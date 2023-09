[株式会社ライトオン]

数量限定にてライトオン限定描きおろしステッカーをプレゼント!ライトオン出張店舗「BLUELOCK × Right-on BRANCH STORE at 池袋」が期間限定オープン!!







株式会社ライトオン(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:藤原祐介、以下ライトオン)は、TVアニメ『ブルーロック』とのコラボアイテムを2023年10月5日(木)よりライトオン オンラインショップ、2023年10月6日(金)より一部店舗限定にて発売いたします。

ブルーロックコラボ商品は、ブルーロックのメンバーの私服をイメージし制作致しました。キャラクターをイメージしたカラーやデザインになっております。是非好きなキャラクターと一緒のコーディネートをお楽しみください!

また、『ブルーロック』コラボ商品を一点お買い上げごとに全6種のステッカーデザインからランダムで一枚プレゼント致します。(※一部ノベルティ対象外商品がございます。)

こちらのステッカーデザインはライトオンコラボの限定描きおろしになり特別なものとなっておりますので是非ライトオン オンラインショップ、一部店舗にてご覧ください。



<特集ページはコチラ>※10月5日(木)10:00~発売スタート

https://right-on.co.jp/feature/bluelock



<販売対象店舗はこちら>※10月6日(金)より発売スタート

https://biz.right-on.co.jp/news/topics/20231005.php

ステッカーについて







『ブルーロック』コラボ商品を一点お買い上げごとに、

ライトオン限定描きおろしステッカー全6種類の中からランダムで1枚プレゼント!

数量限定無くなり次第終了ですのでチェックしてみてください!

※グッズはノベルティ対象外になりますのでご了承ください。

ブルーロック 作品イントロダクション





“世界一のエゴイストでなければ、世界一のストライカーにはなれない。日本をW杯優勝に導くストライカーを育てるため、日本フットボール連合はある計画を立ち上げる。その名も、“ブルーロック(青い監獄)”プロジェクト。集められたのは300人の高校生。しかも、全員FW(フォワード)。299人のサッカー生命を犠牲に誕生する、日本サッカーに革命を起こすストライカーとはーー?──今、史上最もアツく、最もイカれたサッカーアニメが開幕する。”



商品詳細について





【潔 世一】

胸のロゴにはブルーロックのペンタゴン、袖に潔がブルーロックに入り、一番最初に与えられたナンバー“299”が刺繍で入ったデザイン。



商品名:BLクルースウェットI

カラー:ダークグレー

サイズ:M・L

価格:4,590円(税込)





【千切 豹馬】

フランス語で【スピード】の意味である【la rapidite】が刺繍されたデザイン。



商品名:BLクルースウェットC

カラー:ブラック

サイズ:M・L

価格:4,590円(税込)





【蜂楽 廻】

蜂楽の可愛らしさが引き立つ、大きめのダボッとしたパーカー。胸には蜂楽の髪色をイメージしたイエローの蜂が

刺繍されたデザイン。



商品名:BLオーバーサイズパーカーB

カラー:ブラック

サイズ:M・L

価格:4,990円(税込)







【凪 誠士郎】

凪の私服のパーカーに入っている<MENDO KUSA>の文字を

英単語の<Tedious(面倒くさい)>にアレンジしました。原作同様のダボッとしたシルエットになっています。



商品名:BLオーバーサイズパーカーN

カラー:ライトグレー

サイズ:M・L

価格:4,990円(税込)





【御影 玲王】

玲王のイメージカラーであるパープル×ブルーロックのブルー×黒のマルチボーダー。複数のポジションをこなす事ができる器用な人を指すサッカー用語のユーティリティプレイヤーから【UTILITY】がワンポイントデザインとして入っています。



商品名:BLボーダーロンTR

カラー:ボーダー

サイズ:M・L

価格:3,590円(税込)





【糸師 凛】

作中にも描かれている凛のハイネック姿をイメージしハイネックロンTにしました。衿ぐりには凛の誕生日である9月9日を“9.9”としてワンポイントの刺繍でデザイン。



商品名:BLモックネックロンTI

カラー:ブラック

サイズ:M・L

価格:3,590円(税込)





ライトオン オンラインショップ取扱い商品







商品名:BLアクリルスタンド

展開:潔 世一/蜂楽 廻/千切 豹馬

凪 誠士郎/御影 玲王/糸師 凛

価格:1,650円(税込)

※こちらの商品はノベルティ対象外です。

※ライトオン店舗では販売致しません。



商品名:BL缶バッジコレクション

価格:3,080円(税込)

※こちらの商品はノベルティ対象外です。

※ライトオン店舗では販売致しません。



商品名:BLクリアファイル

価格:440円(税込)

※こちらの商品はノベルティ対象外です。

※ライトオン店舗では販売致しません。



商品名:BLトレーディングアクリルコースター

価格:5,280円(税込)

※こちらの商品はノベルティ対象外です。

※ライトオン店舗では販売致しません。

Right-onの出張店舗について





コラボアパレル商品の発売を記念して、Right-onの出張店舗として

「BLUELOCK × Right-on BRANCH STORE at 池袋」が期間限定オープン!!



コラボアパレル商品の他にオリジナル描き下ろしイラストを使用したグッズや

サンシャイン水族館とのコラボを記念した「AT THE AQUARIUM.」シリーズの商品も販売いたします。



さらに「BLUELOCK × Right-on BRANCH STORE at 池袋」会場、

またWEB通販「アニまるっ!」にて関連商品を2,000円(税込)以上お買い上げ毎に、

先着で「オリジナルホロクリアカード(全6種)」をランダムでプレゼントいたします!



会場では等身大スタンディパネル等の設置も予定しております。

たくさんのご来店、お待ちしております。



開催場所:東京・池袋サンシャイン内「アルパ3階 サンシャインシティ ソラリウム」

開催期間:2023年10月7日(土)~10月15日(日)

営業時間:11:00~20:00(最終日は18:00まで)



詳細はこちら

https://animaru.jp/static/special/anmr/bluelock/2023/index.html

ブルーロックについて





https://bluelock-pr.com/

『ブルーロック』は、金城宗幸、ノ村優介による日本の漫画。『週刊少年マガジン』にて2018年35号より連載中。2021年5月に第45回講談社漫画賞の少年部門を受賞。2023年7月時点で累計部数は2700万部を突破している。

アニメ第1期は2022年10月から2023年3月までテレビ朝日系列『NUMAnimation』枠ほかにて、連続2クールで放送された。

放送終了後には第2期と『EPISODE 凪』を原作とする劇場アニメの制作が発表された。



株式会社ライトオンについて





ジーンズセレクトショップのライトオンは、年齢・性別を超えた幅広い客層に、カジュアルウェアを販売しています。アメカジからトレンドまで幅広く展開し、等身大のファッションを提案します。ライトオンは【ヒトの魅力】と【モノの魅力】で、お客様の期待を超える満足度を提供し、お客様に選ばれ必要とされる企業を目指します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-15:16)