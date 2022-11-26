1/9新宿開催「OMNIBUS '23 The C…
［株式会社サンライズプロモーション東京］
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会（芸団協）が主催し、文化事業「JAPAN LIVE YELL project」の一環として、2023年1月9日(月祝)に行う音楽フェスティバル「OMNIBUS '23 The Circuit #回遊@JLYp Shinjuku」追加出演者として、Kvi Baba、Ryohuの2組が決定いたしました。
新宿ReNYでのアップグレード公演含め、出演者は随時発表予定です。
一般発売は本日11月26日(土)10:00より開始。タイムテーブルは後日発表いたします。
「OMNIBUS '23 The Circuit #回遊@JLYp Shinjuku」公演概要
【日時】2023年1月9日(月祝) 12:00開場、12：30開演(仮)
【会場】Club science / 新宿ACB HALL / 新宿Zirco Tokyo / 新宿Marz / 新宿Motion / 新宿WARP /新宿ReNY ※新宿ReNYは特別公演会場になります。
【出演】ego apartment / おかもとえみ / ODD Foot Works / Campanella / Kvi Baba /Kuro / xiangyu / SUKISHA /ぜったくん / Dino Jr. / Dos Monos / 15MUS / PES / Monthly Mu＆New Caledonia / minan (lyrical school)/ MIRRROR / Ryohu / YonYon / Rude-α / and more…
【チケット】アップグレード付き1DAYチケット4,500円(税込) 1DAYチケット3,500円（税込）/アップグレードチケット2,000円(税込)
※入場時にリストバンドをお渡しさせていただきます。
※1ドリンク別途必要
※アップグレード付き1DAYチケット、アップグレードチケットは 新宿ReNYへの入場が可能になるチケットです。
※アップグレードチケットは1DAY チケットをご購入いただいた方のみご購入ください。チケットのみではご入場できませんので、あらかじめご注意ください。
【主催】公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
【企画・制作】株式会社サンライズプロモーション東京
【助成】公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 [芸術文化魅力創出助成]
【公式サイト】 https://omnibus-tokyo.com/
【公式Twitter】https://twitter.com/srpOMNIBUS
【チケット一般発売日】 2022年11月26日（土） 10:00～
【チケット発売所】ローソンチケット：https://l-tike.com/omnibus/ (Ｌコード:75222)
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/omnibus/ (Pコード：231-635)
イープラス：https://eplus.jp/omnibus/
【お問合せ】サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日12:00～15:00）
文化庁 統括団体によるアートキャラバン事業
（コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業）
「JAPAN LIVE YELL project」
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/26-12:46）
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