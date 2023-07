[ラフォーレ原宿]

7月27日(木)~7月31日(月)“日本一遅くはじまる、日本一お得な”がテーマの「LAFORET GRAND BAZAR」ではタイムセール企画など5日間限定のおトクな企画が満載!





ラフォーレ原宿では、7月27日(木)~7月31日(月)の期間、『LAFORET GRAND BAZAR + ラフォーレ市場』を開催いたします。今回、セール企画の「LAFORET GRAND BAZAR」に加え、ファッション、雑貨、アート作品などを販売する「ラフォーレ市場」を同時開催し、これまでにない進化したお買い物体験ができる空間となっています。

“日本一遅くはじまる、日本一お得な”がテーマの「LAFORET GRAND BAZAR」では毎回好評な「サンプル大放出」のほか、毎日日替わりでセール企画を実施いたします。今年は新たに店頭に設置したワゴンやラックで、お買い得アイテムを販売する「ワゴンセール」も実施。また、2F GOOD MEAL MARKETでは日頃のご愛顧に感謝し、通常価格からサンキュープライス=390円になるお得なメニューが登場いたします。

「ラフォーレ市場」は館内対象ショップだけでなく、館全体を『ファッション・カルチャーの市場』と捉え、ラフォーレらしい新たな展開をしていきます。アートディレクターハイロックによる遊び心あるセレクト&オリジナルグッズや、SHIMA HARAJUKUアートディレクターの奈良裕也がキュレーションしたアイテム、インテリアショップ「VALISE」初のリアル展開のほか、5F MAKE THE STAGEではインフルエンサーによるフリーマーケットも展開し15以上の出品者が集結。ラフォーレだけの出品や限定アイテム、一点物といったここだけでしか買えない、体験できない空間となっています。

『LAFORET GRAND BAZAR + ラフォーレ市場』でショッピングやお食事、素敵な体験をぜひお楽しみください。



※LAFORET GRAND BAZARおよびラフォーレ市場の各店での実施内容等は特設HPにて後日公開いたします。

■特設HP https://www.laforet.ne.jp/gb_summer2023/

■動画 https://youtu.be/iibN4VaReCw

■音楽 https://laforet.ne.jp/gb_summer2023/img/laforet_full.mp3



<LAFORET GRAND BAZAR 企画内容>





【期間中全日開催のセール企画】



■朝チケ



開館前にお越しいただいた方、ラフォーレカード会員の方、ラフォーレ原宿公式

Instagram ( @Laforet_H ) フォロワーの方などに、対象店舗で午後2時まで、セール価格からさらに10%OFFになる「朝チケ」をプレゼント。





■ここが底値

「ここが底値」のPOPが付いているラックやアイテムはグランバザール終了までお値段据え置きをお約束。







■ラフォーレカード割

館内でのラフォーレカードご利用で、ご請求時、お買い上げからさらに5%OFF。

即日発行可能な「仮カード」のご入会も対象となります。

※お会計時ではなく、ご請求時に5%OFFとなります。

※5%OFF後の金額に対して、ご利用金額100円につき2%(日曜日は3%)の

ポイント付与となります。

※iD、Apple Pay等の非接触IC決済および各種コード決済ご利用分は対象外となります。ただしラフォーレカードをApple Pay等に登録してQUICPayとしてご利用いただいた場合は対象となります。

※一部サービス対象外店舗がございます。



【期間中のタイムセール企画】

~毎日15時開催~





1.7月27日(木)



■Laforetだけ

ラフォーレだけのアイテムやラフォーレだけの限定企画や驚きのプライスなど

「ラフォーレだけ」を集めたスペシャルタイムセール。







2.7月28日(金)

■サンプル大放出

普段店頭には並ばない限定のサンプル品を大放出するタイムセール企画。

一点ものやサンプル品など、レアなアイテムが揃います。



3.7月29日(土)



■セット割

商品量が豊富な初日にまとめて買っていただけるセットでお得なタイムセール企画。

1点でも安いのに、2点以上まとめて買うとさらにお買い得。



4.7月30日(日)

■ワゴンセール

店頭に設置したワゴンやラックで、お買い得アイテムを販売する企画。





5.7月31日(月)

■FEVER TIME

最終日は「FEVER TIME」を開催。在庫一斉売り尽くしの最終値下げ。





【真夜中のグランバ】



8月1日(火)20:00ごろスタート

グランバザール終了後に、通販サイトで一夜限りで開催いたします。

掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。

【ラフォーレ市場 ラインナップ】





掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。









<2F GOOD MEAL MARKET>





¥390(Thank you) PRICE MENU

2F GOOD MEAL MARKETでは、日頃のご愛顧に感謝し、サンキュープライス=390円のお得なメニューが登場。

※各日とも先着100名様となります。



7月27日(木)



ovgo B.A.K.E.R Meiji St. (オブゴ ベーカー)

「Sweet Strawberry Scokie」

イートイン:693円(税込)

テイクアウト:680円(税込)→390 円(税込)

人気のプレーンスコッキーにホイップといちごジャムがトッピングされたスペシャル

スコッキー!



7月28日(金)



Guzman y Gomez (グズマン イー ゴメス)

「ライトサイズチキンブリトー」

830円(税込)→390円(税込)

トルティーヤで米、肉、野菜、チーズをたっぷり巻いた当店の一番人気メニュー。





7月29日(土)

MILK MILK MILK! (ミルク ミルク ミルク!)

「ミルクボトル(カフェラテ)」

770円(税込)→390円(税込)

甘さ控えめのカフェラテに、ほどよい甘さのドーナツとクリームをトッピングした

コールドドリンク。



7月30日(日)

NONARA PEARL(ノナラ パール)

「タピオカと台湾焙煎烏龍ミルクティーM」

550円(税込) →390円(税込)





「パッションフルーツブラックティーM」

560円(税込) →390円(税込)

ノナラパールおすすめドリンクです。

※どちらか選べます。



7月31日(月)



玄米と糀moto (ゲンマイトコウジモト)7.8 NEW OPEN

「生糀ドリンク 黒糖」

650円(税込)→390円(税込)

活きた生糀と豆乳の自然な甘さのドリンク。豆乳エスプーマ仕上げに黒糖をトッピングした、ハマる人が続出する当店人気メニューです。



<広告ビジュアル「MELTING POT」>







今回のグランバザール広告のテーマは「MELTING POT」。

あらゆるカルチャーが溶け合うグランバザールの刹那的な熱狂を「暑い夏に溶けるアイスクリーム」に見立て、アーティスト・Wenliang.Cが3DCGで描き下ろしました。



また、今年から同時開催される「ラフォーレ市場」は、アーティスト・WAN_TANがキャラクターを描き下ろし。

これから始まる、なにが起こるかわからない未知なる市場をかわいくて個性的な仲間たちが彩ります。



クリエイティブ・ディレクター:鈴木健太

アートディレクション+デザイン:岡本太玖斗

音楽:PAS TASTA

映像:渡部康成(P.I.C.S. management)

企画/制作:A + SINGS + Think & Cr



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/05-16:46)