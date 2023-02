[株式会社MIXI]

~本日より事前登録開始。登場キャラクターの担当声優、榎木淳弥さんなどのサイン色紙が当たるキャンペーンを実施!~



株式会社MIXI(東京都渋谷区、代表取締役社長:木村 弘毅)は、モンストシリーズとなるスマホアプリの積み上げタワーパズルRPG「タワーオブスカイ(TOWER OF SKY)」(以下タワスカ)のリリース予定日が2023年2月28日(火)に決定したことをお知らせします。リリースに先立ち、本日2月1日(水)よりApp StoreおよびGoogle Playにて「タワスカ」の事前登録を開始しました。







「タワスカ」公式サイト:https://tower-of-sky.com/



「タワスカ」は、ブロックを高く積み上げて巨大なタワーを作り、空を飛ぶモンスターに攻撃を与えて倒していく積み上げタワーパズルRPGです。ブロックの積み方を判定する独自の「トリック」システムを搭載しており、プレイヤーがブロックをより高く、より多く、よりキレイに積むことでモンスターに対する攻撃力がアップします。ブロックは物理法則に基づいた挙動で制御されており、積み方次第でぐらつき、崩れるため、物理パズルゲームならではの奥深さやハラハラ・ドキドキ感も味わえます。



本日より、App StoreおよびGoogle Playにて事前登録の受付を開始しました。さらに、2023年2月28日(火)のリリースを記念して、事前登録者数に応じてガチャに必要なオーブがもらえる「事前登録報酬キャンペーン」や、「タワスカ」主人公の声優を担当する榎木淳弥さんなどのサイン色紙が抽選で当たるTwitterキャンペーンも同時に実施します。



<「タワーオブスカイ」事前登録はこちら>

・App Store/Google Play:https://tower-of-sky.onelink.me/bEpn/gf08yiod



■「タワスカ」の特徴

1.ブロックを積み上げてタワーを作るだけの簡単操作!

幼少期に誰もが遊んだ積み木のように簡単操作でプレイが楽しめます。

プレイ方法は指先1つでブロックを動かして落とすだけ!

ただし、落としたブロックは物理法則に従って動くので、落とし方や落とす場所によってはぐらつき、崩れてしまうこともあるかも!?





2.「積み上げテクニック」が、最大のやりこみ要素!

積み上げたブロックの高さが”アタックライン”を超えると、キャラクター達が敵に攻撃します。その際に高く・多く・キレイにブロックを積み上げることができると、キャラクターの攻撃力が上がり、敵により多くのダメージを与えることができます。

積み上げテクニックを磨き、貴方だけのタワーを積み上げましょう。





3.キャラクターを育成し、固有の必殺技で敵を倒せ!

タワスカでは60体を超える様々な魅力を持ったキャラクターが登場します。

各キャラクターはそれぞれスキルやアビリティなど異なる個性を持っており、敵の特性に合わせてキャラクターを使い分ける、戦略性のあるバトルが楽しめます。また、榎木淳弥さん(トルニ役)をはじめとした豪華声優陣が、タワスカの世界を彩ります。





4.手に汗にぎる「オンライン対戦」で勝利を目指せ!

オンライン対戦では、プレイヤー同士で1vs1対戦をすることができます。お互いの妨害を乗り越えながらより高いタワーを作って相手を倒す、一人プレイのクエストとは一風違ったエキサイティングなバトルを楽しむことができます。さらに、対戦回数に応じて豪華報酬を入手できるイベントも開催します。





「タワスカ」の特徴をまとめたゲーム紹介PVはこちら

https://youtu.be/7X0Row8f8BI





■「タワスカ」について/寺田 康太プロデューサーコメント

ひとりでも楽しい!みんなでも楽しい!積み上げタワーパズル RPG「タワーオブスカイ(タワスカ)」が 2 月 28 日(火)にリリースされます。やったー!



