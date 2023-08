[THECOO株式会社]

THECOO株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255)は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon(ファニコン)」にて、ピアノポップバンド・fewsの公式ファンコミュニティ『Us』を2023年8月1日(火)21:00にオープンしました。







「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー(以下アイコン)の活動を、コアなファン(以下コアファン)と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリです。



元ドラマストアのメンバー長谷川 海(Vo/Gt)と松本和也(Dr/Cho)が、鮎京春輝(Key)、藤井浩太(Ba/ex-ウソツキ)と共に2023年4月より始動した、fews(フィユズ)。

1st デジタルミニアルバム『re:cue』のリリースを皮切りに、ワンマンライブやYouTube投稿など様々な活動を通してファンに音楽を届けています。



fewsの公式ファンコミュニティ『Us』では、会員限定のタイムラインや、グループチャットなど特別なコンテンツをお楽しみいただけます。



10月に予定している、初の全国ツアー『fewsと初めてのlovismツアー』のチケット最速先行販売も受付中!

(受付期間:8月5日(土)15:00 ~ 8月20日(日)23:59)



さらに公式ファンコミュニティ『Us』のグランドオープンを記念して、2023年8月20日23:59までのご入会で「限定会員証カード」プレゼント!

ここでしか入手することのできない、ファンコミュニティ限定アイテムとなっているのでお見逃しなく。



【 fewsよりこれからのコミュニティ運営に向けた意気込みコメント 】

ファンコミュニティが開設されました!

「早すぎるだろ!」と、僕ら自身も叫びたいくらいです。



こんなスピード感でFCのお話ができたことも何かの縁ですし、せっかくなら、

この泥舟のスタートダッシュに乗っかろうと決めてくれた皆様と担当様に向けて、

思いっきり楽しいことをしたいという気持ちでいっぱいです。



僕らも探り探りにはなるかと思いますが、その分会員の声も頼りにしたい、

そんな風通しのいいFCを目指します!



僕らの思い描く"ワクワク"を一緒に作ってくれる方、最速で触れたい方、

ぜひぜひご参加ください!





「Fanicon」は、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、20万人超となっています。



Faniconは引き続き、“With fan, More fun “あなたとファンをつなぐファンコミュニティ をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。





◆ コミュニティ概要

<名称> Us

<金額> 月額550円※税込価格

<内容>

▪️主催イベントチケット最速先行

▪️限定公開動画(毎週土曜日更新予定)

▪️生配信(映像・音声)

▪️FC限定イベント(ライブ・トーク・バー etc)

▪️メンバー参加チャット

▪️オフショット(画像・動画)

▪️限定アイテムが当たるスクラッチガチャ

▪️限定グッズ販売

▪️バースデーメール



などこれから充実させていきます!



◆ ダウンロード

アプリ名: Fanicon

対応端末: iPhone/Android版

提供場所: App Store/Google Play

URL :https://fanicon.net/fancommunities/5222



◆fewsプロフィール

「few …ほとんど~ない」から転じて、多くのものを溢してきた僕らの、僅かな大切を守るためのポップス。

元ドラマストアVo.長谷川海とDr.松本和也を中心に、Key.鮎京春輝、Ba.藤井浩太から成る四人組バンド。

それぞれが持つ挫折のバックグラウンドを巡り巡って"線"にするため、2023年4月結成、始動。



■ Fanicon(ファニコン)について

“With fan,More fun “あなたとファンをつなぐファンコミュニティ

Faniconは、アイコンの活動を、彼らとファンが一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリです。

公式ページ:https://fanicon.net/icon

公式メディア:https://media.fanicon.net/



■ THECOO株式会社について

THECOO(ザクー)は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」をビジョンに掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「Fanicon事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しております。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント(広告主)、ユーザー(ファン)、インフルエンサー(アイコン)を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。



■ 会社概要

社名:THECOO株式会社

代表者 :代表取締役CEO 平良 真人

所在地 :東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル9,10,11階

設立 :2014年1月20日

URL : https://thecoo.co.jp



