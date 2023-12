[サンエックス株式会社]

~リラックマづくしの2カ月間~





サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:千田洋史)は株式会社日比谷花壇(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮島浩彰)が代表企業を務めるエリアマネジメント横須賀共同事業体で受託し、管理運営を行う「長井海の手公園 ソレイユの丘」(所在地:神奈川県横須賀市長井4丁目)にて、横須賀市の「新たなにぎわい創出事業補助金」を活用した、「リラックマ」とソレイユの丘のコラボレーションイベント『ナノハナとリラックマ』を、2023年12月22日(金)から2024年2月29日(木)の期間限定で開催することをお知らせします。

期間中、園内ではリラックマとのコラボフードの提供や限定グッズ販売、フォトスポット設置、スタンプラリー実施の他、12月23日(土)には、リラックマが現地ソレイユの丘に登場します。



▲期間限定リラックマコラボフード





▲『ナノハナとリラックマ』



『ナノハナとリラックマ』詳細:https://soleil-park.jp/event/2842





『ナノハナとリラックマ』の期間中は、ソレイユの丘の花畑ではひと足早い春を思わせる鮮やかな黄色い花のナノハナが皆さまをお出迎えします。

ここでしか食べられないリラックマとのコラボフードやここでしか手に入らない限定グッズ、リラックマとその仲間たちと一緒に撮影ができるフォトスポットなど、期間限定のコラボコンテンツを様々にご用意します。

さらに、広い空と雄大な海に恵まれた自然を存分に感じられるソレイユの丘を、リラックマを見つけに散策していただけるスタンプラリーも実施します。

そして、12月23日(土)にはリラックマがソレイユの丘に登場!ソレイユの丘で、リラックマと一緒に素敵な“ごゆるりタイム”をお楽しみください。





<『ナノハナとリラックマ』 リラックマがやってくる~撮影会~>

ソレイユの丘にやってくるリラックマと思い出を作ろう!



実施日:2023年12月23日(土)、2024年2月下旬(予定)

場所:フラワーガーデンウエスト、フードホール リヨン

費用:無料



※詳細はWEBサイトに掲載予定。諸般の事情により内容を変更する場合がございます。



ソレイユの丘 コラボイベント『ナノハナとリラックマ』 概要





実施期間:2023年12月22日(金)~2024年2月29日(木)

※実施内容、日程は変更になる場合があります。

詳細は随時HP(https://soleil-park.jp/event/2842)をご覧ください。



【期間限定コラボフード】

ソレイユの丘の各飲食店とコラボレーションした、期間限定のオリジナルフードが盛りだくさん!

ここだけでしか食べられないスイーツやランチセットなどで、心もお腹も満腹になっちゃおう!



◆VENTO LEONE

メニュー名:『リラックマと紅茶のシフォンケーキ』

価格:1,600円(税込)





◆うさぎCafe

メニュー名:『リラックマ ごゆるりホットケーキボックス』

価格:540円(税込)





◆ミサキドーナツ ソレイユの丘店

メニュー名:『リラックマとお花畑ドーナツ』

価格:テイクアウト:500円(税込)/イートイン:509円(税込)





◆Soleil フードホール リヨン

メニュー名:

『リラックマの大好きなホットケーキとオムライスのセット ※プリン付』

価格:1,600円(税込)





◆ANI CAFE

メニュー名:『リラックマののんびりココア』

価格:550円(税込)





◆YOKOSUKA SOFTCREAM FACTRY

メニュー名:『リラックマのハニーPOPコーンパフェ』

価格:950円(税込)







リラックマコラボグッズ





ミニタオルやトートバッグ、キーホルダーなど、ソレイユの丘でしか購入できないオリジナルコラボグッズが登場!海と夕陽の湯では、オリジナルの温泉タオルも登場!



▲ミニタオル





▲アクリルキーホルダー





▲チャーム付きボールペン





▲トートバッグ





▲缶バッジ





▲温泉タオル





限定グッズをGET!スタンプラリー





ソレイユの丘の公式LINE友だちに登録して、スタンプラリーにチャレンジ!園内に点在する4つのスタンプを集めて、あなただけのオリジナルアイテムをGETしよう。

オリジナルアイテムは、園内で撮影したお気に入りの画像を使って作ることができるよ!

(クリアファイル、手さげバッグ、フォトカードのいずれか)

価格:700円(税込)



▲スタンプラリー





▲スタンプラリー オリジナルアイテムデザイン



【リラックマと一緒にパシャリ!フォトスポット】

ナノハナがいっぱいのフラワーガーデンウエストや観覧車、展望デッキ「The View」など、園内のいたるところでリラックマたちと一緒に写真が撮れるスポットが登場!

ソレイユの丘の大自然を満喫しながら、素敵な一枚を楽しんで!



【クッキング体験工房】

クッキング体験工房にて、リラックマのメロンパンやクッキーが作れる体験教室を開催。みんなで一緒に楽しく作って、美味しく食べよう!

(クッキング体験工房の開始時期は調整中のため、決まり次第ホームページにてお知らせします。)





・施設名 長い海の手公園 ソレイユの丘

・住所 〒238-0316 神奈川県横須賀市長井4丁目

・総面積 28.1ヘクタール(東京ドーム約6個分)

・ホームページ https://soleil-park.jp/

・営業時間 【3月~11月】9:00~18:00【12月~2月】9:30~17:00 (イベント開催に伴う変更あり)

・休園日 年中無休

・入園料 無料

・駐車場 1,700台

・駐車料金(1回) 普通車:1,050円(税込)、バイク:400円(税込)、大型:2,500円(税込)

・交通アクセス

〇電車・バス:京浜急行「三崎口」駅より京急バス「ソレイユの丘」行きにて約20分。または「荒崎」行きにて「漆山」で下車し、徒歩10分~15分(土日は「ソレイユの丘」までの急行バスが運行予定)

〇車:三浦縦貫道「林」口を左折し、国道134号線を約3キロ。「ソレイユの丘入口」を右折し、約2キロ。または「高円坊」口から約5キロ。

〇徒歩:京浜急行「三崎口」駅より約45分



■株式会社日比谷花壇について:https://www.hibiya.co.jp/

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国に約190店舗を展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト、カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



■「長井海の手公園 ソレイユの丘」について(所在地:神奈川県横須賀市長井4丁目):https://soleil-park.jp/

「365日誰もが遊び愉しみ尽くせるエンターテイメントパーク」として、2023年4月リニューアルオープン。都心から車で約70分の距離にありながら、1年を通じてさまざまな表情を見せる相模湾・伊豆大島・富士山などの絶景と園内に咲き誇る四季折々の花々、アスレチックやVRスポーツなど、世代や天候を問わず楽しめる公園です。さらに新設のイタリアンレストランはじめフードホール、ファストフード店など飲食施設も充実。

公式Instagram:https://www.instagram.com/soleil_yokosuka/

公式X(Twitter):https://twitter.com/soleil_yokosuka

公式Facebook:https://www.facebook.com/soleilyokosuka



■リラックマについて:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。





■サンエックスについて:https://www.san-x.co.jp/company/

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。





(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/11-15:46)