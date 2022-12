[株式会社ヘソプロダクション]

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション(本社:大阪市福島区・代表取締役:稲本ミノル)は、JR京都駅で期間限定出店中の多種多様なコンテンツの「ポップアップストア」が入れ替わりループする駅ナカの箱「EKIHAKO(エキハコ)」の第二弾コンテンツ『ちいかわ POP UP STORE』を、2022年12月9日(金)から開催いたします。









■イベント概要

JR京都駅「EKIHAKO」第二弾コンテンツ<ちいかわ POP UP STORE>

・開催期間:2022年12月9日(金)~12月26日(月)

・開催場所:JR京都駅西口改札前 特設会場

・営業時間:10:00~21:00 ※最終日は18時閉場

・店舗お問い合わせ先電話番号:080-7540-1624

(C)nagano / chiikawa committee



★詳しくは下記特設サイトをご確認ください。

「ちいかわPOP UP STORE 京都」特設HP:https://chiikawa-info.jp/p22/pus_kt/



■注目の新商品「サンタさんだ!ぬいぐるみS」







■12月9日(金)発売の新商品











■お買い上げ特典

期間中、ショップ内で「ちいかわ」関連商品を2,200円(税込)以上お買い上げのお客様に、ホログラムステッカー(全3種)をランダムで1枚プレゼント!



※「ちいかわ」関連商品をお買い上げのお客様が対象です。

※お会計を分けることはできません。

※お一人様1会計につき1枚ランダムでお渡しとなります。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

※カプセルトイ商品のご購入は対象外となります。

※画像はイメージです。



キャラクター、アニメ、企業、スポーツなど、多種多様なコンテンツの「ポップアップストア」が入れ替わりループする駅ナカの箱「EKIHAKO(エキハコ)」。今後も続々登場予定の魅力的なコンテンツにご期待ください!





■会社概要

社名:株式会社ヘソプロダクション

本社所在地:大阪市福島区大開1-15-26

代表者:代表取締役 稲本 実

資本金:10,000,000円

事業内容:オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL: https://www.heso-pro.com/



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL: https://www.heso-pro.com



