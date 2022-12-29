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「大還元キャッシュバックキャンペーン」実施！

「大還元キャッシュバックキャンペーン」実施！

［株式会社外為どっとコム］

『外貨ネクストネオ』でのお取引で最大200万FXポイント(現金の場合は最大100万円)プレゼント！

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)は、店頭FX『外貨ネクストネオ』におきまして、2023年1月2日（月）より「大還元キャッシュバックキャンペーン」を実施します。



■キャンペーン概要
対象期間中の『外貨ネクストネオ』における指定通貨ペアの新規注文の取引量に応じて、最大200万円相当のFXポイント、もしくは現金100万円のキャッシュバックをいたします。

※各通貨ペア100万通貨あたりのキャッシュバック金額




■対象者
外為どっとコムの『外貨ネクストネオ』口座でお取引をされた方

■対象期間
2023年1月2日(月)午前7時00分～同2月4日(土)午前6時55分

■エントリー方法
外為どっとコム ウェブサイト内の「大還元キャッシュバックキャンペーン」案内ページにある専用エントリーフォームより申し込みください。

キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。
https://www.gaitame.com/campaign/cb-2301/




現在開催中のその他キャンペーンとの併用もできますので、併せてご参加ください。
▼現在開催中のキャンペーンはこちら
https://www.gaitame.com/campaign/

今後も当社では、外国為替を中心に、投資家の皆様のご期待に応えるべく、サービスやお取引環境のさらなる向上を図ってまいります。

【会社概要】
株式会社外為どっとコム 代表取締役社長： 竹内 淳
所在地： 〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号
ＵＲＬ： https://www.gaitame.com/
主たる業務： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業




企業プレスリリース詳細へ （2022/12/29-17:46）

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