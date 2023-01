[オリコン株式会社]

『ネット証券』【SBI証券】が通算14度目の総合1位 『iDeCo 証券会社』【マネックス証券】が4年連続総合1位 『スマホ専業証券』【PayPay証券】が2年連続総合1位



実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で顧客満足度調査を実施する株式会社oricon ME(よみ:オリコン エムイー 本社:東京都港区 代表取締役社長:小池恒 略称:オリコン)は、『ネット証券』『iDeCo 証券会社』『スマホ専業証券』についての満足度調査を実施し、2023年1月4日(水)14時にその結果を発表いたしました。結果は、以下の通りとなっております。







※総合得点は評価項目に利用者ニーズに基づく重要度の掛け合わせ、他者推奨得点を加味して算出しています。





TOPICS



『ネット証券』

▼【SBI証券】が通算14度目の総合1位 評価項目「取扱商品」では8年連続の1位獲得

▼【楽天証券】が総合2位 「口座開設・特典」など4つの評価項目で1位を獲得

『iDeCo 証券会社』

▼【マネックス証券】が4年連続の総合1位に

「申込み手続き」など3つの評価項目で1位を獲得

『スマホ専業証券』

▼【PayPay証券】が2年連続の総合1位に

「アプリ・サイトの使いやすさ」など7つの評価項目で1位を獲得





『ネット証券』(回答者数:13,730名)



【SBI証券】が通算14度目の総合1位

2006年の調査開始以来、17回目の発表となる2023年の『ネット証券』ランキングでは、【SBI証券(株式会社SBI証券 本社:東京都港区)】が、2020年以来となる総合1位を獲得しました。

同社は2006年、2008~2014年度、2015~2020年(2017年は発表なし)にも総合1位を獲得しており、今回で通算14度目の総合1位となります。

全9つの評価項目では、「取扱商品」「資産管理」「システムの安定性」で1位を獲得しています。

とくに“投資できる商品の種類”などを評価する「取扱商品」は2015年から8年連続(2017年は発表なし)の1位となりました。



【楽天証券】が総合2位 「口座開設・特典」など4つの評価項目で1位を獲得

総合2位には、【楽天証券(楽天証券株式会社 本社:東京都港区)】がランクインしました。

同社は評価項目「口座開設・特典」「取引のしやすさ」「分析ツール」「情報提供」の4項目で1位を獲得しています。とくに、“入会特典・キャンペーン”などを評価する「口座開設・特典」の項目では、2位の【SBI証券】【SBIネオトレード証券】に3.4点差をつけており、高い評価を獲得していることが伺えます。



部門別などランキングの詳細はこちら:https://life.oricon.co.jp/rank_certificate/











『iDeCo 証券会社』(回答者数:4,409名)



【マネックス証券】が調査開始以来4年連続の総合1位に

2020年の調査開始以来、4回目の発表となる2023年の『iDeCo 証券会社』ランキングでは、【マネックス証券(マネックス証券株式会社 本社:東京都港区)】が、4年連続の総合1位を獲得しました。

全5つの評価項目では、「申込み手続き」「取扱商品」「情報提供」の3項目で1位を獲得しています。



部門別などランキングの詳細はこちら:https://life.oricon.co.jp/rank-ideco/securities/













『スマホ専業証券』(回答者数:1,294名)



【PayPay証券】が2年連続の総合1位に

2022年の初調査から2回目の発表となる2023年の『スマホ専業証券』ランキングでは、【PayPay証券(PayPay証券株式会社 本社:東京都千代田区)】が、2年連続の総合1位を獲得しました。

全8つの評価項目では、「取引手数料」「取引のしやすさ」「アプリ・サイトの使いやすさ」「資金管理」「情報提供」「問い合わせ」「システムの安定性」の7項目で1位を獲得しています。



部門別などランキングの詳細はこちら:https://life.oricon.co.jp/rank_certificate/sp-sec/











調査概要など



《調査概要》 2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット証券 ランキング

■調査主体:株式会社oricon ME ■調査手法:インターネット調査

■発表日:2023年1月4日 ■サンプル数:13,730人 ■規定人数:100人以上 ■調査企業数:34社

■定義:投資商品を取り扱っており、以下いずれかの条件を満たしている証券会社

1)Web経由での投資や取引を中心とするネット証券 2)ネット証券以外の証券会社が提供するWeb取引サービス 3)金融庁の認可を受けているサービス

■調査期間:2022/08/12~2022/08/22、2021/08/31~2021/09/13、2020/08/31~2020/10/06

■調査対象者

性別:指定なし 年齢:18~84歳 地域:全国

条件:証券会社で現在投資商品を運用しており、以下すべての条件を満たす人

1)インターネット経由で行っている人 2)過去3年に年1回以上取引をした

3)主に、国内株式、外国株式、投資信託、債券、先物・オプションのいずれかの投資商品を取引している人

ただし、運用商品数は問わない

■URL:https://life.oricon.co.jp/rank_certificate/

―――

《調査概要》 2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 iDeCo 証券会社 ランキング

■調査主体:株式会社oricon ME ■調査手法:インターネット調査

■発表日:2023年1月4日 ■サンプル数:4,409人 ■規定人数:100人以上 ■調査企業数:10社

■定義:iDeCo(個人型確定拠出年金)を取り扱っている証券会社

■調査期間:2022/08/01~2022/08/12、2021/07/27~2021/08/06、2020/09/15~2020/09/28

■調査対象者

性別:指定なし 年齢:20~64歳 地域:全国

条件:過去5年以内にiDeCo(個人型確定拠出年金)の運用を開始し、現在運用している人 ただし、掛金の積立を停止している人は対象外とする

■URL:https://life.oricon.co.jp/rank-ideco/securities/

―――

《調査概要》 2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 スマホ専業証券 ランキング

■調査主体:株式会社oricon ME ■調査手法:インターネット調査

■発表日:2023年1月4日 ■サンプル数:1,294人 ■規定人数:100人以上 ■調査企業数:3社

■定義:スマートフォンでの株取引に特化しており、下記全ての条件に当てはまる証券会社のサービス

1)取り扱う金融商品が絞られていること 2)単元未満株取引をメインで取り扱っていること 3)金融庁の認可を受けているサービス

■調査期間:2022/08/01~2022/08/22、2021/06/01~2021/08/20

■調査対象者

性別:指定なし 年齢:18~69歳 地域:全国

条件:過去3年以内に口座開設をし、スマホ専業証券で取引きをしたことがある人 なお、銘柄の種類や投資金額は問わない

■URL:https://life.oricon.co.jp/rank_certificate/sp-sec/

―――



オリコン顧客満足度(R)調査に関する本稿は報道用資料です。報道目的以外での掲載データおよび掲載ランキングのご使用はご遠慮ください。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下の点にご留意ください。

・引用元の記載:「オリコン」「オリコン顧客満足度(R)」による調査である旨をご記載ください。

・関連リンクの記載:Web上でご紹介いただく場合、「オリコン顧客満足度(R)」内の該当ランキングページのリンク設置をお願いいたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/04-15:16)