[株式会社ディーアンドエムホールディングス]

英国の歴史あるプレミアム・オーディオ・ブランドであるBowers & Wilkinsは、長年のパートナーであるマクラーレン・オートモーティブとのコラボレーションにより、数々のアワードを獲得したワイヤレス・スピーカーの新バージョン「Zeppelin McLaren Edition」を2023年10月11日(水)に発売いたします。







数々のアワードを獲得したBowers & Wilkinsのワイヤレス・スピーカー Zeppelinに、マクラーレンにインスパイアされたガルバニックグレーとパパイヤオレンジ仕上げの新しいスタイリングが採用されました。





Zeppelin McLaren Editionは、先んじて発売されたワイヤレス・ヘッドフォン Px8 McLaren Editionとともに、長年のパートナーシップにインスパイアされたコラボレーション製品のポートフォリオに加わります。





Zeppelinは、ファームウェア・アップデートによりマルチルーム再生機能に対応します。





マクラーレンの60周年にインスパイアされ、ブルース・マクラーレンのレガシーを象徴するスピーディ・キウイのロゴをあしらった限定60台のモデルは、マクラーレンの一部販売店でのみお求めいただけます。







マクラーレンにインスパイアされた新バージョンは、これら2つのパフォーマンス・ブランドのパートナーシップとマクラーレンの60周年を祝福するものです。







クラス最高のサウンドとマクラーレンを象徴するデザインの融合

Px8 McLaren Editionヘッドフォンの成功を受けて、Bowers & Wilkinsは、Zeppelinワイヤレス・スピーカーの特別デザイン・バージョンを作りました。洗練されたガルバニックグレー仕上げと、マクラーレン・オートモーティブのデザイン・アプローチにインスパイアされたパパイヤオレンジのハイライトを特徴としています。



マクラーレンのテクニカルかつパフォーマンス主導の美学を反映したZeppelin McLaren Editionは、Bowers & Wilkinsの代名詞であるハイパフォーマンスなサウンドと、マクラーレン・ブランドのビジュアル・アイデンティティを結びつけるデザインをマクラーレンのファンにお届けします。







ストリーミング時代のために再構築

Zeppelinは、1つのコンポーネントで完結するステレオ・システムであり、ストリーミング時代のために再構築されたワイヤレス・スマートスピーカーでもあります。中央に据えられた大口径サブウーファーの左右にリファレンス・クオリティのドライブ・ユニット・アセンブリを搭載しており、これらを合計240Wのアンプで駆動します。その結果、一体型スピーカーのライバルが追随することのできない、部屋の隅々までを広くカバーするステレオサウンドを実現しました。



定評のあるドライブ・ユニット技術と高解像度なストリーミング・プラットフォームを組み合わせることで、ワイヤレスで接続された機器からでも、ストリーミングサービスからでも、卓越した音響性能を発揮します。







マルチルーム機能と新しいストリーミングサービス

Zeppelin McLaren Editionの発売と同時に、Bowers & WilkinsはZeppelinにワイヤレス・マルチルーム機能を導入しました。この新モデルおよび既存のZeppelin(2022年発売)のマルチルーム機能は、Panorama 3とFormation Suiteの両方との互換性を有しています。そのため、これらの対応製品のユーザーは、家庭内のワイヤレススピーカー・システムをシームレスに接続することができ、Bowers & Wilkins Musicアプリで簡単に設定、操作することができます。



マクラーレンの60周年からのインスピレーション

Bowers & Wilkinsは、マクラーレンの60周年とブルース・マクラーレンのレガシーを記念して作られたZeppelinの限定生産バージョンも合わせて発売します。このZeppelin McLaren 60th Anniversary Editionは、60台のみが限定生産されます。



この限定バージョンは、鮮やかなオレンジを含むレーシングカーにインスパイアされたカラーが特徴で、Zeppelinの一目でそれとわかるシルエットに、より際立った美しさを与えています。この60台の限定モデルは、世界各国のマクラーレン正規販売店でのみお求めいただけます。





