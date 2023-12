[京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社]

シャンパンや和紅茶のフリーフロー、限定スパトリートメントメニューなど5つの特典でホテルを満喫する「インフィニティアクセス」



京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO (ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井 美和)は、開業5周年を記念し、2024年1月4日(木)より、スイートルーム・プレミアルーム限定サービス「インフィニティアクセス」を復活いたします。







本サービスでは、シャンパンや和紅茶を含むドリンクの滞在中フリーフローのほか、インルームダイニングでの朝食、温浴施設の利用、限定のスパトリートメントメニューの施術など、計5つの特典をご用意し、ホテル公式サイトからスイートルーム・プレミアルームをご予約されたお客様限定でご提供いたします。サービスの復活にあたり、2020年3月より提供していた「THOUSAND INFINITY ACCESS」を見直し、より一層お客様にザ・サウザンド京都での滞在をお楽しみいただける内容にアップデートいたしました。

「インフィニティアクセス」サービス概要





【提供期間】

2024年1月4日(木)~6月30日(日)

【対象】

スイートルーム・プレミアルームにご宿泊のお客様

【内容】

(1)滞在中のカフェ&バー「TEA AND BAR」のドリンクがフリーフロー(シャンパン、和紅茶等を含む)

(2)朝食をインルームダイニングに追加料金なしで変更可能

(3)滞在中、「THE THOUSAND SPA」の温浴施設をご利用可能

(4)「THE THOUSAND SPA」で、インフィニティアクセス限定トリートメントメニューをご予約可能(※有料)

(5)フィットネスジム「THE THOUSAND FITNESS」のご利用とウェア、シューズ、靴下を無料レンタル

【予約方法】

ザ・サウザンド京都の公式サイトよりご予約ください。

※公式サイト以外からご予約の場合は「インフィニティアクセス」対象外となります。

【公式HP】

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/

【詳細】

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/stay/infinity-access.html

「インフィニティアクセス」 内容紹介





■滞在中のカフェ&バー「TEA AND BAR」のドリンクがフリーフロー

京都に根付く茶の湯文化からヒントを得て、「現代の茶会」をコンセプトにしたカフェ&バー「TEA AND BAR」。「インフィニティアクセス」では、シャンパンやオリジナルブレンドの和紅茶、日本茶、お茶を使ったカクテルなどのアルコールを含む、ドリンクが滞在中フリーフローでお楽しみいただけます。

【提供時間】

10:00~21:30(L.O.)

【場所】

THE THOUSAND KYOTO 2階 カフェ&バー「TEA AND BAR」



■朝食をインルームダイニングに追加料金なしで変更可能

インルームダイニングでの朝食へ追加料金なし(通常1,700円/1名様/税・サービス料込)でご変更いただけます。お部屋でゆったりと、くつろぎの時間をお過ごしください。

【提供時間】

7:00~9:30(L.O.)

※インルームダイニング朝食をご希望の場合は、アメリカンブレックファーストまたは和食よりお選びいただけます。各朝食の詳しいメニュー内容は、客室のタブレットよりご確認いただけます。

※通常のレストランでの朝食もお選びいただけます(その場合の差額は返金不可)。



■滞在中「THE THOUSAND SPA」の温浴施設を無料でご利用可能

瞑想をテーマに、シンプルな空間に灯された光が心と体をときほぐし、癒しのひとときを演出する「THE THOUSAND SPA」。通常1名様3,729円(税・サービス料込)の温浴施設(大浴場、岩盤浴などを含む)を、滞在中何度でも無料でご利用いただけます。

【営業時間】

13:00~21:00(最終入場)

【場所】

THE THOUSAND KYOTO 3階「THE THOUSAND SPA」

※「THE THOUSAND SPA」は16歳以上のお客様のみご利用いただけます。



■「THE THOUSAND SPA」での、インフィニティアクセス限定トリートメントをご予約可能(※有料)

ワールドラグジュアリースパアワード2023で3部門の賞を受賞した「THE THOUSAND SPA」にて、「インフィニティアクセス」のお客様だけがご予約いただける特別トリートメントメニュー(有料)を2つご用意しました。

事前にご予約のうえ、ぜひご利用ください。

【営業時間】

13:30~21:00(最終入場時間はプランにより異なります)

【場所】

THE THOUSAND KYOTO 3階 「THE THOUSAND SPA」

※「THE THOUSAND SPA」は16歳以上のお客様のみご利用いただけます。

【ご予約】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/spa/#treatment



(1)「黒炭温石・オイルボディ&緑茶ヘッドスパ」

黒炭温石と緑茶ボールを用いるトリートメント。手と香りによる癒しと、黒炭温石の遠赤外線効果でお体の筋肉を緩めリンパと血液の流れを促します。また、京都の緑茶をブレンドした温かい緑茶ボールのヘッドスパで頭皮・肩・首まわりのお疲れにもアプローチ。つま先から頭の先までケアすることができるメニューです。

【料金】

38,000円(税・サービス料込)

【内容】

アロマテラピー・オイルボディ90分+黒炭温石20分+緑茶ヘッドスパ20分 計130分



(2)「アロマテラピー・オイルボディ60分」

香りが選べる精油によるオイルマッサージで、心身の疲労に心地よく働きかけ、リンパの流れを促進します。

【料金】

18,048円(税・サービス料込)

【内容】

デコルテ・背中・脚背面・足裏 計60分



■館内フィットネスジム「THE THOUSAND FITNESS」でウェア、シューズ、靴下を無料レンタル

ご宿泊のお客様専用のフィットネスジム「THE THOUSAND FITNESS」にて、通常有料レンタルのウェア、シューズ、靴下を滞在中何度でも無料で貸出いたします。ランニングマシンなどの設備も自由にご利用いただくことができ、心地よいトレーニングをサポートします。

【営業時間】

6:00~24:00

【場所】

THE THOUSAND KYOTO 地下1階 「THE THOUSAND FITNESS」

※「THE THOUSAND FITNESS」は16歳以上のお客様のみご利用いただけます。



スイートルーム・プレミアルームについて





ホテルのデザインコンセプト“Comfort Minimalism”を体現した7タイプのスイートルームと3タイプのプレミアルームをご用意しています。茶道や禅に通じる引き算の美学をもとに、京都で育まれた豊かな知恵を随所に取り入れたしつらえで、一人ひとりに心地よい時間をお届けします。ミニマライズされた清々しい客室からは、心やすらぐ坪庭がご覧いただけます。



THE THOUSAND KYOTO は開業5周年を迎えます







京都駅から徒歩約2分。THE THOUSAND KYOTOは、「千年ホテル」をコンセプトに“千年の都・京都”から“次の千年”につづく新しい心地よさで、快適さとサステナビリティを追求した感動体験をお届けしています。

2024年1月に開業5周年を迎えることを記念し、「five senses」をテーマに、THE THOUSAND KYOTOらしい五感を通じたおもてなしをご用意しています。ロゴマークには、ホテルの象徴である大階段をデザイン。初心を忘れず、お客様へ日頃の感謝をお伝えするとともに、人・社会・未来に心地よい“サステナブル・コンフォート・ホテル”として一段一段、進化してまいります。

▶THE THOUSAND KYOTOのサステナビリティの取り組みについてはこちら

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/sdgs_actions/





※画像はすべてイメージです。

※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式HPをご確認ください。



THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)

所在地:〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

開業日:2019年1月29日

アクセス:JR京都駅より東へ徒歩約2分

階 数:地下1階~地上9階 (客室:3階~9階/222室)

H P:https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/





