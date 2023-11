[株式会社 ジャパネットホールディングス]

BS放送局『BSJapanext』(読み:ビーエスジャパネクスト)にて2023年12月9日(土)、

「KDDI LADY GO CUP in スターツ笠間ゴルフ倶楽部」を無料放送いたします。







原江里菜ら発起人が出場する第4戦「KDDI LADY GO CUP in スターツ笠間ゴルフ倶楽部」

有村智恵は何を語る…





本大会は「女性が輝く社会の構築を応援していくための、女子プロゴルフミドルトーナメント」がコンセプト。

2022年7月に第1回大会を開催し、これまでに結婚や出産などを経験した30代の選手たちも参加している。

発起人の一人であり、11月22日に妊娠発表をした有村智恵が解説を担当(予定)。

昨年の妊活公表後も仕事を続けてきた有村だが、解説者として何を語るのか注目が集まる。

結婚や出産などを機に第一線から退いた30代の選手が出場できる大会が少ない中、

「LADY GO CUP」は、有村のように悩みながら仕事を続けてきた女性たちが出場できる“唯一無二の大会”を目指している。

「KDDI LADY GO CUP in スターツ笠間ゴルフ倶楽部」は、2023年12月9日(土)に茨城県・スターツ笠間ゴルフ倶楽部にて開催。





「KDDI LADY GO CUP in スターツ笠間ゴルフ倶楽部」 大会概要





今季第4戦目を迎える本大会は、18ホールの変則ストロークプレーで、1組2名ペアのオルタネート方式。

15ペア30名が、優勝賞金200万円をかけて1日戦う!レギュラーツアー優勝経験を持つ福田真未&成田美寿々ペア、第2戦「エイジェック LADY GO カップ in とちぎ」で優勝を果たした香妻琴乃・森美穂ペアも再びタッグを組む!他にもイ・チヒ&原江里菜、木戸愛&西山ゆかり、葭葉ルミ&イ・ミニョンといった注目ペアも出場する。

大会の模様はBSJapanextにて、2023年12月9日(土)ひる12時から無料生中継でお届け!



<主な出場予定選手>





放送日時/解説・実況





<放送日時>

2023年12月9日(土)ひる12時~夕方4時

※生中継(放送時間は変更となる場合もございます)



<解説>有村 智恵



<実況>小西 綾子



<放送形態>

BSJapanext(BS263ch・無料)、

公式アプリ「つながるジャパネット」(無料)・コネクテッドTVサービス(無料)にて同時配信あり



BSJapanext視聴方法





1.テレビリモコンの「BS」ボタンを押す

2.テレビリモコン「番組表」ボタンを押し、データ放送の番組表を表示する

3.「番組表」の中から左右ボタンで 「BSJapanextチャンネルロゴ」(263ch)を見つけて選択

※視聴方法についての詳細は下記URLをご覧ください

https://www.bsjapanext.co.jp/howto/



公式アプリ「つながるジャパネット」







本番組をBS放送中に同時配信で視聴することができます。そのほか、番組に対する評価や各番組のテーマに対する投稿をしたり、放送中にリアルタイムでほかの視聴者の方とコメント投稿を楽しむことができます。

※詳細は下記URLをご覧ください

https://www.bsjapanext.co.jp/app/

コネクテッドTVサービスがスタート!





BS放送の視聴環境がない方でも、お手持ちのスマートテレビやストリーミングデバイス、ブルーレイプレイヤーやゲーム機などを使用して、無料でお楽しみいただけます。

※詳細は下記URLをご覧ください

https://www.bsjapanext.co.jp/connectedtv/



放送局概要





放送局:BSJapanext(読み:ビーエスジャパネクスト)※SとJの間はスペースなし

チャンネル番号:BS 263ch

放送エリア:全国(BS放送)

放送形態:無料

ホームページ:https://www.bsjapanext.co.jp/

BSJapanext公式X(旧Twitter):https://twitter.com/BSJapanext_263

BSJapanextゴルフ公式X(旧Twitter):https://twitter.com/BSJapanext_Golf



