[エイベックス株式会社]

エイベックス・エンタテインメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:黒岩克巳、以下:AEI)は、株式会社Ligareaz Management(読み方:レガリアス マネジメント、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:赤塚善洋)が掲げる「がんばれ!ニッポンのアイドル」プロジェクトの第一弾アーティストとして、アイドルグループ「乃木坂46」の公式ライバルグループを結成します。









「がんばれ!ニッポンのアイドル」プロジェクトは、今一度 "メイドインジャパン" のエンタテインメントやコンテンツパワーを強化・展開することをコンセプトに、日本の女性アイドルやJ-POP・J-Cultureに再注目し、日本全体を元気づけることを目的とし、この度、プロジェクトの第一弾アーティストとして「乃木坂46」の公式ライバルグループを結成します。



新グループ結成に際して、「乃木坂46」を目標としたグループを結成したいという気持ちを、所属するソニー・ミュージックエンタテインメント様に伝え、「公式ライバル」というクレジットのご快諾を得て、公式ライバルグループの結成決定に至りました。



また、「AKB48」の公式ライバルとして生まれた「乃木坂46」のように、大きな背中を追いかけ、いつか共に日本のアイドルカルチャーを盛り上げていく存在になれることを目指し、そのプロデュースを両グループのプロデューサーでもある秋元康氏に依頼し、受けていただくことになりました。



2023年夏のデビューに向け、秋元康氏とAEI、Ligareaz Managementが共同でプロデュースを実施します。なお、公式ライバルグループのメンバーについては、2023年2月1日(水)より募集を開始し、全国規模の大型オーディションを通じて、次世代を担うアイドルの原石を発掘していきます。



エイベックスは今後も、企業理念および中期経営計画(※1)に基づき、多様な地域・多様な分野で"愛される"IP(※2)の発掘・育成を推進していきます。



※1:エイベックスは、企業理念「エンタテインメントの可能性に挑みつづける。人が持つ無限のクリエイティビティを信じ、多様な才能とともに世界に感動を届ける。そして、豊かな未来を創造する。」を策定し、企業理念に基づく2022年5月発表の中期経営計画「avex vision 2027」において掲げた重点戦略「多様な地域・多様な分野で"愛される"IPの発掘・育成を目指す」を推進しています。

※2:IPとは、"Intellectual Properties"の略で、知的財産のことを指します。エンタテインメント分野では、アーティスト、タレント、楽曲、アニメ・映像作品、キャラクター、ゲームなどがIPと呼ばれています。



■乃木坂46公式ライバルオーディションOfficial Site

URL:https://nogizaka46officialrival.com/



■オーディション日程

・1次選考(書類選考)

2023年2月1日(水)4:00~2月18日(土)23:59



・2次選考

2023年2月25日(土) 東京

2023年2月26日(日) 東京

2023年3月4日(土) 大阪

2023年3月5日(日) 名古屋

2023年3月11日(土) 札幌

2023年3月12日(日) 広島

2023年3月18日(土) 仙台

2023年3月21日(火・祝) 福岡

2023年3月25日(土) 東京

2023年3月26日(日) 東京



・3次選考

2023年4月15日(土) 東京

2023年4月16日(日) 東京

※3次選考合格後、SHOWROOM配信を予定しています。



・最終選考

2023年4月22日(土) 東京

※予定は変更になる可能性があります。



■オーディション応募サイト

URL:https://nogizaka46officialrival.com/



■乃木坂46公式ライバル Official Twitter

URL:https://twitter.com/nogizaka46rival



■乃木坂46公式ライバル Official Instagram

URL:https://instagram.com/nogizaka46_official_rival?igshid=YmMyMTA2M2Y=



■乃木坂46公式ライバル Official YouTubeチャンネル

URL:https://www.youtube.com/@nogizaka46_official_rival



■乃木坂46公式ライバル Official TikTok

URL:https://www.tiktok.com/@nogizaka46rival



<エイベックス・エンタテインメント株式会社について>

エイベックスにおいて、音楽の制作・販売・デジタルマーケティング、ライヴやイベントの企画・制作・マーチャンダイジング、ECサイトの運営やチケット販売、外部企業アライアンスなど、主に音楽事業を総括して担うグループ会社です。



<株式会社Ligareaz Management(レガリアス マネジメント)について>

アーティストのマネジメント業務をはじめ、音楽著作物の利用開発、劇場及び興行場の運営・企画を行っています。

https://ligareaz-mg.co.jp/



