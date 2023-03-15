［株式会社A3］

株式会社A3は、「TaleArt」の新作グッズを発売いたします。







俳優×イラストレーターの新規企画「TaleArt」が本日よりリリース！ 舞台やTV、YouTubeなどで活躍中の豪華俳優陣と、人気イラストレーターの夢のコラボが実現しました。



「TaleArt」第1弾では、秋葉友佑さん、稲葉光さん、上遠野太洸さん、須永風汰さんとモゲラッタさん、また、こんどうようぢさん、榊原徹士さん、堀田竜成さんとmeeco（みーこ）さんがコラボします！



本企画では描き下ろしイラストと、撮り下ろし写真を使用した新作グッズが含まれる「TaleArt Pack」を発売！ さらに新作グッズが手に入るだけでなく、後日開催される商品お渡し会イベントに参加できます!!

各先着50個限定となっていますので、お早めにチェックしてくださいね。



【発売情報】

■稲葉光、上遠野太洸、須永風汰の「TaleArt Pack」

FC先行販売期間：3月15日(水)17:00～3月27日(月)23:59まで

一般販売期間：3月20日(月)17:00～3月27日(月)23:59まで

入金締め日：3月28日(火)23:59



■秋葉友佑、こんどうようぢ、榊原徹士、堀田竜成の「TaleArt Pack」

一般販売期間：3月15日(水)17:00～3月27日(月)23:59まで

入金締め日：3月28日(火)23:59



■「TaleArt Pack」内容

【イラストレーター描き下ろしイラスト使用商品】

・キャラトートバッグ（全1種）

・缶バッジ（全1種）

・アクリルスタンド（全1種）



【新規撮り下ろし写真使用商品】

・A3クリアポスター（全2種）

・缶バッジ（全8種）

・アクリルスタンド（全1種）

・ブロマイド（全8種）



【イベント参加権利】

各俳優によってイベント日時や内容が異なります。詳細は各俳優の項目をチェックしてください。



▼ご注文はこちら▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/specialfeature/taleart?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt369



「TaleArt」とは？





俳優や声優、アーティスト、Youtuberなど3次元のタレント（Talent）が、イラストレーターの手によって2次元のイラスト（Art）として生まれ変わる【TaleArt】。



一人一人の個性をイラストの中に落とし込み、丁寧に仕上げました。

【TaleArt】で“推し”の更なる魅力をお届けします！



推しの魅力、再発見。

新しい推しごとに【TaleArt】



秋葉友佑×モゲラッタ





価格：27,500円（税込）

販売期間：3月15日(水)17:00～3月27日(月)23:59まで

入金締め日：3月28日(火)23:59



【イベント概要】

イベント内容：2ショットチェキ会&商品お渡し会

※ソロチェキの対応も可能でございます。

場所：GraffArt Shop 池袋本店

日程：5月14日(日)10:00より順次開場



▼eeo Storeへ▼

「TaleArt」のご購入はこちらから！

https://eeo.today/store/101/products/detail/61403?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt369



稲葉光×モゲラッタ





価格：27,500円（税込）

FC先行販売期間：3月15日(水)17:00～3月27日(月)23:59まで

一般販売期間：3月20日(月)17:00～3月27日(月)23:59まで

入金締め日：3月28日(火)23:59



【イベント概要】

内容：サイン会＆商品お渡し会

場所：GraffArt Shop 池袋本店

日程：5月14日(日)16:00より順次開場



▼FC先行販売期間のご注文はこちら▼

稲葉光のファンクラブサイトへ

https://lounge.dmm.com/detail/3907/



▼一般販売期間のご注文はこちら▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/specialfeature/taleart_inaba?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt369



上遠野太洸×モゲラッタ





価格：27,500円（税込）

FC先行販売期間：3月15日(水)17:00～3月27日(月)23:59まで

一般販売期間：3月20日(月)17:00～3月27日(月)23:59まで

入金締め日：3月28日(火)23:59



【イベント概要】

内容：サイン会＆商品お渡し会

場所：GraffArt Shop 池袋本店

日程：5月13日(土)14:00より順次開場



▼FC先行販売期間のご注文はこちら▼

上遠野太洸のファンクラブサイトへ

https://note.com/saitaikofuku/membership/join



▼一般販売期間のご注文はこちら▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/specialfeature/taleart_katono?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt369



こんどうようぢ×meeco





価格：27,500円（税込）

販売期間：3月15日(水)17:00～3月27日(月)23:59まで

入金締め日：3月28日(火)23:59



【イベント概要】

イベント内容：2ショットチェキ会＆商品お渡し会

※ソロチェキは対応不可となっております。予めご了承くださいませ。

場所：GraffArt Shop 池袋本店

日程：5月14日(日)12:00より順次開場



▼eeo Storeへ▼

「TaleArt」のご購入はこちらから！

https://eeo.today/store/101/products/detail/61400?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt369



榊原徹士×meeco





価格：27,500円（税込）

販売期間：3月15日(水)17:00～3月27日(月)23:59まで

入金締め日：3月28日(火)23:59



【イベント概要】

内容：サイン会&商品お渡し会

場所：GraffArt Shop 池袋本店

日程：5月13日(土)10:00より順次開場



▼eeo Storeへ▼

「TaleArt」のご購入はこちらから！

https://eeo.today/store/101/products/detail/61399?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt369



須永風汰×モゲラッタ





価格：27,500円（税込）

FC先行販売期間：3月15日(水)17:00～3月27日(月)23:59まで

一般販売期間：3月20日(月)17:00～3月27日(月)23:59まで

入金締め日：3月28日(火)23:59



【イベント概要】

内容：サイン会&商品お渡し会

場所：GraffArt Shop 池袋本店

日程：5月13日(土)16:00より順次開場



▼FC先行販売期間のご注文はこちら▼

須永風汰のファンクラブサイトへ

https://fanicon.net/fancommunities/2239



▼一般販売期間のご注文はこちら▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/specialfeature/taleart_sunaga?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt369



堀田竜成×meeco





価格：27,500円（税込）

販売期間：3月15日(水)17:00～3月27日(月)23:59まで

入金締め日：3月28日(火)23:59



【イベント概要】

内容：サイン会&商品お渡し会

場所：GraffArt Shop 池袋本店

日程：5月14日(日)14:00より順次開場



▼eeo Storeへ▼

「TaleArt」のご購入はこちらから！

https://eeo.today/store/101/products/detail/61397?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt369



ここでしか手に入らない新作グッズや貴重なイベントに参加できる、俳優×イラストレーターの新企画「TaleArt」。この機会をお見逃しなく！



■ご購入時の注意事項





ご購入時の際はeeo会員のご登録が必要です。（無料）

イベントに参加される方は《必ず》【イベント参加（GraffArtShop池袋本店）】をお選びください。

商品のみご購入を希望される方は【配送（店舗受取を利用しない）】をお選びください。後日ご登録のご住所へ商品を発送いたします。※送料はご購入時に別途発生いたします。

【配送（店舗受取を利用しない）】をお選びの方は《当日のご参加はできません。》

配送をご希望の方は店頭受取をご利用いただけません。

【イベント参加（GraffArtShop池袋本店）】にてご購入後にご参加が難しくなった場合は、メールにてお問い合せください。着払いにて商品をご配送いたします。

お客様のご注文完了後は、お客様都合によるキャンセルはお断りさせていただきます。





※その他注意事項は商品ページをご確認のうえ、ご購入をお願いいたします。



(C)2023 A3



【会社概要】

社名 株式会社A3（エースリー）

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



企業プレスリリース詳細へ （2023/03/15-19:45）