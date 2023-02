[中外鉱業株式会社]

サッポロファクトリーを含む全国3店舗にて開催中



キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「プリキュア プリティストア出張店 in OIOI ~第1弾~」にて新商品を販売いたします。当イベントは2023年2月8日(水)よりサッポロファクトリーを含む全国3店舗にて順次開催となります。







プリキュアシリーズ20周年を記念して「プリキュア プリティストア出張店 in OIOI」が開催中!

第1弾は「ふたりはプリキュア」、「Yes!プリキュア5GoGo!」、「Go!プリンセスプリキュア」のアニバーサリーイヤーを盛り上げる描き下ろしイラストを使用した新作アイテムが多数登場します。

2023年2月8日(水)より各会場にて順次販売となります。





【開催情報】

「プリキュア プリティストア出張店 in OIOI ~第1弾~」

・イベント特設ページ https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0530

・開催場所、開催期間

サッポロファクトリー 2023年2月8日(水)~2月12日(日)

北千住マルイ 2023年3月17日(金)~3月26日(日)

新宿マルイ アネックス 2023年4月7日(金)~4月16日(日)



※「3つの密」を避けるため、入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため急遽、中止・営業時間の変更を行う場合がございます。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※変更等があった場合は上記のHPにてご案内いたします。





【お買上げ抽選会】

期間中、イベントショップにて税込3,000円以上お買上かつ、エポスカードのご精算もしくはご提示の上お現金でのお支払いで、1会計につき1回オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。



《景品内容》



A賞:アクリルクロック







B賞:ポストカードコンプリートセット

C賞:ポストカードカードランダム1枚(全12種)



※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため急遽中止・内容を変更する場合がございます。

※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。

※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※いかなる場合もご精算を2回以上に分けることは出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※抽選会の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※他社クレジットカードでのお支払いの場合、抽選会の対象外となります。





【製品情報】





■プリティストア アクリルスタンド(全12種)

販売価格:1,320円(税込)

ラインナップ:美墨 なぎさ、雪城 ほのか、夢原 のぞみ、夏木 りん、春日野 うらら、秋元 こまち、水無月 かれん、美々野 くるみ、春野 はるか、海藤 みなみ、天ノ川 きらら、紅城 トワ(全12種)







■プリティストア トレーディングハート缶バッジ(ランダムホロ入り)(全12種)

販売価格:550円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません

※ホロ加工仕様のレア缶バッジ(全12種)がランダムに封入されています。







■プリティストア ポラショットコレクション(2枚入)(全12種)

販売価格:550円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■プリティストア ポラショットコレクション ホルダー

販売価格:1,650円(税込)







■プリティストア ハーバリウムディフューザー

販売価格:3,630円(税込)

サイズ:(ボトル)W45×D45×H70mm

※フローラルピンクの香り





■プリティストア トレーディングおなまえキーホルダー(全12種)

販売価格:660円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■プリティストア ダブルポケットクリアファイル

販売価格:660円(税込)







■プリティストア B2タペストリー

販売価格:3,300円(税込)



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。





【権利表記】

(C)ABC-A・東映アニメーション

(C)東映アニメーション





【関連サイト】

プリキュア20周年公式HP

https://anime-precure.com/



Chugaionline(中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト)

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter

https://twitter.com/chugaionline



