メンバー直筆サインが入った等身大パネルが当たる!本企画展来場者対象の抽選キャンペーンの実施も!



株式会社ローソンエンタテインメント(本社:東京都品川区、代表取締役社長:渡辺 章仁)は、2023年7月15日(土)から東京・渋谷のhmv museum 渋谷5、7月22日(土)から大阪・心斎橋のhmv museum 心斎橋 satelliteにて『イコノイジョイミュージアム』を開催いたします。







▶『イコノイジョイミュージアム』特設ページ https://www.hmv.co.jp/news/article/230608138/



本企画展は、指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ「=LOVE」「≠ME」「≒JOY」による合同コンサート「イコノイジョイ2023」を記念して開催するものです。



「=LOVE」「≠ME」「≒JOY」初の合同展示会となる本企画展では、期間ごとに入れ替わる各グループからの特別メッセージ映像、これまでのグループの歴史を振り返る年表、手書きコメントパネルなど、見どころ盛りだくさんの展示となっています。さらに、「イコノイジョイ」を代表する楽曲『トリプルデート』のMVを再現し、メンバー等身大パネルと一緒に写真を撮ることができるフォトスポットも登場します。



また、会場では、先着入場者特典の配布や開催記念グッズの販売も予定しています。



この機会にぜひお近くのhmv museumにご来場いただき、「イコノイジョイ」の夏を一緒に盛り上げましょう!



開催概要





■会場

<東京会場>

会場:hmv museum 渋谷5(「HMV&BOOKS SHIBUYA」5F)

日程:2023年7月15日(土)~8月13日(日)

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで



<大阪会場>

会場:hmv museum 心斎橋 satellite(心斎橋オーパ 6Fイベントスペース)

※「HMV&BOOKS SHINSABASHI」店内のhmv museumではございませんのでご注意ください

日程:2023年7月22日(土)~8月20日(日)

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで



※各会場の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。ご了承ください。



■入場料

800円(税込)※未就学児無料



■入場券販売

お客さまに安心してゆっくりご覧いただけるよう、土・日・祝日のご入場分については、前売券の販売(ファンクラブ会員先行販売、および、ローソンチケット一般販売) を行います。当日入場の受付も行いますが、前売券で完売となっている時間帯は当日入場を行わない可能性がございます。



<前売券販売(ファンクラブ会員先行 先着販売)>

「=LOVE Official Fan Club」「≠ME Official Fan Club」「≒JOY Official Fan Club」

上記ファンクラブ会員の方を対象に、先着順で前売券の販売を行います。

▶前売券 対象日:土・日・祝日 1時間ごとの日時指定



前売券販売期間:6月24日(土)20:30~7月2日(日)22:00

ファンクラブ会員先行受付ページ:

▶=LOVE Official Fan Club https://equal-love.jp/news/detail/6776

▶≠ME Official Fan Club https://not-equal-me.jp/news/detail/3231

▶≒JOY Official Fan Club https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/654



※申込枚数制限:1会員様につき各時間帯2枚まで(複数枠申し込み可能)



<前売券販売(ローソンチケット一般販売)>

▶前売券 対象日:土・日・祝日 1時間ごとの日時指定



前売券販売開始:7月3日(月)18:00

ローソンチケット前売券販売ページ:

▶https://l-tike.com/search/?lcd=39971%2C59971



※申込枚数制限:おひとり様各時間帯2枚まで(複数枠申し込み可能)

※ファンクラブ会員先行で完売になった時間帯は一般販売を実施しない場合がございます。



<当日券販売(会場受付) >

平日のご入場は、当日券のみのご案内となります。

各会場のhmv museum入場受付にてご購入いただけます。



※当日券は現金のみのお支払いになります。クレジットカード・電子マネー等キャッシュレス決済のお取り扱いはございませんのでご注意ください。

※当日券は各会場オープン時より販売します。

※前売券は各回に上限数を設けております。前売券の上限に達している場合でも当日の会場内の状況によりその回の当日券を販売する可能性がございます。

※会場での販売は当日券のみとなります。

※入場特典は、入場受付時にお渡しいたします。

※配券の状況につきましては各店舗にお問い合わせください。

※当日券に関する情報は各店舗のTwitterにてご確認ください。変更となる場合は特設ページ・店舗Twitterにてお知らせいたします。

※会場内の状況に応じ、入退場の規制をさせていただく場合がございます。お客さまの安全のため、スタッフの指示に従っていただきますようご協力をお願いいたします。



[入場時注意事項]

