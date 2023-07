[ナイル株式会社]

~ゲームコミュニティを活性化させるためのDiscord活用事例を紹介~



ナイル株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:高橋飛翔、以下ナイル)は、当社が提供するDiscordコミュニティ運用サービスについて紹介した、書籍「Discord活用ガイド 基本操作&サーバー設営&活用事例が丸ごとわかる本」(出版:株式会社インプレス)が、 本日出版されたことを発表します。







書籍概要





Z世代支持率No.1 人気コミュニケーションツール初のガイド本が登場!

ゲーム好きな人々を中心に愛用され続けているコミュニケーションツールが「Discord(ディスコード)」です。2022年に米国で行われたZ世代のお気に入りブランド調査では、Instagram、TikTokを抑え、堂々の1位になるなど※1、若い世代に圧倒的な支持を得ているツールでもあります。近年、ユーザー数も順調に伸び続け、2022年には世界のユーザー数が3億9000万人、月間アクティブユーザーが1億5000万人を突破しており※2、既存のSNSやチャットツールに代わるものとして、大きな注目を集めているツールです。



本書は、そのような人気を鑑み、ゲーム好きな方はもちろん、むしろ「Discordを知らない」または「知っているけど使ったことがない」という一般の方に向けて、活用法を体系的に学べる日本初のガイド本として企画されました。友人との何気ない会話、特定のファンが集まるコミュニティの形成、職場のコミュニケーションなどなど、本書では様々な活用事例を提示しながら、操作方法を丁寧に解説しています。



※1:ADWEEK“Where Gen Z and Millennials Split on Brand Love”調べ

※2:Influencer Marketing Hub“The Latest Discord Statistics_ Servers, Revenue, Data, and More”調べ



読者対象

・ゲームやアニメなどのファンコミュニティに参加したい方

・Discord の存在が気にはなっているが、ハードルが高そうで手を出せない初心者の方々(例:アカウン

トだけ作って放置している方など)

・「Z 世代中心に利用されている」とよく聞くので、流行のツールをキャッチアップしたいという方

・何らかのコミュニティやサロンを運営するために場を必要としている方

・職場のコミュニケーションに使えないか検討したい方



ゲームコミュニティを活性化させるためのDiscord活用事例を紹介





第4章「Discordの活用事例」にて、IP公認コミュニティを成功に導いたDiscord運用事例として当社インタビューが掲載。



書籍情報







書名:『 Discord活用ガイド 基本操作&サーバー設営&活用事例が丸ごとわかる本』

判型:A5判

頁数:232P

色数:4C(フルカラー)

価格:1,870円(1,700円+税)

発売:2023年7月6日

出版:株式会社インプレス

Amazonページ https://www.amazon.co.jp/dp/4295016756/

インプレス https://book.impress.co.jp/books/1122101158

その他、各ネットストア、全国の書店などでお買い求めいただけます。



内容

第1章 Discordとは? その世界へご案内

第2章 Discordの基本操作とよく使う機能

第3章 サーバー設営のための機能と設定

第4章 インタビューで知る! Discordの活用事例



著者プロフィール

納富亮介(のうどみ・りょうすけ)

関東在住。IT系会社勤務。「ドロキンの会心の一撃ブログ」を運営し、2019年ごろにはDiscordの運営にインタビューに行くなど、積極的にDiscord関連の記事を公開。Discord公式イベントにたびたび招待されており、日本初のイベントにも招待された。

https://dorokin.com/



企画者プロフィール

寺島壽久(てらしま・としひさ)

1980年3月25日生まれ。2009年からスマートフォンゲームの紹介ブログ「ゲームキャスト」を立ち上げ、現在に至るまで運営。スマートフォンゲームの知識については、業界でも有数といわれ、読者と語るために作ったDiscordコミュニティは日本で数少ないDiscordパートナーサーバーとして認定されている。また、ゲーム業界ではさまざまなゲームのコミュニティにかかわるコミュニティマネージャーを経験し、その経験を生かしてDiscordを利用したゲームコミュニティ運用の指南なども行う。

http://www.gamecast-blog.com/



関連情報





ゲームをより楽しく・長く遊んでもらうためのDiscord コミュニティ運用サービス「ギルドロケット」

「ギルドロケット」は、ゲームをより楽しく・長く遊んでもらうためのコミュニティ施策です。ロイヤルユーザーをクローズドコミュニティに囲い込み、仲間との盛り上がりを最大化させ、ゲームのリテンションを向上させることができます。



<ゲームを活性化させるために効果的なクローズドコミュニティの運用をサポート>

・ターゲットに合わせたチャンネル設計でファン同士のコミュニケーションを活発化

・ゲームを熟知したコミュニティマスターが管理・運営

・アクティブなユーザーサポートでコミュニティを健全な状態に維持

・さまざまな企画を実施し、コミュニティの盛り上げを実現



サービス詳細:https://games.app-liv.jp/archives/536114

お問い合わせ:https://games.app-liv.jp/contact



【Appliv Gamesについて】



Applivを運営するナイルによる、スマートフォンゲームに特化したゲーム情報メディア。編集部が厳選したタイトルのみを取り扱い、記事品質に徹底的に拘って運用し、Webマーケティングのコンサルティングで培ったノウハウを基にアプリのマーケティング、グロースハックの支援を行っています。

https://games.app-liv.jp/



【ナイル株式会社】

住所: 東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル7F

設立: 2007年1月15日

代表者: 代表取締役社長 高橋 飛翔

資本金:3,632,826,805円(資本準備金等含む)

事業内容: マーケティングDX事業、自動車産業DX事業

URL: https://nyle.co.jp/



【本件に関する取材などのお問い合わせ先】

ナイル株式会社 マーケティングDX事業 メディアテクノロジー事業部(担当:中村・秋保)

TEL:03-6409-6805

E-mail:appliv-games-sales@app-liv.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-15:46)