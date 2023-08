[株式会社エフエム愛知]



FM AICHIでは8月7日(月)から12日(土)まで、「FM AICHI SPECIAL MUSIC WEEK」をお送りします。



ちょうどお盆休みに差し掛かるこの6日間、車や自宅、オフィス等で過ごすリスナーに向けて、各生ワイド番組で、多彩な切り口で音楽のギフトをお届けします。全25テーマ別の、普段とは少し違う選曲をお楽しみください。



ONE MORNING AICHI・・8/7(月)~11(金)6:00~8:00







ONE MORNING AICHIでは、様々なシチュエーションで夏を過ごすリスナーに向けて、シチュエーション別のテーマ選曲を実施。夏休み前にお仕事を頑張るリスナーに向けた「応援ソング」特集や、お休み初日に朝からドライブに向かうリスナーへの「ドライブソング」特集など、心動かされる音楽が満載です。





*8/7(月)ラブソング&失恋ソング

*8/8(火)応援ソング

*8/9(水)海ソング

*8/10(木)家族・友達の唄

*8/11(金)ドライブソング



MORNING BREEZE・・8/7(月)~11(金)8:20~10:50(金曜のみ11:00まで)





MORNING BREEZEでは、スタンダードに、アーティストの編成別の選曲企画。グループ、バンド、ソロ、シンガーソングライター、ユニット・・・王道のスタンダードナンバーから最新ヒッツまでお届けします。





*8/7(月)グループ

*8/8(火)バンド

*8/9(水)ソロ

*8/10(木)シンガーソングライター

*8/11(金)ユニット



DAYDREAM MAGIC・・8/7(月)~10(木)11:30~14:30





DAYDREAM MAGICでは、主題歌・タイアップソング特集を実施。好きだったあのドラマ、想い出の映画やアニメ、曲を聞くと思いだすあのCMなど、思わずラジオの前で歌いだしたくなる4日間です。





*8/7(月)映画主題歌

*8/8(火)CMタイアップ

*8/9(水)ドラマ主題歌

*8/10(木)アニメ主題歌



AFTERNOON COLORS・・8/7(月)~10(木)14:30~17:00





AFTERNOON COLORSでは、ジャンル別選曲企画をお届け。ちょっと大人向けのJAZZY SONGから最新の音楽シーンを彩るアーティストの特集、昭和・平成・令和と、それぞれの時代を駆け抜けたアイドル特集など、振れ幅の広い選曲に注目です。





*8/7(月)JAZZY SONG

*8/8(火)最新の注目アーティスト

*8/9(水)CITY POP

*8/10(木)アイドル



EVENING STREET・・8/7(月)~10(木)17:00~19:30





EVENING STREETは王道のヒットナンバーが満載の4日間。9日の「今年アニバーサリーのアーティスト」は、サザンオールスターズ、竹内まりや、B’z、TRF、斉藤和義、MISIA、椎名林檎、浜崎あゆみ、aiko、宇多田ヒカル、マドンナ などなど!





*8/7(月)ミリオンヒット

*8/8(火)スポーツタイアップソング

*8/9(水)今年アニバーサリーのアーティスト

*8/10(木)夜に聴きたい曲



FRIDAY MAGIC・・8/12(金)11:30~14:55











FRIDAY MAGICでは、ライブ音源特集を実施。FM AICHIのライブラリに保管されている音源から選りすぐってお届け。祝日の昼間、夏フェスにいるかのような雰囲気でお送りします。



COUNTDOWN FRIDAY・・8/12(金)15:00~19:00











FM AICHIのオリジナル週間チャート、トップ100をカウントダウンするCOUNTDOWN FRIDAY。この日は特集コーナーで、名古屋市内のレコードショップの、アナログレコードの売れ筋を、チャート形式で紹介します。



ONE MORNING SATURDAY・・8/13(土)6:00~8:00











ONE MORNING SATURDAYでは、夏フェス出演アーティストから選曲。開催中のROCK IN JAPAN、次週開催のSUMMER SONICをはじめ、洋楽、邦楽の夏フェス出演アーティストの様々な楽曲をお届けします。









放送局:FM AICHI(名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz)

FM AICHI HOT SUMMER WEEK ホームページ:https://fma.co.jp/f/cam/?id=specialmusic20230807

FM AICHI X(Twitter): @FMAICHI / #エフエムアイチ



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-20:16)