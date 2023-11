[株式会社デイトナ・インターナショナル]





1984年の公開以来、幅広い層において人気を誇る名作映画「GREMLINS (グレムリン)」とぬいぐるみブランド「NICI」がコラボレーション! グレムリン史上もっともキュートで愛らしいぬいぐるみが出来上がりました。映画「GREMLINS」は、クリスマスにプレゼントされたかわいくて不思議な生き物モグワイの物語。その飼い主として絶対に守らなければならない3つのルールが破られてしまい、モグワイは凶悪な怪物に変身して田舎町は大パニックに!!世界中で愛されている大ヒットファンタジー映画です。



このたびFREAK'S STOREでは、毛足をやや長くした愛らしいボディにオリジナルのギズモに近いブラウンカラー、左(ブルー×ライトブラウン)と右(ゴールド×シルバー)で異なるオッドアイを施したスペシャルモデルを限定発売いたします。右足の裏にはFREAKS STOREのロゴ、左足にはシリアルナンバーがナンバリングされています。



2024年は公開から40周年の記念すべき年となります。この特別なタイミングにホリデーギフトにもぴったりな愛らしいギズモのぬいぐるみをぜひお手に取ってご覧ください。



商品情報





NICI GREMLINS (グレムリン)/ぬいぐるみ

ギズモ ブラウン 25cm

原産国:中国

対象年齢6歳以上

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小さな部品がある場合は、誤飲による窒息の危険がありますので、6歳未満のお子さまには与えないでください。

●変形または、火災の原因となりますので、火気には近づけないでください。

●破損、変形の恐れがありますので、乱暴に使用しないでください。

●包装に使用されている部品とめ具、袋等は、お子さまの手の届かないところに処分してください。

●金属製品を使用している商品は突起物など、とがっている部位もあります。取り扱いにご注意ください。





GREMLINS and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)



販売情報





■販売日 2023年11月25日(土)11:00

■価格 ¥5,500(税込)

■FREAK'S STORE各店(アウトレット、POP UP店舗をのぞく)

■公式オンラインストア Daytona Park

https://www.daytona-park.com/

■FREAKʼS STORE ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/freaksstore/



NICI / ニキ





こだわりの「品質」と「遊び心に満ちた豊富なキャラクター」



NICI(ニキ)は、1986年ドイツで誕生したぬいぐるみメーカーです。娘たちのために安全でポップなデザインのぬいぐるみをという、夫婦の気持ちから誕生し、今では世界中で親しまれるブランドに成長しました。

ドイツのアルテンクンシュタットにある本社から生まれるニキプロダクトは、オリジナリティ、ユニークさを大切にし、高品質に裏づけされた肌触りのよさ、安全性を特徴としています。ニキで働く社員たちもユニークでクリエイティビティ溢れる人材ばかり。彼らの愛情と職人技により、ニキプロダクトは世界中のファンの元へと届けられています。2009年に株式会社 アントレックスが日本総代理店としてスタートし、ギフトショップを中心に様々なマーケットに展開。アパレルブランドとのコラボなど、幅広い層に発信し続けております。



FREAK’S STORE





「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服、雑貨、インテリア、アートなど自分たちが本気で良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者=フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Instagram: @freaksstore_official

Daytona Park (FREAK'S STORE 公式ONLINE STORE) https://www.daytona-park.com/