・会場内の展示物にはお手を触れないようにお願いいたします。

・写真撮影は一部エリアのみ可能となります。動画撮影・録音はできません。

・各会場の展示物は一部異なるものがございます。

・展示内容の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本企画展は再入場不可となります。

・混雑状況に応じて、ご入場を制限させていただく可能性がございます。

・その他、各施設/各店舗のご案内に従っていただけますようお願いいたします。



チケットの販売情報や注意事項の詳細に関しては、以下特設ページよりご確認ください。

▶ 『イコノイジョイミュージアム』特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/230608138/



展示入れ替えについて





『イコノイジョイミュージアム』では、会期中 以下の日程にて、特別メッセージ映像とメンバー等身大パネルの入れ替えを行います。ご来場の際には、ご注意ください。



<東京会場>

=LOVE:7月15日(土)~7月24日(月)

≠ME:7月25日(火)~8月3日(木)

≒JOY:8月4日(金)~8月13日(日)



<大阪会場>

=LOVE:7月22日(土)~7月31日(月)

≒JOY:8月1日(火)~8月10日(木)

≠ME:8月11日(金)~8月20日(日)



先着入場者特典





本企画展にご入場いただいたお客さまに、先着で「ミュージアム限定ポストカード(全34種)」を1枚プレゼントいたします。入場券1枚につき、「=LOVE」「≠ME」「≒JOY」全34種類の中からランダムで1枚お渡しします。



※絵柄はお選びいただけません。

※数に限りがございます。無くなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。



開催記念グッズ









・フレームスタンドコレクション(グループごとにランダム =LOVE:10種/≠ME:12種/≒JOY:12種)/1,000円

・A4クリアファイル(=LOVE/≠ME/≒JOY:全3種)/500円

・ポストカード2枚セットコレクション(グループごとにランダム =LOVE:10種/≠ME:12種/≒JOY:12種)/600円

・ポストカードフォルダー(=LOVE/≠ME/≒JOY:全3種)/1,700円

・PETACHAM(=LOVE/≠ME/≒JOY:全3種)/800円

※価格は全て税込



<グッズの購入に関して>

・商品のお取り置き、お取り寄せは承ることができません。

・商品のラインナップ、仕様、価格は変更になる場合がございます。

・グッズの購入には現金またはクレジットカードがご利用いただけます。その他お支払い方法については各店舗にお問合せください。

・商品は数に限りがございます。ご来店時に商品が無い場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・本企画展のチケット・入場料は、展示会へのご入場を保証するものであり、グッズのご購入を保証するものではございません。あらかじめご了承ください。



■開催初日から3日間(大阪会場は2日間)のグッズ購入について

各会場、下記日程のグッズ購入については、本企画展にご入場済みのお客さまで、入場時にお渡しする「グッズ購入券」をお持ちの方のみとなりますのでご注意ください。



<東京> 7月15日(土)・16日(日)・17日(月・祝)

<大阪> 7月22日(土)・23日(日)



※お会計の際に「グッズ購入券」をレジスタッフにお渡しください。

※「グッズ購入券」1枚につき1会計となりますのでご注意ください。



上記の日程以降は、本企画展へご入場のお客さまに限らず、どなたでもグッズをご購入いただけます。



■購入個数制限について

おひとり様1会計あたりの購入個数制限がございます。あらかじめご了承ください。

・ランダム商品:12個まで

・ランダム商品以外:3個まで





【ご予約商品】

・アクリルジオラマ(=LOVE/≠ME/≒JOY:全3種)/5,500円

※価格は税込

※サイズ:タテ約16cm / ヨコ約28cm



■予約受付期間

東京会場:2023年7月15日(土)~8月13日(日)

大阪会場:2023年7月22日(土)~8月20日(日)



