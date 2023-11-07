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いよいよ来週！『FOOD STYLE Kyushu 2023…

いよいよ来週！『FOOD STYLE Kyushu 2023』では、初日の11月14日（火）にオープニングセレモニーを実施いたします。

［イノベント］

FOOD STYLE Kyushu 実行委員会(所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント)は、11月14日（火）・15日（水）の2日間、マリンメッセ福岡A館・B館にて、過去最多の1,100社以上の出展者を集め、外食・中食・小売業界のための食の商談展示会『FOOD STYLE Kyushu 2023』を開催いたします。初日の14日には、9:30よりオープニングセレモニーを実施いたします。



全国42都道府県から、過去最多の1,100社以上が、マリンメッセ福岡A館・B館に集結いたします。多数の出展者以外に、11セッションの無料セミナーやライブキッチン、環境や輸出、観光×食などをテーマにした企画など内容満載の2日間となっております。新たな取引先との出会い、課題解決、情報収集の場としてご活用ください。


■オープニングセレモニーのお知らせ
本展にご後援・ご協力いただいている方々にお越しいただき、オープニングセレモニーを開催いたします。ご来賓の代表者様にご挨拶をいただき、テープカットを行います。業界を代表する方々にご参列いただきますので、ご来場賜りまようお願い申し上げます。

開催日時：2023年11月14日（火）　9:30～10:00（予定）

場所　　：マリンメッセ福岡 A館 エントランスロビー

内容　　：主催者挨拶／御来賓挨拶／写真撮影／テープカット

登壇団体：
九州経済産業局／九州農政局／福岡労働局／九州地域バイオクラスター推進協議会／福岡県／佐賀県／熊本県／大分県／宮崎県／鹿児島県／福岡市／一般社団法人九州経済連合会／福岡県商工会連合会／熊本県商工会連合会／独立行政法人日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター／独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部／公益財団法人福岡県中小企業振興センター／公益社団法人福岡県栄養士会／一般社団法人日本惣菜協会／一般社団法人全日本司厨士協会／一般社団法人日本飲食業経営審議会／一般社団法人日本フードビジネス国際化協会／一般社団法人レストランテック協会／公益社団法人福岡県食品衛生協会／NPO法人繁盛店への道／NPO法人居酒屋甲子園／公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー／FOOD STYLE Kyushu実行委員会


■FOOD STYLE Kyushu 2023 開催概要
名称：FOOD STYLE Kyushu 2023

主催：FOOD STYLE Kyushu 実行委員会

後援：
九州経済産業局／九州農政局／福岡労働局／九州農業成長産業化連携協議会／九州地域バイオクラスター推進協議会／福岡県／佐賀県／長崎県／熊本県／大分県／宮崎県／鹿児島県／沖縄県／山口県／福岡市／一般社団法人九州経済連合会／日本商工会議所／九州商工会議所連合会／福岡県商工会議所連合会／佐賀県商工会議所連合会／長崎県商工会議所連合会／熊本県商工会議所連合会／大分県商工会議所連合会／一般社団法人宮崎県商工会議所連合会／一般社団法人鹿児島県商工会議所連合会／沖縄県商工会議所連合会／全国商工会連合会／福岡県商工会連合会／佐賀県商工会連合会／長崎県商工会連合会／熊本県商工会連合会／大分県商工会連合会／宮崎県商工会連合会／鹿児島県商工会連合会／沖縄県商工会連合会／全国水産加工業協同組合連合会／全国中小企業団体中央会／ジェトロ福岡／独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部／公益財団法人福岡県中小企業振興センター／一般社団法人全日本・食学会／一般社団法人日本百貨店協会／製粉協会／公益社団法人福岡県栄養士会／一般社団法人日本惣菜協会／一般社団法人全日本司厨士協会／一般社団法人日本洋菓子協会連合会／一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本パン工業会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団日本給食サービス協会／一般社団法人日本ジビエ振興協会／一般社団法人日本外食品流通協会／一般社団法人日本飲食業経営審議会／一般社団法人日本フードビジネス国際化協会／一般社団法人レストランテック協会／一般社団法人日本物流システム機器協会／一般社団法人日本運搬車両機器協会／一般社団法人日本3PL協会／日本マーガリン工業会／一般社団法人日本回転寿司協会／公益社団法人日本全職業調理士協会／公益社団法人福岡県食品衛生協会／一般社団法人福岡県料飲業生活衛生組合連合会／NPO法人 繁盛店への道／NPO法人 居酒屋甲子園／一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構／公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー


セミナー：全11セッション／B館２F

同時開催展・特別企画・見どころ：
〇同時開催展
1.オーリックプレゼンツ オールリカー＆ノンアルコールエリア
　　主催：株式会社オーリック
　　参加企業一覧：アサヒビール、雲海酒造、霧島酒造、キリンビール、サッポロビール、
　　　　　　　　　サントリー、篠崎、高橋酒造、白鶴酒造、明治屋、モトックス、
　　　　　　　　　ルネサンス・プロジェクト　※五十音順

2.2023年度 ふくおか発 機能性食品・ヘルスケア商品展示商談会
　　主催：福岡バイオコミュニティ推進会議（事務局：株式会社久留米リサーチ・パーク）
　　出展製品：機能性食品、健康食品、ヘルスケア商品、素材・原料 等

〇特別企画
1.第5回 お弁当・お惣菜メニュー提案CUP 展示・授賞式
　9月29日に、1次審査を通過したエントリー者によるプレゼンを試食する実食審査会。多くのエントリー商品の中から、中食・小売業態の業界の枠を超えた優れた商品に対して表彰をし、記念品を授与する授賞式となります。
　　授賞式・・・11月14日(火)11:30～
　　主催：一般社団法人日本惣菜協会 九州支部

　　
2.いまだから知っておきたい「冷凍食品」コーナー
　　協力：一般社団法人日本冷凍食品協会

3.飲食店DXとサステナブル食品ブース
　～福岡スタートアップマーケット～
　　協力：Fukuoka Growth Next

4.ご当地食材を試食！ライブキッチン

〇輸出企画
1.輸出事業者必見！加工食品国際標準化緊急対策
　　協力：一般財団法人食品産業センター事業推進部
　　　　　（農林水産省 Ｒ４補助事業 加工食品国際標準化緊急対策事務局）

2.めざせ海外！ジェトロ海外展開相談コーナー
　　協力：ジェトロ福岡

3.物流２０２４年問題！青果物流相談ブース
　　協力：株式会社福岡ソノリク

〇環境企画
1.環境に配慮！脱フロン自然冷媒／食品ロス対策／脱プラ相談コーナー
　　協力：ホシザキ北九株式会社、ホシザキ南九株式会社

2.福岡県プラスチック代替品容器等 紹介コーナー
　　協力：福岡県 環境部 循環型社会推進課

〇観光×食企画
1.九州発！ガストロノミーツーリズムをテーマにしたワークショップを開催！
　10月19日に、西南学院大学 外国語学部学生と杉山氏がオンラインの事前研修を実施。ガストロノミーツーリズムについて理解を深め、各チームでテーマを決め、当日はワークショップの後にプレゼンテーションを行います。

　11月14日(火)
　第一部：13:05～13:50　セミナー
　Gastronomy tourism-ガストロノミーツーリズム 食文化体験による売上向上
　　講師：ガストロノミーツーリズム研究所 CEO　杉山 尚美 氏
　第二部：14:00～15:00　ワークショップ
　西南学院大学の学生によるワークショップ ～食と観光をつなぐコミュニケーション～
　　参加：西南学院大学 外国語学部学生

2.“九州ひとつ”九州・沖縄・山口PRコーナー
　　協力：九州ロゴマーク活用推進協議会

会期：2023年11月14日（火）・15日（水）　10:00～17:00 ※最終日 16:00まで

会場：マリンメッセ福岡 A館・B館

入場方法：
来場事前登録制
　　　　　https://foodstyle.jp/kyushu/attendance.php

出展者数：1,162社・団体／1,034小間／42都道府県・海外　※2023年11月6日現在

企業プレスリリース詳細へ （2023/11/07-18:46）

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