パフォーマンスに根ざした長年のパートナーシップ

2015年以来、Bowers & Wilkinsはマクラーレン・オートモーティブのスーパーカーとハイパーカーに搭載される高性能オーディオ・システムの開発を担当しています。このパートナーシップは、可能な限り最高レベルのパフォーマンスを提供するという両ブランドの共通の価値観に根ざしながら、確固たる技術的基盤の上に築かれています。



直近では、Bowers & Wilkinsはマクラーレンのデザインおよびエンジニアリング・チームと緊密に協力し、同社の最新スーパーカーであるマクラーレン750Sに最適化したオーディオ・システムを開発しました。先代モデル同様、750Sには最新のスピーカー・テクノロジーが採用されており、2019年以降、Bowers & Wilkinsの研究開発チームが本拠地としている、ウォーキングのマクラーレン・テクノロジーセンターからわずか30マイルの距離にあるサウスウォーターで開発されました。



Bowers & Wilkinsのライセンシング&パートナーシップ担当副社長であるダン・シェパードは、次のようにコメントしています 「マクラーレン・オートモーティブとの共同開発の成果として、拡大するポートフォリオに新たな製品を加え、皆様にご紹介できることをとても嬉しく思います。Zeppelin McLaren Editionは、大成功を収めたPx8 McLaren Editionと合わせ、他に類を見ない魅力的で革新的なワイヤレス製品群を作り上げました。マクラーレンのファンとBowers & Wilkinsのファンの両方に、お気に頂けるものと確信しています。」













発売時期:2023年10月11日(水)





Zeppelin McLaren Edition お取扱店



マクラーレン東京 ショールーム

〒107-0052

東京都港区赤坂7-1-1 青山安田ビル1F

TEL: 03-6438-1963

https://tokyo.mclaren.com/ja



マクラーレン クオリファイド東京

〒135-0063

東京都江東区有明1-5-3

TEL: 03-3528-1963

https://tokyo.mclaren.com/ja



マクラーレン麻布 ショールーム

〒106-0047

東京都港区南麻布5-2-32

TEL: 03-3446-0555

https://azabu.mclaren.com/ja





マクラーレン名古屋 ショールーム

〒451-0025

愛知県名古屋市西区上名古屋 1-3-5

TEL: 052-528-5855

https://nagoya.mclaren.com/ja



マクラーレン大阪 ショールーム

〒541-0057

大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-5-12

06-6121-8821

https://osaka.mclaren.com/ja



マクラーレン クオリファイド大阪

〒561-0841

大阪府豊中市名神口1-14-33

TEL: 06-4866-0001

https://osaka.mclaren.com/ja



マクラーレン福岡 ショールーム

〒812-0063

福岡県福岡市東区原田 4-30-8

TEL: 092-611-8899

https://fukuoka.mclaren.com/ja





VULCANIZE LONDON @ THE PLAYHOUSE

ヴァルカナイズ・ロンドン@ザ・プレイハウス

〒107-0062

東京都港区南青山5-8-5

TEL:03-5464-5255

https://vulcanize.jp/

※10月23日(月)より展示予定



東武百貨店 池袋店 オーディオサロン

〒171-8512

東京都豊島区西池袋1-1-2

5F 1番地

TEL: 03-5904-9003



Bowers & Wilkinsについて

1966年に英国で設立されたBowers & Wilkinsは、50年以上にわたり高性能オーディオ技術の最前線において業界をリードし続けてきました。Bowers & Wilkinsは、革新性と音質の新たな基準となるホームスピーカー、ヘッドフォン、カスタムインストール製品、カーオーディオ製品を設計・製造することで、数え切れないほどの賞と世界有数のレコーディングスタジオやミュージシャンからの称賛を受けてきました。この評価は、最上級のサウンドと比類のないリスニング体験を追求する私たちの揺るぎない姿勢に向けられたものです。

www.bowerswilkins.com/ja-jp





本ニュースリリースの内容は発表時点のものであり、予告なく変更される場合があります。

本ニュースリリースに記載されているすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。Copyright (C) B&W Group Ltd. E&OE





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-11:16)