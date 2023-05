[xiangxiangweilai guangzhou maoyi youxiangongsi]

セール期間:5/28(日)





週末限定セール!高性能タブレットPCが超お買い得!7000円OFF&追加6%割引でお値打ち価格の17210円から!

学生注目!効率的に学べる高性能タブレットPCが超特価!授業や宿題もラクラク!ビジネスマン必見!大小さまざまな文書作成やビジネスアプリの利用に最適です!店舗経営者の方にもオススメ!便利なPOSレジや在庫管理システムなどにも使えます!

また、ゲーム好きには迫力あるグラフィックとスピーディーな動作が楽しめます!ゲームの世界がさらにリアルに!

この週末だけの特別セールで、高性能タブレットPCを超お得に手に入れてください!

Amazon商品リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1YBDL24



通常価格:¥ 26,900



AMAZON 新品 クーポン割引 :7,000 円割引



追加割引コード:「9ANZ3DNW」10%OFF



セール期間: 05/28 (日)



最終価格:17,210 円







NPAD PLUSの紹介











【超高性能MTK 8コア CPU 8GB+128GB 】





Npad Plus android タブレット は 8GB のメモリ容量を搭載し、複数のアプリを起動しても超高速でスムーズな操作体験を楽しむことができます。 128 GB のストレージ容量と 組み合わせて 、お気に入りの本、音楽、写真、映画、ゲームなど、好きなものをすべてダウンロードして保存できます。 電子書籍 タブレット 、子供 タブレット、仕事用タブレット になります。 1TB TFカードのストレージ拡張もサポートできるので、もうストレージスペースを心配する必要はありませんN-ONE Npad Plus タブレット コンピューターには、MediaTek MT8183 強力な 8 コア高速処理チップが搭載され、12nn コア テクノロジが使用され、最大周波数は 2.0Ghz をサポートします。 ゲーム、エンターテイメント、仕事、勉強、その他のアクティビティのさまざまな要件をサポートします













【2K高解像度ディスプレイ+ 6600mAh大容量バッテリー】





Npad Plus タブレット 10インチ wi-fiモデル は、10.36 インチのディスプレイ画面、2000*1200 2k の高解像度、クリアでピュアな大画面、豊かな色彩と明るさを備えたタブレット コンピューターで、快適な視聴体験を楽しむことができます。すべてのディテールが精巧で人目を引きます。世界のカラフルさを真に復元し、リアルで鮮やかな画像をもたらします。 電子書籍 タブレット 、動画用タブレット 、ゲーム タブレット としても良いチョイスです。android タブレット 内蔵の目の保護モードをオンにすると、長時間使用しても快適に視聴できます 、目が疲れません。 タブレットの内蔵 6600mAh 大容量バッテリーにより、長期間の使用に対応可能。 急速充電が可能な Type-C 充電により、途切れることなく使用でき、勉強、娯楽、仕事の 1 日の時間をサポートします









N-one(公司チル粤科技之子ブランド)は、「より多くの楽しみ、より多くの熱愛」を核心的なアイデアとし、N-oneの優良なタブレットpcとノートpcを主力とし、より多くの人にデジタル制品の利便性を享受してもらい、デジタル制品を利用して自分の生活をより熱愛してもらいたいと考えています。



