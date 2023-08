[いえらぶ]

2023年9月26日(火)に開催される「不動産テック&ソリューション in 天神ビッグバン」に、株式会社いえらぶGROUP(本社:東京都新宿区、代表者:岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」)、子会社の株式会社いえらぶパーク(本社:東京都新宿区、代表取締役:川口真弘、以下「いえらぶパーク」)が出展することをお知らせします。







■概要

福岡市は2015年より大規模再開発事業「天神ビッグバン」、「博多コネクティッド」を進めています。国家戦略特区制度の活用で容積率が大幅に緩和されることを受け、2025年までに約60棟の建て替えが完了する見込みです(※)。福岡市では再開発により大きく不動産業界が活性化しています。不動産業務支援システムを提供する当社の福岡支社も、ニーズの高まりに合わせて増員を行い、2023年7月13日にオフィスを移転しました。



「不動産テック&ソリューション in 天神ビッグバン」は福岡市初の不動産テック展示会であり、不動産テック・ソリューションを提供する約50社が出展を予定しています。当社のブースでは、不動産業務を一気通貫で効率化する「いえらぶCLOUD」をはじめとする業務支援システム、いえらぶパークが提供する駐車場DXサービスを中心に紹介します。事前予約不要、入場無料ですので気軽にお立ち寄りいただけます。



■「不動産テック&ソリューション in 天神ビッグバン」概要

日時:2023年9月26日(火)11:00~17:00

住所:福岡市中央区天神 1-4-2 エルガーラ8F 大ホール

主催:東京経済株式会社、株式会社セブンマーケット

後援:一般社団法人 九州住宅産業協会

入場料:無料(予約不要)※名刺2枚持参

公式サイト:https://www.exhibition.tokei-living.jp/



■出展サービス概要

いえらぶGROUP https://ielove-group.jp/



いえらぶGROUPは、不動産業界のDXを推進する企業です。賃貸・売買・管理のすべての業種で使える不動産業界向けSaaS「いえらぶCLOUD」、無料で使える業者間物件流通サイト「いえらぶBB」、不動産業界向けの電子契約「いえらぶサイン」などのサービスを提供して不動産業界の業務効率化、デジタル化を支援しています。「いえらぶCLOUD」は毎週アップデートを行っており、賃貸住宅管理業法はもちろん、2023年10月に開始するインボイス制度にも対応しています。



いえらぶパーク https://ielove-park.jp/



いえらぶパークは、駐車場運営に関わるあらゆる業務を簡単、便利にする駐車場×ITサービスの開発・運営会社です。駐車場の運営管理業務をアウトソーシングする「月極駐車場契約管理業務代行サービス」、月極駐車場のためのオンライン契約管理決済システム「QRsign」、アプリ型コインパーキング「リザパー」3つのサービスを柱に駐車場業界の課題解決・DXを進めています。



▽本リリースに関する問い合わせ

https://ielove-cloud.jp/news/entry-614#mail



■いえらぶGROUPについて

会社名:株式会社いえらぶGROUP

代表者:岩名泰介

設立 :2008年1月

資本金:3,825万円

所在地:東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル24F

福岡支社:福岡県福岡市博多区博多駅東 1-1-33 はかた近代ビル2階

コーポレートサイト:https://ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト:https://ielove-cloud.jp/



■いえらぶパークについて

会社名:株式会社いえらぶパーク

代表者:川口真弘

設立 :2021年11月

資本金:1億円

所在地:東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル25F

事業内容:

月極駐車場契約管理決済システム「QRsign」、駐車場契約管理業務代行サービスの企画・開発・運営、駐車場検索サイトの企画・開発・運営

コーポレートサイト:https://ielove-park.jp/

月極駐車場ポータル「いえらぶPark」:https://ielove-park.co.jp/



※【福岡市】「天神ビッグバンプロジェクトの現状」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/kaihatsu/shisei/20150226.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/29-14:46)