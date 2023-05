[株式会社 トゥモローランド]

〈HYKE〉Exclusive Collection 5.4(Thu) launch



リネン素材を使用したワンピースを展開いたします。





5月4日(木)より、〈ハイク〉のエクスクルーシブアイテムの販売をスーパー エー マーケットと エディションで開始いたします。



今季はFrench Vintage Smock からインスピレーションを得たBALLON SLEEVE DRESSを今回は夏に向けてリネン素材で別注。



HYKE Edition

PRICE:42,900 (tax in)

COLOR: BLACK





HYKE SUPER A MARKET

PRICE:42,900 (tax in)

COLOR: GRAY



フレンチリネンを使用し、日本で織りから加工まで仕上げた、麻100%の平織り素材を使用しています。

ワッシャー加工を施しているのでソフトな風合いも特徴です。





スーパー エー マーケットではグレー、エディションではブラックを展開いたします。

ぜひこの機会にお買い求めください。



HYKE SUPER A MARKET BALLON SLEEVE DRESS

PRICE:97,900 (tax in)/ COLOR: BLACK/ SIZE:FREE

<取り扱い店舗>

スーパー エー マーケット 青山

東京都港区南青山3-18-9/ 03-3423-8428



スーパー エー マーケット 新宿

東京都新宿区新宿4-1-6 NEWoMan新宿 1F/ 03-3351-3860



ランド オブ トゥモロー 心斎橋パルコ

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ北館 3F / 06-6252-9797



HYKE Edition BALLON SLEEVE DRESS

PRICE:97,900 (tax in)/ COLOR: BLACK/ SIZE:FREE

<取り扱い店舗>

・エディション 表参道ヒルズ店

東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ2F/03-3403-8086





・エディション ルミネ新宿店

東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿1 B1F/03-3343-0121





・エディション 名古屋ラシック店

愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 2F/052-259-6372





・エディション グランフロント大阪店

大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪南館 2F/06-6359-3770





・エディション 神戸BAL店

兵庫県神戸市中央区三宮町3-6-1 神戸BAL ANNEX/078-325-171





・エディション _京都BAL店

京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL 1F/ 075-255-2050



