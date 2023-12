[サンエックス株式会社]

-1日限りのキャラクターグリーティングも開催-





サンエックス株式会社(代表取締役社長:千田洋史、東京都千代田区)は“ばかうけ”“星たべよ”“瀬戸しお”など米菓を製造販売する株式会社栗山米菓(代表取締役社長:栗山敏昭 新潟市北区)が「チキップダンサーズ」とコラボし、新潟一の眺望を誇るBefcoばかうけ展望室 パノラマラウンジにて、2023年12月15日(金)から2024年2月12日(月・祝)までの期間、「チキップダンサーズ NORI NORI CHICKIP RESTAURANT at ホテル日航新潟」を開催することをお知らせします。

また、12月17日(日)限定でキャラクターグリーティングを開催いたします。





「チキップダンサーズ NORI NORI CHICKIP RESTAURANT at ホテル日航新潟」では、チキップダンサーズの可愛いキャラクターたちをモチーフにしたお料理やスイーツ、お飲み物をご用意します。

コラボメニューをご注文のお客様に、オリジナルデザインの特典をお付けします。

さらに、コラボカフェ限定デザインのオリジナルグッズの販売もございます。

ホテルシェフとパティシエが考案したお食事やスイーツのコラボメニューを、可愛いチキップダンサーズたちと一緒に、どうぞお楽しみください。



【チキップダンサーズ NORI NORI CHICKIP RESTAURANT at ホテル日航新潟】概要





■期間:2023年12月15日(金)~2024年2月12日(月・祝)

■時間:11:30~18:00(17:00ラストオーダー)

■場所:ホテル日航新潟 31階 Befcoばかうけ展望室 パノラマラウンジ

■料金:入場無料 ※飲食メニューのご注文を必ずお1人様1品以上お願いいたします。

■詳細URL:https://www.hotelnikkoniigata.jp/blog/information/5858/





▲メニュー一例





▲グッズ一例





【チキップダンサーズ キャラクターグリーティング】





■開催日:2023年12月17日(日)

■時間:1.13:00 2.15:00 3.17:00

■参加方法:2023年12月15日(金)~17日(日)の期間中にコラボレストランをご利用いただいたお客様に「グリーティング参加整理券」をお配りします。定員になり次第、配布は終了させていただきます。



◆ご予約優先、ご利用時間は1時間とさせていただきます。

◆ご予約はオンラインでのみ受け付けております。

◆画像はイメージです。

◆表記の料金には消費税が含まれております。

◆一部アレルギー食材を使用しております。

◆仕入れ状況により、予告なくメニュー内容を変更する場合がございます。

◆商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。









< ホテル日航新潟について >

佐渡島に一番近いホテル、ホテル日航新潟。

新潟のウォーターフロント「朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター」に併設し、そのランドマーク的存在のホテル棟は日本海側随一の高層ビルです。

客室は22階以上に位置し新潟市街、日本海・佐渡島を一望できる抜群の眺望を有しています。



https://www.hotelnikkoniigata.jp







『チキップダンサーズ』とは

ちょっぴりチキン(こわがり)だけど、好奇心いっぱいの骨付きチキンの「ほねチキン」。

スキップしながら近づいてくるダンスの先生「スキップガエル先生」など、個性的なキャラクターたちがダンスで大活躍!

お家など様々な場所で「からだがうごくと、こころもおどる♪」

―――――――――――――――――――――――――――――――――

毎週月曜8時45分~50分、NHK Eテレにてアニメ3期が放送中!

―――――――――――――――――――――――――――――――――





(株)栗山米菓 会社概要

1949年設立の米菓メーカー。

売れ筋第1位の「ばかうけ」は、米菓におけるキャラクター商品の先駆けとなっている。

2010年からコーポレートブランド”Befco”を導入し、より一層、お客様に喜んでいただける「たのしい、おいしい、あたらしい」商品展開を行っている。







サンエックス株式会社について

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式ホームページはこちら https://www.san-x.co.jp/





(C)San-X/チキップダンサーズおどるん会



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/11-15:46)