積み木と RPG を混ぜたら面白いんじゃない?というジャストアイデアから産まれたこのゲームですが、誰でもすぐに理解できて簡単に楽しくプレイできる、そんな新しい形のパズルゲームに仕上げることができたと思っております。



一人でコツコツとブロックを積み上げるもよし!仲間とハラハラドキドキの対戦をするもよし!子供のころに積み木などで遊んだあの楽しさが、デジタルになって帰ってきた!そんなゲームです。ぜひ皆様、一度「タワスカ」を手にとって、この「積み上げタワーパズル」の面白さを体験して頂ければ幸いです。



他のモンストブランドのゲームとは異なり、オリジナルの世界観とキャラクターでストーリーが展開する「タワスカ」ですが、モンストブランドとしての「みんなでワイワイ楽しめる(みんワイ)」体験は「対戦パズル」という新しい形でご提供できたと思っております。1 人でクエストをプレイするのと他の人と対戦プレイするのとでは、同じパズルでも全然プレイ感覚が違う、別ゲームと言っても過言ではない面白さがありますので、ぜひ両方ともやってみてください。



リリース後も皆様をアッと驚かせるようなさまざまなイベントや新しい遊びを提供していきたいと思っておりますし、モンストファンの方にもニヤリとして頂けるようなクロスオーバー的な要素も用意しておりますので、楽しみにしていただけると!



今後ともどうぞよろしくお願いいたします!





■キャンペーン情報

1.毎日色紙プレゼントキャンペーン

「タワーオブスカイ」主人公の声優を担当する榎木淳弥さん(トルニ役)をはじめ、釘宮理恵さん(ローリィ役)、ファイルーズあいさん(キララ役)などのサイン入り色紙が当たります。「タワーオブスカイ」公式Twitterをフォローし、対象のキャンペーンツイートをリツイートすると、毎日1名の方にサイン入り色紙が抽選で当たります。





【キャンペーン名称】毎日色紙プレゼントキャンペーン

【応募期間】 2023年2月12日(日)12:00~2月28日(火)23:59

【賞品】 2023年2月12日(日)榎木淳弥さん(トルニ役)サイン色紙 1名様

2023年2月17日(金)ファイルーズあいさん(キララ役)サイン色紙 1名様

2023年2月22日(水)釘宮理恵さん(ローリィ役)サイン色紙 1名様

※本キャンペーンの賞品および応募方法など詳細については、公式Twitterをご確認ください。



2.事前登録報酬キャンペーン

事前登録数に応じて、リリース時にガチャが引けるオーブを全員に合計最大9,000個(ガチャ30回分)をプレゼントします。





【キャンペーン名称】事前登録報酬キャンペーン

【応募期間】 2023年2月1日(水)~2023年2月28日(火)

【報酬】 オーブ9,000個(※最大時)

※本キャンペーンの応募方法など詳細については、公式サイトをご確認ください。





■ タワーオブスカイ(TOWER OF SKY)< https://tower-of-sky.com/ >

ブロックを高く積み上げて巨大なタワーを作り、空を飛ぶモンスターに攻撃を与えて倒していく積み上げタワーパズルRPGです。ブロックの積み方を判定する独自の「トリック」システムを搭載しており、プレイヤーがブロックをより高く、より多く、よりキレイに積むことで敵に対する攻撃力がアップします。ブロックは物理法則に基づいた挙動で制御されており、積み方次第でぐらつき、崩れるため、物理パズルゲームならではの奥深さやハラハラ・ドキドキ感も味わえます。



■モンスターストライク < https://www.monster-strike.com >

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ(マルチプレイ)が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2022年11月時点では世界累計利用者数が5,900万人を突破しました。



■モンストシリーズとは

「モンストブランド」の「みんなでワイワイ楽しむ(みんワイ)」を、ゲームやその他エンタメなどさまざまなアプローチを通じて「人と人との絆が深まる」体験を提供しています。「あらゆるコミュニケーションをモンストでハックする」をビジョンに掲げ、みんワイにエッジを効かせたモンストブランドのサービス展開です。



■アプリ概要





ゲーム名 タワーオブスカイ(TOWER OF SKY)

カテゴリ ゲーム(積み上げタワーパズルRPG)

プレイ料金 無料(一部有料/アイテム課金あり)

対応機種(OS) 【iOS】iOS13.0以降

【Android™】Android 8.0以降(Android 8.0未満は動作不可)

事前登録方法 ・各ストアで「タワーオブスカイ」を検索

【iOS】【Android】https://tower-of-sky.onelink.me/bEpn/gf08yiod



■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス(存在意義)のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。



※MIXI、TOWER OF SKYおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/01-16:46)