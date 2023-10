[株式会社デイトナ・インターナショナル]

10/31(火)よりFREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」にて販売開始!







ファッション誌やCMなど多岐にわたってモデルとして活躍する田辺あゆみ氏(@_ayumitanabe_)と、FREAK’S STOREの初コラボレーションが実現!ユニセックスで楽しめるサイズ感とデザインで細部までこだわりの詰まったアイテムをFREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」にて限定展開。

さらに、コラボレーションを記念して田辺あゆみ氏の在店イベントを開催いたします。



<在店スケジュールはこちらから>

https://www.daytona-park.com/feature/detail.php?article_id=749285&utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=20231020_Daytona&utm_content=prtimes



LINEUP





〇ジャガードキルトスウェットプルオーバー ¥7,997(tax in)





≪田辺氏こだわりポイント≫

カジュアルをアップグレードさせたような、モードさも感じられるユニセックスアイテム。ウィメンズはゆったりとした今年らしいシルエットに、メンズは程よく抜け感のあるシルエットに。ストライプキルティング×ジャガードの、ありそうでなかった斬新なデザイン性が魅力的です。



〇ジャガードキルトスウェットパンツ ¥7,997(tax in)



≪田辺氏こだわりポイント≫

スッキリとしたレッグラインを再現するのにサイズ感を何度も調整して完成させたシルエット。裾のポテッと感と腰回りのシルエットバランスがポイントです。低身長の方から高身長の方まで、ジャストサイズで履ける2サイズ展開。カラーはベーシックカラー2色と秋冬らしい落ち着いたパープルの3色展開。



〇リバーシブルボアコート ¥22,000(tax in)



大人気のM65にハイデザインを詰め込んだユニセックスコート。M65をベースに大人なスタイリングにもマッチするよう、シルエットや素材をアップグレード。肌触り抜群のカジュアルすぎない高級感のあるボア生地と、程よいツヤのあるキレイめな生地のリバーシブル。ゆったりとした抜け感のあるサイズ感はインナーのボリュームを選びません。ポケットの中にはドローコードがあるので、気分でシルエットチェンジをするのもおすすめ。ハイネックの高さやリバーシブルの切替部分など、細かいディティールにもこだわり抜いたアイテム。他では見つからない、ベーシックの中にオリジナル性を感じるマルチコートです。



〇キャットバッグ ¥5,995(tax in)



軽量で持ち運びしやすい、ユニセックスのマルチWAYショルダーバッグ。ショルダーストラップとパラコードは取り外し可能なので、気分次第でスタイリングチェンジが可能。必要な持ち物からペットボトルまでスッキリと入る容量で、側面と中には使い勝手の良いポケット付き。カジュアルすぎない印象のやや丸のあるシルエットと、様々な系統にマッチする素材にこだわりました。田辺氏が手がけるブランドロゴがポイントの長さ調整可能なショルダーストラップとバックのカラーに合わせた配色がかわいい肩掛けできるパラコードがポイント。オールシーズンで活躍してくれる汎用性高いデザインバッグです。



<詳しくはこちら>

https://www.daytona-park.com/feature/detail.php?article_id=749285&utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=20231020_Daytona&utm_content=prtimes



先行販売イベント開催!





10/28(土)FREAK'S STORE渋谷にて先行販売イベントを開催!



コラボレーションを記念して田辺あゆみ氏の在店イベントを行います。

■田辺あゆみ氏在店時間(※当日の状況により、変更になる可能性がございます。)

10/28(土)15:00-18:00



また当日は別注アイテムに加え、公式オンラインストア「Daytona Park」限定販売のFREAK’S STOREオリジナルアイテムもご用意しております!オンラインストア限定展開のアイテムを実際に店頭でご覧いただけるこの機会に、ぜひFREAK'S STORE渋谷へお越しください。



FREAK'S STORE ONLINE STORE限定予約販売





10/20(金)‐10/30(月)にてFREAK'S STORE 公式オンラインストア「Daytona Park」限定で予約販売スタート

※入荷状況により変更になる場合がございます。詳しくはお近くの店舗又はカスタマーへお問い合わせください。



FREAK’S STORE(フリークス ストア)





「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服、雑貨、インテリア、アートなど自分たちが本気で良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者=フリークとして、ライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Instagram: @freaksstore_official

Daytona Park(FREAK'S STORE 公式ONLINE STORE) https://www.daytona-park.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-20:16)