＃１５：坂上二郎
＃１６：坂上二郎
＃１７：毒蝮三太夫・水森亜土
＃１８：ハナ肇
＃１９：名古屋章
＃２０：森光子・藤村俊二
＃２１：岸田今日子
＃２２：アグネス・チャン
＃２３：小柳ルミ子
＃２４：沢田研二

デビュー50周年を迎えた永遠の国民的アイドル・天地真理の輝かしい活躍の数々を「真理ちゃんシリーズ」として全話レギュラー放送予定！ぜひご堪能ください。

特集作品や天地真理インタビューも掲載中！
天地真理特集_特設サイト：https://www.homedrama-ch.com/special/amachimari

ホームドラマチャンネルHP：https://www.homedrama-ch.com/
ホームドラマチャンネルはスカパー！やケーブルTV、ひかりTVなどでご覧になれます。
ホームドラマチャンネル カスタマーセンター ０５７０-００１-４４４
IP電話のお客様は０３-６７４１-７５３５
【受付時間】１０：００～２０：００（年中無休）

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/30-22:40）

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