『家庭教師』は【家庭教師のトライ】が初の総合1位 『幼児・小学生 学習教室』は【花まる学習会】が3年連続総合1位 『幼児教室 知育』は【EQWELチャイルドアカデミー】が2年連続総合1位に



実際のサービス利用者を対象に、第三者の立場で顧客満足度調査を実施する株式会社oricon ME(読み:オリコン エムイー 本社:東京都港区 代表取締役社長:小池恒)は、『家庭教師』『幼児・小学生 学習教室』『幼児教室 知育』についての満足度調査を実施し、2022年12月1日(木)14時にその結果を「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内( https://life.oricon.co.jp/ )にて発表いたしました。ランキングの結果は、下記の通りとなりました。













《TOPICS》



■『家庭教師』 【家庭教師のトライ】が調査開始以来、初の総合1位に

■『幼児・小学生 学習教室』 【花まる学習会】が3年連続で総合1位に とくに「先生」で高評価

■『幼児教室 知育』 【EQWELチャイルドアカデミー】が2年連続総合1位に



本調査は、全国の実際のサービス利用者を対象に、インターネットによるアンケートを実施。事前調査や企業ヒアリングをもとに、サービスにおける評価項目をそれぞれ設定し、各項目の設問について回答を聴取いたしました。結果を集計し規定の回答者数を満たした企業について、「総合」「評価項目別」にランキングを発表しています。

オリコン顧客満足度(R)とは( https://cs.oricon.co.jp/ )

オリコンは、「事実を情報化する」という経営理念のもと、客観的、公平な立場から事実を情報化し広く提供することで、社会からの信頼を獲得してまいりました。そのグループ事業として、2006年より、実際にサービスを利用したことのあるユーザのみを対象に、さまざまな業種・業態のサービスの満足を情報化する「顧客満足度(CS)調査」事業を開始いたしました。特定の企業や個人から受託した調査ではなく、第三者の公平な立場で独自に企画し調査を行っております。

最新の更新ランキング数は191、延べ320万人が回答した‟本当に満足するサービス”を公開しています。(※2022年12月時点)

『家庭教師』 【家庭教師のトライ】が調査開始以来、初の総合1位に







過去5年以内に3ヶ月以上個人を除く家庭教師を利用したことがあり、現在小学校1年生から大学3年生までの子どもをもつ保護者1,308人から回答を聴取した『家庭教師』の満足度調査。



今回の調査では【家庭教師のトライ(株式会社トライグループ 本社:東京都千代田区)】が、2014年の調査開始以来、初の総合1位を獲得しました。全7つの評価項目では、「学習アドバイザー」「カリキュラムの充実さ」「成績向上・結果」「適切な受講料」の4項目で1位となっています。なかでも、「カリキュラムの充実さ」「成績向上・結果」の2項目は、昨年に続き2年連続で1位となりました。

~【家庭教師のトライ】について 実際の利用者コメント~

「個別指導なので、子供に合わせた対応だった。テキストも子供に合わせて選んでくれた(30代・女性)」

「成績が上がった。高校だけでなく、その先の進路についても考えるきっかけを与えてくれた(40代・女性)」

「先生の年齢が近いこともあり友達感覚で質問でき、のびのびと勉強ができているところが良かった(40代・男性)」

総合2位には【家庭教師のアルファ(株式会社アルファコーポレーション 本社:東京都豊島区)】が評価項目「事務スタッフ」「講師」の2項目で1位を獲得。続いて総合3位の【学生家庭教師会(株式会社ライフブリッヂ 本社:東京都目黒区)】は昨年総合4位からランクアップに。また、総合4位の【家庭教師のあすなろ(株式会社ひのき 本社:東京都渋谷区)は、評価項目「授業の受けやすさ」で2年連続1位となりました。



《調査概要》 2022年 オリコン顧客満足度(R)調査 家庭教師

■ランキング発表日:2022/12/01 ■調査主体:株式会社oricon ME ■調査方法:インターネット調査

■サンプル数:1,308人 ■規定人数:50人以上 ■調査企業数:22社

■定義:家庭に訪問して学習指導を行う教師を派遣している家庭教師サービス(事業者)

■調査期間:2022/07/08~2022/07/20、2021/08/02~2021/08/10、2020/07/13~2020/07/27

■調査対象者 性別:指定なし 年齢:男性:24歳~69歳 女性:22歳~69歳 地域:全国

条件:以下の条件に当てはまる子どもの保護者

1)過去5年以内に3ヶ月以上家庭教師(個人を除く)を利用したことがある

2)現在の学年が小学校1年生から大学3年生

■URL: https://juken.oricon.co.jp/rank-tutor/

『幼児・小学生 学習教室』【花まる学習会】が3年連続で総合1位に とくに「先生」で高評価







過去4年以内に、対象の教室に幼児または小学生の子どもを半年以上通わせたことのある保護者2,030人から回答を聴取した『幼児・小学生 学習教室』の満足度調査。



今回の調査では【花まる学習会(株式会社 こうゆう 本社:埼玉県さいたま市)】が、2020年から3年連続で総合1位を獲得しました。評価項目では、「入会手続き」「学習効果」「先生」「教材」「通いやすさ・治安」など全9つの評価項目で1位に。なかでも、“先生の知識の豊富さ”“説明のわかりやすさ”などを評価した「先生」では、とくに高い評価となりました。

