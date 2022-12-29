年末も『ドデスカ！』スペシャル！ 東海・北海道・関西・福岡の朝の情報番組МＣ４人が大集結！“ご当地自慢”で2022年を振り返る120分にメ～テレ竹田基起アナウンサー「日本は広い！」

(12/29 22:40)