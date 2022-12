[株式会社アドバンスト・メディア]

IT化を促進し、スマート自治体の実現へ



株式会社アドバンスト・メディア(本社:東京都豊島区、代表取締役会長兼社長:鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア)は、総合行政ネットワーク「LGWAN」に対応した、AI音声認識文字起こしサービス「ProVoXT for LGWAN(プロボクスト フォー エルジーワン)」を12月19日(月)より提供開始します。





今回の「ProVoXT for LGWAN(プロボクスト フォー エルジーワン)」提供開始では、より多くの自治体にご利用いただけるよう、本製品の提供開始を記念して1ヶ月の無料トライアルを実施します。





「LGWAN(総合行政ネットワーク)」とは、地方自治体間のコミュニケーションの円滑化と情報の共有による情報の高度利用を図ることを目的として構築された、行政機関専用のコンピュータネットワークです。総務省が2019年より推進している、ITを活用し業務の効率化などを図るスマート自治体の実現に向け、「LGWAN」の活用が注目されています。労働人口が減少し人手不足が深刻化する2040年を見据え、各自治体はデジタル技術を活用したスマート自治体への転換が迫られています。







「ProVoXT for LGWAN」は、自治体をはじめとした企業、放送メディアなど幅広い業種で採用されているAI音声認識文字起こしサービス「ProVoXT」を「LGWAN」対応にした製品です。今回「LGWAN」対応になったことで、利便性向上による業務効率化と堅固なセキュリティの両立を実現し、よりセキュアな環境で「ProVoXT for LGWAN」を活用することができます。



自治体向けの議事録支援システムの導入数No.1のアドバンスト・メディアでは、今後も地方自治体のニーズにお応えするような顧客サービスの提供・開発に更に力を入れてまいります。





【ProVoXT for LGWANの特長】



1.「LGWAN」環境で使用可能

行政機関専用のコンピュータネットワークである「LGWAN」環境下で使用可能。無害化処理不要のため手間なくご利用いただけます。



2.幅広いシーンでのご利用が可能

音声をテキスト化する作業であれば、どのような業務にも対応します。会議、議会、公聴会などの議事録作成、記者会見、窓口業務の文字起こしなど幅広い分野での活用が可能です。



3.日本語・ビジネスユースに特化したNo.1(※)のAI音声認識を搭載

「ProVoXT for LGWAN」は、AI音声認識市場No.1のAmiVoiceを搭載しています。また、議会に特化したエンジンもご提供いたします。



4.エンジンを簡易カスタマイズできる単語登録機能

単語登録することで、自治体独自の用語も高精度に認識します。登録した単語は、グループごとに管理することも可能です。





「ProVoXT for LGWAN」について



https://www.advanced-media.co.jp/products/service/provoxt





※出典:ecarlate「音声認識市場動向2022」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場



以上



【お問合せ】

株式会社アドバンスト・メディア

VoXT(ボクスト)事業部

MAIL:voxt-info@advanced-media.co.jp

https://www.advanced-media.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/05-13:16)