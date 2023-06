[琉球ゴールデンキングス]





#9 渡邉飛勇選手との2023-24シーズンの選手契約(継続)をご報告いたします。



渡邉飛勇

生年月日 :1998年12月23日

身長 :207cm

体重 :106kg

ポジション:PF

出身 :アメリカ合衆国

出身校 :

2018-20 ポートランド大学

2020-21 カリフォルニア大学デービス校大学院

2021- 琉球ゴールデンキングス

日本代表歴:

2018年 バスケットボール男子日本代表チーム

2019年 バスケットボール男子日本代表チーム

2020年 バスケットボール男子日本代表チーム

2021年 バスケットボール男子日本代表チーム

2023年 FIBA2023ワールドカップトレーニングキャンプメンバー



▽球団コメント

想像を絶する大怪我を乗り越えてベンチ入りを果たしてくれました。長身でさらに高い跳躍力を活かしてゴールを守るリムプロテクターとして存在感を発揮してくれました。走れるビッグマンとして機動力もあり、とにかく直向きに頑張る渡邉選手の今後の成長が、キングスだけでなく日本バスケ界の未来に繋がると確信しています。





▽本人コメント

Can't wait to have an actual full season in okinawa and try go back to back. Hopefully we can come together as a team and give you guys our best.

来シーズンは、沖縄でシーズンの最初から戦えること、そして連覇へ挑戦できることを楽しみにしています。チームとして団結し、皆さまのためにベストを尽くしたいと思います。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/07-18:16)