京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井 美和)は、2024年1月15日(月)から4月21日(日)までの期間中、館内のカフェ&バー「TEA AND BAR」で、「Strawberry Afternoon Tea ~Red Masquerade~」を提供いたします。







今回のアフタヌーンティーのテーマは、秘めやかな雰囲気漂う仮面舞踏会(マスカレード)。ウェルカムデセールには、仮面舞踏会の仮面をモチーフにした一品をご用意します。1・2月は鮮やかな赤が美しい「Rose Red」、3・4月はエレガントな白が魅力の「Rose White」と、季節で替わる一品でお出迎えいたします。それぞれのスイーツとウエルカムドリンクのマリアージュをお楽しみください。

ティースタンドには、ドレスの貴婦人に見立てたムース「robe fraise」や真紅のハイヒールをかたどったデザート「heel」など、仮面舞踏会の貴族たちから連想したスタンドスイーツ7種をラインアップ。そのほか、スイーツ以外でもいちごを楽しめる「苺とサーモンのクリームチーズサンド」を含む3種のセイボリーと、2種類のスコーンもご用意しております。ドリンクは、京都・和束町産の茶葉を使用したオリジナル和紅茶をはじめとした、フレーバーティーやカフェラテなど、20種類以上のドリンクを優雅にフリーフローで。いちご尽くしの “仮面舞踏会”に、どうぞお越しください。



■「Strawberry Afternoon Tea ~Red Masquerade~」 概要

【実施期間】 2024年1月15日(月)~4月21日(日) ※2日前までに要予約

【店舗名】 カフェ&バー「TEA AND BAR」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)

【時間】 3部制(11:30~13:30、15:00~17:00、18:30~20:30全てL.O.)

【料金】 6,500円 (1名様) ※1名様よりご利用いただけます。

【お問い合わせ】 TEL 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00~19:00)

【詳細】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/strawberry_afternoontea/index.html

【予約】 https://www.tablecheck.com/shops/the-thousand-kyoto-teaandbar/reserve?menu_lists[]=656daa2999cc4b000a83d83a



ウェルカムデセール







Rose red (1・2月提供)

仮面舞踏会に欠かせないアイテムである“仮面”をモチーフにしたスイーツ。1・2月は、ミステリアスで美しい“赤いバラ”に仕上げました。バラは、ルビーチョコレートのガナッシュモンテで表現。濃厚なショコラケーキと、あまおうのソースとのハーモニーを感じられる一品です。

ウェルカムドリンク







フルーツハーブティー (1・2月提供)

ハーブであるミントとローズマリー、白桃やいちごなどのフルーツを使用したフレーバーティー。

みずみずしく爽やかな香りと口当たりの良い味わいが、ウェルカムデセールとのマリアージュを生み出します。大人のフレーバーを楽しめる、甘すぎないウェルカムドリンクです。

スタンドスイーツ







アールグレイの芳醇な香りといちごの味わいがマッチした、ドレスの貴婦人に見立てたムース「robe fraise」や、いちごチョコレートを使用し、真紅のハイヒールをモチーフにしたデザート「heel」など、仮面舞踏会のアイテムをモチーフにしたスイーツを、全7種ご用意いたしました。

セイボリー







いちごとクリームチーズ、スモークサーモン、香草のディールが絶妙なテイストのバランスを生み出す「苺とサーモンのクリームチーズサンド」など3種のセイボリーをご用意。スイーツだけでなくセイボリーでも、いちごの味わいをご堪能いただけます。

スコーン







定番のミルクスコーンと、いちごとチョコチップを混ぜ込んで焼き上げた2種類のスコーンをご用意。いちごジャム、ハチミツヨーグルトクリームの2種のソースをお好みで。

フリーフロードリンク





和紅茶 京都府和束町産ザ・サウザンド京都 オリジナル

静岡県産やぶきた / 鹿児島県産夢ふうき(べにふうき)

フラワージンジャーティー / 5種のりんごとスパイスハニーティー

燻製紅茶洋酒樽

紅茶 ピュアエジプション カモミール / ホワイトティーwithゴジベリーティー / アールグレイブルースター

ルイボスオレンジ シトラス / アーユルヴェーダ ブリスティー / マヌカフラワーティー / スリーピードリームタイム

日本伝統茶&日本茶 香りほうじ茶 / ハスの葉茶 / カキドオシとハトムギ茶

コーヒー ザ・サウザンド京都 / アマレロブルボン(ブラジル) / マンデリンリントン(インドネシア)

エスプレッソ / アメリカーノ / カフェラテ / カフェオレ / カプチーノ

その他 金萱烏龍茶 / 抹茶ラテ

3・4月は春の訪れを感じるウェルカムデセール・ドリンクに変更します







【ウェルカムデセール】Rose white

高潔でエレガントな印象を与える“白いバラ”でご用意いたしました。ミントの香りと、バニラの甘味、そしてあまおうの甘酸っぱさが、爽やかな春の訪れを感じさせます。1・2月の「Rose red」から趣向を変えた、すっきりとした味わいをお楽しみいただけます。



【ウェルカムドリンク】ミックスフルーツモヒート

グレープフルーツやクランベリーなど、甘酸っぱいフルーツが香るノンアルコールのモヒートカクテル。暖かくなりはじめた春にこそ飲みたくなるような、爽やかな風味を感じられます。



※表示価格には、サービス料13%と消費税が含まれております。

※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。

※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

※写真はイメージです。

※テーブルクロスの貸出は行っておりません。

※フリーフロードリンクは変更になる場合がございます。

カフェ&バー「TEA AND BAR」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)





【営業時間】 10:00~22:00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.21:30)

【席 数】 58 席

【お問い合わせ】 075-351-0700(レストラン総合受付10:00~19:00)

【U R L】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar/



THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)





【所在地】 〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

【アクセス】 JR京都駅より東へ徒歩約2分

【開業日】 2019(平成31)年1月29日

【階 数】 地下1階~地上9階(客室:3階~9階/ 222室)

【U R L】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/