~【花まる学習会】について 実際の利用者コメント~

「勉強習慣がついた。学校での発表に臆することがなくなった(40代・女性)」

「とにかく子どもを否定せず、発言すること間違うことに抵抗感を感じさせず、伸び伸び授業に参加していた(40代・女性)」

「勉強だけではなく、ひらめきや発想を大事にしてくれるところが良い(30代・女性)」

総合2位の【学研教室(株式会社学研エデュケーショナル 本社:東京都品川区)】と総合3位の【KUMON(株式会社 公文教育研究会 本社:大阪府大阪市)】は、「通いやすさ・治安」で同点1位を獲得しています。



《調査概要》 2022年 オリコン顧客満足度(R)調査 幼児・小学生 学習教室

■ランキング発表日:2022/12/01 ■調査主体:株式会社oricon ME ■調査方法:インターネット調査

■サンプル数:2,030人 ■規定人数:100人以上 ■調査企業数:6社

■定義:幼児・小学生を対象に、自社が運営管理を行う教室でオリジナル教材を用いて、国語・算数・英語といった教育を提供している教室

ただし、以下は対象外とする

1)幼稚園・小学受験対策専門の教室 2)中学受験・公立中高一貫校対策専門の塾

3)高校受験対策の塾 4)一部の教科のみを扱っている教室(英語・英会話教室など)

■調査期間:2022/07/08~2022/07/11、2021/07/13~2021/07/19

■調査対象者 性別:指定なし 年齢:22~69歳 地域:全国

条件:以下すべての条件を満たす人

1)過去4年以内に、対象の教室に幼児または小学生の子供を半年以上通わせたことのある保護者

2)通わせる教室の選定に関与し、サービスに関する支払い金額を把握している人

■URL: https://juken.oricon.co.jp/rank-supplementary-school/

『幼児教室 知育』 【EQWELチャイルドアカデミー】が2年連続総合1位に







過去5年以内に、対象の教室に小学生未満の子どもを半年以上通わせたことのある保護者1,827人から回答を聴取した『幼児教室 知育』の満足度調査。

今回の調査では【EQWELチャイルドアカデミー(株式会社EQWEL 本社:大阪府大阪市)】が、2年連続総合1位を獲得しました。

全9つの評価項目では、「入会手続き」「学習効果」「先生」「カリキュラム」の4項目で1位となっています。「カリキュラム」では2年連続1位と継続して高い評価となり、実際の利用者からもカリキュラムに関する満足の声がみられました。

~【EQWELチャイルドアカデミー】について 実際の利用者コメント~

「一年間のカリキュラムがとてもしっかりしているので、無駄がない(30代・女性)」

「50分のレッスンで子供が飽きないテンポで様々な内容の項目をこなしていきます。少人数レッスンで先生が1人1人しっかり見て下さりしっかりと把握して下さっているのが分かります(30代・女性)」

「当該年齢でできたら良いこと、家でどんな取り組みをすれば良いかと言った指標がわかった(30代・女性)」

昨年高評企業※1から今年総合2位にランクインした【ミキハウスキッズパル(株式会社ミキハウス アンド 小学館プロダクション 本社:東京都千代田区)】は、評価項目「適切な受講料」「教室環境」「通いやすさ・治安」「サポートの充実さ」の4項目で1位となりました。(※1 高評企業とは:規定人数の半数以上の回答があり、総合得点が60.0点以上の企業)



続いて、総合3位には【七田式教室(株式会社 しちだ・教育研究所 本社:島根県江津市)】がランクイン。また、総合4位の【ドラキッズ(株式会社 小学館集英社プロダクション 本社:東京都千代田区)】は、評価項目「教材※2」で、2020年から3年連続1位を獲得しています。(※2 2020年は「教材の充実さ」として発表)







《調査概要》 2022年 オリコン顧客満足度(R)調査 幼児教室 知育

■ランキング発表日:2022/12/01 ■調査主体:株式会社oricon ME ■調査方法:インターネット調査

■サンプル数:1,827人 ■規定人数:100人以上 ■調査企業数:15社

■定義:小学生未満の子供を対象に、知育を目的とした教育を週1回程度の頻度で提供している教室

ただし、音楽やスポーツ専門の教室を提供している企業は対象外とする

■調査期間:2022/06/22~2022/07/06、2021/06/25~2021/07/12、2020/08/12~2020/08/24

■調査対象者 性別:指定なし 年齢:20~69歳 地域:全国

条件:以下すべての条件を満たす人

1)過去5年以内に、対象の教室に小学生未満の子供を半年以上通わせたことのある保護者

2)通わせる教室の選定に関与し、サービスに関する支払い金額を把握している人

■URL: https://juken.oricon.co.jp/rank-kids-school/intellectual/

企業プレスリリース詳細へ (2022/12/01-18:16)