■お渡し日

2023年9月16日(土) 予定



<各会場でのご予約について>

※ご予約時に商品代金の全額をお支払いいただきます。ご予約後のキャンセル、返金はできません。

※お支払方法は現金・クレジットカードのみとなります。ポイントカード、金券、電子マネー等はご利用いただけません。

※商品はご予約店舗にて後日お渡しとなります。

※自宅配送をご希望の際は別途送料800円(税込)をいただきます。

お届け日については各会場のお渡し予定日以降、1週間~10日程度のお時間をいただく場合がございます。配送日時指定はできませんので予めご了承ください。

※ご予約はミュージアム会場店舗にて承ります。HMV&BOOKS onlineやその他店舗ではご予約できません。

※商品ラインナップ・仕様・価格などは変更になる場合がございます。



最新情報や詳細は下記特設ページよりご確認ください。

▶ 『イコノイジョイミュージアム』特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/230608138/



ネームステッカーマシン







■ネームステッカーマシーン/1PLAY 500円(税込)



【ネームステッカーデザイン】

・=LOVE:全11種類(ロゴ 1種、メンバー別 10種)

・≠ME:全13種類(ロゴ 1種、メンバー別 12種)

・≒JOY:全13種類(ロゴ 1種、メンバー別 12種)



※「ネームステッカー」は本企画展へご入場のお客さまに限らず、どなたでもご購入いただけます。

おひとり様1回につき1枚までとさせていただき、複数枚作成される場合は、列の最後尾に再度お並びください。



開催記念抽選プレゼントキャンペーン





本企画展にご入場いただいたお客さまを対象に、『イコノイジョイミュージアム』開催記念メンバー直筆サイン入り等身大パネルが各会場ごとに当たる抽選プレゼントキャンペーンを実施いたします。

※キャンペーンへのご応募には、ローソンWEB会員のご登録が必要となります。



■プレゼント内容

A賞:『イコノイジョイミュージアム』開催記念 メンバー直筆サイン入り等身大パネル [各会場34名様]



B賞:『イコノイジョイミュージアム』開催記念 メンバー直筆コメント入りパネル(A4サイズ) [各会場34名様]



※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※『イコノイジョイミュージアム』で実際に展示されたパネルになります。

※パネルは実際の展示品となるため傷や汚れなどがある場合がございます。

※ご応募後に、応募する景品の種類を変更することはできません。



■キャンペーン応募期間

各会場の会期開始日~終了日まで



■参加方法

1.本企画展へのご入場時に、入場券1枚につき、エントリーカードを1枚お渡しいたします。

2.エントリーカードに記載された二次元バーコードを読み取り、応募フォームにアクセスください。

3.ご希望のプレゼントとメンバーをお選びいただき、ご応募ください。



■当選番号発表

下記の日程にて、特設ページに当選したエントリーコードを掲載いたします。

<東京> 2023年8月23日(水)12時頃

<大阪> 2023年8月30日(水)12時頃



ご当選者様のプレゼントお受け取り方法については、ローソンWEB会員の会員情報にご登録の住所に元払いにて発送させていただきます。



詳細や注意事項につきましては、特設ページをご確認ください。

▶ 『イコノイジョイミュージアム』特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/230608138/



映像商品「イコノイジョイ2022」購入連動 抽選プレゼントキャンペーン





本企画展にご入場いただき、7月26日(水)発売の映像商品「イコノイジョイ2022」(いずれかの形態)をHMV&BOOKS SHIBUYAまたはHMV&BOOKS SHINSAIBASHIにてご購入いただいた方の中から、抽選で『イコノイジョイミュージアム』メインビジュアルを使用し、各グループの直筆サインが入った告知用ポスターをプレゼントいたします。

※3グループの中からお好きなグループを1つ選んでご応募いただけます。



■プレゼント内容

『イコノイジョイミュージアム』告知用ポスター(B2サイズ) [各会場1グループにつき1名様]



※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。



■キャンペーン応募期間

各会場の会期開始日~終了日まで



■当選番号発表・受取期間

<東京>

当選番号発表:2023年8月18日(金)18時頃

受取期間:2023年8月19日(土)開店時~9月10日(日)閉店時(受取場所:HMV&BOOKS SHIBUYA)

<大阪>

当選番号発表:2023年8月25日(金)18時頃

受取期間:2023年8月26日(土)開店時~9月17日(日)閉店時(受取場所:HMV&BOOKS SHINSAIBASHI)



キャンペーンへの参加方法や注意事項につきましては、特設ページをご確認ください。

▶ 『イコノイジョイミュージアム』特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/230608138/







主催:株式会社ローソンエンタテインメント

コピーライト:(C) 2023 Yoyogi Animation academy



