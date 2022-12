[auじぶん銀行]

auじぶん銀行株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:石月 貴史、以下 auじぶん銀行)は、2022年12月1日から、「埼玉西武ライオンズ選手提供グッズをサイン入りでプレゼント!2022年度オレンジリボン募金キャンペーン」(以下 本キャンペーン)を実施します。





本キャンペーンは、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」を広く知っていただくことを目的に、auじぶん銀行の円普通預金口座から、「auじぶん銀行オレンジリボン募金」へ189円以上の募金を行ったお客さまを対象に、抽選で埼玉西武ライオンズ選手提供グッズをサイン入りでプレゼントします。また、本キャンペーンでは募金額に応じて、景品の当選倍率がアップするほか、募金額に応じた2つのコースを用意しています。



<Aコース>

埼玉西武ライオンズが「オレンジリボン運動」に賛同し開催している「SAVE THE HOPE ライオンズ オレンジリボン運動デー」のユニフォーム、ヘルメット、キャップを源田選手、金子選手、愛斗選手にサイン入りで提供いただき、抽選で3名さまに3点セットでプレゼントします。

<Bコース>

埼玉西武ライオンズの公式戦「L-FRIENDSシリーズ」のユニフォーム、ヘルメット、キャップを対象選手にサイン入りで提供いただき、抽選で26名さまに各1点ずつプレゼントします。対象選手は、キャンペーン概要「特典内容」をご参照ください。



▼詳細はauじぶん銀行のウェブサイトをご参照ください。

https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2022/20221201_orangeribbon/





■オレンジリボン運動とは

子ども虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、子ども虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。オレンジリボン運動を通して子どもの虐待の現状を伝え、多くの方に関心を持っていただき、市民のネットワークにより、虐待のない社会を築くことを目指しています。

(http://www.orangeribbon.jp/ 外部サイトへ移動します)



■「auじぶん銀行オレンジリボン募金」について

オレンジリボン運動の支援として、2019年7月から募金を受け付けています。ご協力いただいた募金は、認定特定非 営利活動法人 児童虐待防止全国ネットワーク(本社:東京都世田谷区、理事長:吉田 恒雄、子ども虐待防止オレンジリボン運動の全国総合窓口)を通じて、子ども虐待防止の啓発活動などに活用します。詳細は下記auじぶん銀行のウェブサイトをご参照ください。

(https://www.jibunbank.co.jp/landing/orangeribbon/main/)



■「L-FRIENDSシリーズ」とは

株式会社西武ライオンズが行なう社会貢献を目的とした地域コミュニティ活動「L-FRIENDS」を広く周知することや、チャリティーへの協力を呼び掛けることを目的とした試合の総称です。シリーズ限定の「L-FRIENDSユニフォーム」を着用して試合に臨んでいます。auじぶん銀行は「SAVE THE EARTH Lions GREEN UP! DAY」「SAVE LIONS DAY」「SAVE THE HOPE ライオンズオレンジリボン運動デー」の計3試合の協賛スポンサーとして、冠試合を開催しました。

(https://www.seibulions.jp/lfriends/lfriendsday2022/ 外部サイトへ移動します)



auフィナンシャルグループのauじぶん銀行は、『じぶんのいる場所が、行く場所が、ぜんぶ銀行になる。そういうスマホの自由さ、便利さを銀行にも。』という思いを込めて「銀行を連れて、生きていこう。」というブランドメッセージを掲げるとともに、社会の持続的な成長に貢献する会社を目指し、社会貢献活動にも取り組んでいきます。

以上





「埼玉西武ライオンズ選手提供グッズをサイン入りでプレゼント!2022年度オレンジリボン募金キャンペーン」について

キャンペーン名称:埼玉西武ライオンズ選手提供グッズをサイン入りでプレゼント!2022年度オレンジリボン募金キャンペーン

開始日:2022年12月1日~2023年2月28日

適用条件:各対象期間中(12月/1月/2月)に、【auじぶん銀行口座からの振込み】もしくは【じぶん銀行決済】にて、指定金額以上の募金を行うこと。

〈Aコース〉 源田選手賞 金子選手賞 愛斗選手賞

合計1,890円以上の募金

〈Bコース〉

合計189円以上の募金

※口座名義は「エーユージブンギンコウ オレンジリボン」となります。



抽選方法:

各対象期間中に募金いただいた金額に応じて、以下の抽選口数となります。

口数に応じて、当選倍率がアップします。

※抽選口数の上限は、Aコースは50口、Bコースは5口(各コース5倍)です。

※抽選時点や特典発送時点で、円普通預金口座を解約されているお客さまは本キャンペーンの対象外となります。

※対象期間中に合計1,890円以上募金をされたお客さまは、AコースとBコースどちらも当選の可能性があります。ただし、同期間での重複当選はありません。





特典内容:

期間中、以下特典を抽選でプレゼントします。





※選手は変更になる場合があります。

※当選の権利を、第三者へ譲渡することができません。

※景品を選ぶことはできません。

※対象期間中に合計1,890円以上募金をされたお客さまは、AコースとBコースどちらも当選の可能性があります。ただし、同期間での重複当選はありません。

※2023年2月は、Bコースのサイン入りユニフォーム1点の特典はありません。



特典提供時期:

募金対象期間の翌月末予定

・2022年12月に募金した場合:2023年1月末発送

・2023年1月に募金した場合:2023年2月末発送

・2023年2月に募金した場合:2023年3月末発送

※当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせていただきます。

※景品は、auじぶん銀行にご登録の住所へ発送します。



注意事項:

・キャンペーンは予告なく変更・中止する場合があります。

・選手提供グッズのユニフォーム・キャップにつきましては各選手同じアイテムを複数個所有している為、選手の着用の保証はいたしかねます。

・抽選時点や景品発送時点で、円普通預金口座を解約されているお客さまは本キャンペーンの対象外となります。

・景品の転売はご遠慮ください。

・当選の権利を第三者へ譲渡することはできません。

・特典の再発送はしません。登録した住所が誤っている、最新ではない、郵送事故など、如何なる事由においても、特典を受取ることができなかった場合は、特典の対象外となります。ご登録の住所を必ずご確認ください。

・募金のお振込みは、auじぶん銀行のシステムメンテナンスの時間帯は、利用できません。・領収書は発行しません。募金のお振込みにあたっては、お客さまご自身で税務署や公認会計士や税理士にご相談ください。



URL:

https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2022/20221201_orangeribbon/



