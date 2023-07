[ラフォーレ原宿]

愛と狂気のマーケットでは野性爆弾・くっきー!のYouTubeチャンネルとのコラボ展開催





ラフォーレ原宿では、絶滅危惧種の保護を啓蒙する次世代型スニーカーブランド「REDLIST(レッドリスト)」と、韓国で人気の雑貨ショップ「Friendsstore ARTBOX」をオープンします。

「REDLIST(レッドリスト)」は絶滅危惧種の保護を啓蒙する次世代型スニーカーブランドとして、様々な野生動物にインスパイアされたデザインのプレミアムスニーカーを展開。今回のオープンにあたり、新作も発売します。また、韓国で人気の雑貨ショップ「Friendsstore ARTBOX」では、ハングルで書かれた文房具や日用雑貨などユニークなアイテムを取り揃えます。

さらに、「愛と狂気のマーケット」では、野性爆弾・くっきー!の“遊び”がたくさん詰まったYouTube『くっきー!の引田くっきー!』チャンネルとのコラボ展を開催。くっきー!がこの企画のために制作したオリジナルの鋲ジャン、そして『超くっきーランド』以来となるPUNK DRUNKERSとのコラボアイテム『あいつ』の新作ソフビなど、今企画限定の作品やアイテムを多数展示します。その他、世界各国のユニークなデザインやプロダクトを取り揃えた台湾発・アジア最大級の通販サイト『Pinkoi』がセレクトした、日本初上陸のブランドやこれから流行ること間違いなしのアイテムが揃う「新流行市場 by Pinkoi」など個性的なラインナップとなっています。



NEW SHOP OPEN





2023.7.26(Wed) OPEN〈1F〉

REDLIST(レッドリスト)

REDLISTブランド初のフラッグシップとなるショップがラフォーレ原宿にオープン!

REDLISTは“希少価値をなくさない”ことをテーマにしたネオ・ジパングブランドとして2023S/Sデビュー。その希少価値を体現する絶滅危惧種の野生動物にインスパイアされたデザインのプレミアムスニーカーを展開します。日本の代表的な絶滅危惧種である朱鷺(トキ)や、インドネシアスマトラ島に生息するスマトラタイガーをイメージしたデザインなど、REDLISTならではのオンリーワンなスニーカーが揃っています。

今回ラフォーレ原宿でのオープンに合わせて新作のホオジロザメモデルを発売いたします(※8月中旬より発売予定)。プロジェクトを通じて希少生物への理解とその保護を啓蒙していきます。



2023.7.14(Fri)OPEN〈5F〉

Friendsstore ARTBOX(フレンズストア アートボックス)

韓国文房具で人気の雑貨チェーン店「ARTBOX」が商業施設初出店

-韓国で人気の雑貨ショップ「ARTBOX」がビルインとしては初となるショップをオープン。店内には化粧品・文房具・日用雑貨など幅広いラインナップとなっています。ハングルで書かれた誕生日カードやギフトバッグなど、唯一無二の可愛くてユニークなアイテムを多数取り揃えています。



愛と狂気のマーケット(B0.5F) PICK UP





2023.8.1(Tue)-8.31(Thu)



くっきー!の引田くっきー!展 ~蟲万博~

野性爆弾・くっきー!の“遊び”がたくさん詰まったYouTube『くっきー!の引田くっきー!』チャンネルとのコラボ展。動画内でしばしば登場するくっきー!のお気に入りのアイテムたちが実際に見られる空間となっています。

その他、この企画のためにくっきー!が制作したオリジナルの鋲ジャンや、『超くっきーランド』以来となるPUNK DRUNKERS『あいつ』との新作コラボソフビなど、他にも今企画限定の作品やアイテムを展示します。

さらに、今回イベントの一つとして、展示アイテムのどれかが当たる限定100個の“1万円ガチャ”(※)を行います。

※ 税込価格は11,000円となります。

※『あいつ』のコラボソフビアイテムは含みません。

※『あいつ』は数量限定の受注販売となります。



2023.8.1(Tue)-8.31(Thu)





阪神梅田本店「クリエイターズヴィレッジ」

阪神梅田本店2階「クリエイターズヴィレッジ」で好評を博したクリエイターコンテンツの数々が、ラフォーレ原宿に初登場!

「クリエイターズヴィレッジ」は、ファンコミュニティを重視した

“次世代のクリエイターに出会える”唯一無二なクリエイションの場。話題のクリエイター作品や今後のネクストブレイクが期待されるアイテムを、展示販売しています。今回は、「レトロ文字部」

「サメフィーバー」「靴下の世界へようこそ」など人気コンテンツが勢揃いします。



2023.8.1(Tue)-8.31(Thu)



Yanagi× 卯月梨沙「yAmlNabE」

テディベア作家yanagiと、写真家・卯月梨沙のコラボユニット。好きなものを好きなだけ、詰め込み煮詰めた闇鍋みたいなユニットです。あなたなら、テディとどんな風に過ごしますか?

本展ではアーティスト/社会人/高校生など、幅広い層をモデルとして起用。モデルが共に過ごしたいとイメージしたテディを制作し、展示・受注販売します。





2023.7.1(Sat)-2023.8.31(Thu)

新流行市場 by Pinkoi

世界各国のユニークなデザイン商品を取り揃えた台湾発・アジア最大級の通販サイト『Pinkoi』がセレクトした、これから流行ること間違いなしの斬新なアイディアや個性的なアイテムが揃う期間限定ショップ。日本初出店の人気の中国ファッションブランド「tntntutu」や台湾の伝統的な技術で作られた刺繍アクセサリー「littdleworks」、その他SNSでバズった商品が並びます。通販サイトを飛び出して、様々なブランドやクリエイターの注目アイテムをリアルに手に取ってお買い物できるのは『新流行市場』だけ!





2023.8.1(Tue)-8.31(Thu)

nowri(ナウリ)

『その時代を生きる、強くて美しい女性』を描く、イラストレーター兼デザイナー。MVのアートワーク、アーティストのグッズイラストやロゴデザインなど幅広く活躍中。

『時代や流行に囚われず、自分らしく強くて美しい』そんな女性を描いています。流行ではなくその女性に合う、個性的なファッションや、髪型などを意識しています。



【愛と狂気のマーケット EVENING PARTY】



(日時) 8月18日(金) 17:00~19:00

(会場) B0.5F 愛と狂気のマーケット 店内



愛と狂気のマーケット8月の出品クリエイターが皆様をお迎えします。

また、当日はエナジードリンク「ZONe&魔法の自販機」無料開放デーとなっています。どなたでもご入場いただけますので、ぜひこの機会にクリエイターやお客様同士でのコミュニケーションの場としてお楽しみください。



「愛と狂気のマーケット ~“おもしろい”才能の出会い系~」概要







店名 :愛と狂気のマーケット

営業時間 : 11:00~20:00

※毎月1日は16時オープン(クリエイターやブランドが入れ替わります)

※毎月末日は18時まで



オープン日 :2022年4月28日

場所 :ラフォーレ原宿 B0.5階

店舗面積 :67.4坪 222.83平方メートル

出品 :最大80 社/者

HP :https://www.laforet.ne.jp/aitokyouki

Instagram :https://www.instagram.com/aitokyouki/



