テクバン株式会社は、Partner Achievement Awards の一部門であるアジア太平洋および日本におけるVMware Partner Value Award 2023年度を受賞いたしました。本賞は、お客様における VMware ソリューションの活用を支援し、次世代のテクノロジーにより業界をリードするための取り組みを推進したパートナーを称えるものです。









■VMware Partner Achievement Awardsについて

VMware Partner Achievement Awards プログラムは、各カテゴリの受賞対象を基準に照らして確認、評価するにあたり、テクノロジー調査会社である IDC の協力を得て実施されています。本プログラムでは、最新のクラウド中心型アーキテクチャへの移行を通じたビジネスの変革を目指すお客様の取り組みを、VMware のテクノロジーおよびソリューションを提供することにより支援したパートナーが表彰されました。お客様における VMware ソリューションの活用を支援し、次世代のテクノロジーにより業界をリードするための取り組みを推進したパートナーが選ばれています。



■受賞内容

2023/4/11--テクバン株式会社は本日、VMware Partner Value Award のアジア太平洋および日本における 2023 年度の受賞者となりましたことを発表いたします。VMware Partner Value Award は、VMware が毎年選出する Partner Achievement Awards の 1 部門です。テクバンは、VMware のソリューションを使用してビジネスの成長を促進した実績、およびお客様への高価値なサポートを通じて優れた成果の達成を支援した実績に対し、表彰を受けました。



今回、VMware の Uma Thana Balasingam様より以下のコメントをいただいております。

「テクバン様は、お客様がビジネスの再定義、サービスの再構築を迅速に進め、成長に向けた事業活動を継続できるよう支援する取り組みにおいて、目覚ましい実績を収められました。この 1 年は、あらゆる企業が新しい世界情勢への対応を迫られる時期でしたが、テクバン様は、企業が前進するための変革をもたらす力強い存在として活躍されました。お客様が状況に適応して安定を取り戻し、不確実性にさらされる市場においてレジリエンスを高められるよう支援しました。VMware は、お客様への価値提供を絶えず継続しているテクバン様の取り組みに敬意を表するとともに、誇りを感じております」



テクバンは、VMware Anywhere Workspace の優れたユーザーエクスペリエンスを提供し、フロントライン、ハイブリッド、リモートワーカーが、場所やデバイスに関係なく、すべて一貫したパフォーマンスを発揮することを可能にします。

テクバンは、VMwareとともに、企業の従業員がオフィスとテレワークを組み合わせたハイブリッドな働き方を実現します。そのために、VMware Anywhere Workspaceだけでなく、クラウドインフラ、エッジインフラ、ネットワーキング、セキュリティなど、幅広いVMwareソリューションを提供し、お客様の業務を強力にサポートします。



※ VMware は、米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標です。この記事には、サードパーティーが作成し管理する VMware 以外の Web サイトへのハイパーリンクが含まれている場合があります。これらの Web サイトのコンテンツについては、サードパーティーが単独で責任を負います。



