天地真理冠番組第2弾「となりの真理ちゃん」を放送！｜CSホー…
［松竹ブロードキャスティング株式会社］
沢田研二、ザ・ドリフターズなどがゲスト出演した超貴重映像
CSホームドラマチャンネルで【連続企画】天地真理特集を放送中！
CS放送「ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ」では、『【連続企画】天地真理特集』と題し、5月から天地真理の懐かしのバラエティー番組や映画などを特集放送中。10月2日からは天地真理の冠番組第2弾として「となりの真理ちゃん」をベーシック初放送でお届け！ホームドラマチャンネルでしか見ることができない超貴重映像をお見逃しなく。
視聴方法など、詳細はホームドラマチャンネルHP内にある特設サイトをチェック！
となりの真理ちゃん（全24話）
ベージック初放送／未DVD化
［放送日］１０／２（月）スタート！
毎週（月）深２：００～（２話連続）
※１０／９（月）は放送休止
放送当時、絶大なる人気を得ていた天地真理の冠番組第2弾！
天地真理がゲストたちと繰り広げる歌あり、ドラマありのバラエティー番組！
ゲスト：沢田研二（地上波放送 1973年4月12日）
ゲスト：ザ・ドリフターズ、岸部四郎（地上波放送 1973年6月14日）
【ゲスト】
＃１：ザ・ドリフターズ
＃２：沢田研二
＃３：小柳ルミ子
＃４：宮脇康之
＃５：沢田研二
＃６：小柳ルミ子・布施明
＃７：井上順
＃８：小柳ルミ子・仲雅美
＃９：岸田今日子・沢田研二
＃１０：ザ・ドリフターズ・岸部四郎
＃１１：ジェリー藤尾・小柳ルミ子
＃１２：玉川良一
＃１３：坂本九
＃１４：布施明
＃１５：坂上二郎
＃１６：坂上二郎
＃１７：毒蝮三太夫・水森亜土
＃１８：ハナ肇
＃１９：名古屋章
＃２０：森光子・藤村俊二
＃２１：岸田今日子
＃２２：アグネス・チャン
＃２３：小柳ルミ子
＃２４：沢田研二
デビュー50周年を迎えた永遠の国民的アイドル・天地真理の輝かしい活躍の数々を「真理ちゃんシリーズ」として全話レギュラー放送予定！ぜひご堪能ください。
特集作品や天地真理インタビューも掲載中！
天地真理特集_特設サイト：https://www.homedrama-ch.com/special/amachimari
ホームドラマチャンネルHP：https://www.homedrama-ch.com/
ホームドラマチャンネルはスカパー！やケーブルTV、ひかりTVなどでご覧になれます。
ホームドラマチャンネル カスタマーセンター ０５７０-００１-４４４
IP電話のお客様は０３-６７４１-７５３５
【受付時間】１０：００～２０：００（年中無休）
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/30-22:40）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
「クトゥルフ神話TRPG ルールブックPLUS」に『クトゥルフと帝国』が登場！無料公開シナリオやキャンペーンも開催！(09/30 22:40)
最新のサーバーサイドレンダリングWebアプリ開発情報をキャッチアップ！『はじめてのSSR Hands-on』発行技術の泉シリーズ、9月の新刊(09/30 22:40)
ギフト付与機能『アフィコ』の交換先に「giftee Box Select」を追加！換金性の低いギフトで広告主のニーズに応える【GMOメディア】(09/30 22:40)
【本日発売！】大好評“喫茶店シリーズ”から横浜版登場！ 地元で愛される喫茶店の情報が満載！(09/30 22:40)
10月の「よしもと新喜劇」放送ラインナップはこちら!!BSよしもとでも新喜劇をお楽しみください！(09/30 22:40)
10月のBSよしもと「花王名人劇場」ラインナップ!! 昭和のお笑い名人芸と、当時の熱狂をお楽しみください！(09/30 22:40)
サイバード＆アニメイトによる恋愛ゲーム『恋花幕明録』「勝海舟（CV:阿座上 洋平）」本編9月28日より配信開始！～配信を記念した豪華なキャンペーンも開催！～(09/30 22:40)
【期間限定】【最大75％OFF】先取りお家時間をもっと快適に厳選ホームグッズお試しキャンペーン「Gloture楽天ストア」で開催中【10/1まで】(09/30 22:40)
「2024松坂屋のおせち」10月1日(日)より店頭承りを開始いたします。(09/30 22:40)
楽天モバイルとネクストジャパン、健康寿命延伸を目指し協業(09/30 22:40)
当社初のオフサイトPPA向け地上設置型太陽光発電所「DREAM Solar石川羽咋堀替新町」稼働開始（ニュースレター）(09/30 22:40)
びっくり！驚きのサイズの弁当や惣菜が登場！“サプサイズグルメ”２０選(09/30 22:40)
新作も！今秋限定！約６０種登場！希少・レアスイーツ２０選(09/30 22:40)
ファッション誌『ＧＬＯＷ』とSUIT SQUAREが共同制作！40代が「本当に欲しい」スーツ・オケージョン服を９/28発売(09/30 22:40)
10円玉を弾く懐かしのレトロゲームのプラモデルが登場。あみあみにて予約受付中。(09/30 22:40)
『Mart』秋号本日発売！"家族で絶景旅"から"エモい家呑みメニュー"まで、"映える週末"のコツ満載です！(09/30 22:40)
ポリス、TikTok公式アカウントを開設!(09/30 22:40)
トランスコスモス、タオバオTMALLグループから5つ星評価を8年連続で獲得(09/30 22:40)
2023/09/30(sat) Release TANAKA × WISM 「THE NEW CLASSIC COTTON TROUSERS」(09/30 22:40)
多摩地域にイノベーション支援施設「オープンイノベーションフィールド多摩 国分寺館・八王子館」OPEN(09/30 22:40)
IoT機器とMicrosoft Azure IoT Hubをセキュアに接続するソフトウェアを発表(09/30 22:40)
4万人の疑問を集めた 「インボイス制度・電子帳簿保存法のよくある質問集」を公開(09/30 22:40)
『マネーフォワード クラウド』、中堅・エンタープライズ企業向けにインボイス制度対応機能を提供(09/30 22:40)
長生きの秘訣は暮らしにアリ！ご長寿に学ぶ！健康寿命を延ばすコツ 10/1(日)『健康カプセル！ゲンキの時間』(09/30 22:40)
松岡茉優の初著書『ほんまつ』、Amazon.co.jp先着購入特典オフィシャルステッカーのヴィジュアル公開&気になる内容が明らかに！(09/30 22:40)
世界で1店舗だけの「CAFEねんりん家」から、秋限定『ホットバームクーヘン モンブランバーム』が新登場！(09/30 22:40)
ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』にてイラストレーター『寺田てら』とのブランドコラボアイテムを2023年10月1日（日）より先行販売開始！(09/30 22:40)
店舗マネジメントツール「はたLuck(R)」を展開するHataLuck and Person社へ出資(09/30 22:40)
令和5年10/1(日)実施 第一種電気工事士学科試験[筆記方式]速報！講評＆技能試験攻略Webセミナーを公開中！(09/30 22:40)
【宮本亞門／市村正親、大竹しのぶ】ミュージカル『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師』全キャスト＆東京公演チケット詳細発表【9月30日最速抽選先行スタート】(09/30 22:40)