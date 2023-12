[シーホース三河]





いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、2024年1月開催の「B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2024 IN OKINAWA」の出場選手が発表されました。

シーホース三河からは、1月14日(日)の『B.LEAGUE ALL-STAR GAME』に#19 西田優大選手、1月13日(土)の『B.LEAGUE ASIA RISING STAR GAME』には#43 イデソン選手が選出。両選手は1月13日(土)に開催される3 POINT CONTESTにも参加します。

また、#19 西田選手はファン投票による選出のため、B.BLACKのスターティング5としてオールスターゲームに出場します。たくさんのご投票ありがとうございました。



B.LEAGUE ALL-STAR GAME





B.BLACK

ファン投票(初選出)



#19 西田優大



プロフィール

出身:校東海大学

出身地:徳島県海部郡海陽町

生年月日:1999年3月13日

身長(cm) 190cm

体重(kg) 90kg



経歴

2019-20 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(特別指定選手)

2020-21 新潟アルビレックスBB

2021- シーホース三河



B.LEAGUE ASIA RISING STAR GAME





B.LEAGUE ASIA ALL-STARS(初選出)



#43 イデソン



プロフィール

出身校:ブリガム・ヤング大学ハワイ校

出身地:韓国泗川(サチョン)市

生年月日:1990年5月30日

身長(cm) 193cm

体重(kg) 85kg



経歴

2013-17 蔚山モービスフィバス(KBL)

2015-17 韓国国軍体育部隊 尚武(サンム)入隊

2017 レイクランド・マジック(NBA-GL)

2017-19 ウルサン・モービス・フィバス(KBL)

2019-20 全州KCCイージス(KBL)

2020-22 高陽オリオンズ(KBL)

2022-23 大邱韓国ガス公社ペガサス(KBL)

2023- シーホース三河





オールスター総選挙





オールスター総選挙は引き続き「On Fire投票 by バスケットLIVE」、「SNS投票」が予定されています。ひとりでも多くのシーホース三河選手が夢の舞台に出場できるよう、引き続き後押しをお願いいたします。



On Fire投票 by バスケットLIVE

バスケットLIVEの「応援機能」で投票!



対象試合

2023年12月9日(土)~12月10日(日)

投票方法

On Fire投票 by バスケットLIVE

https://www.bleague.jp/all-stargame2024/vote/?_ga=2.267620102.984103224.1702256192-633603269.1687305287#vote3



SNS投票

投票できる最後のチャンス!

X(旧Twitter)

・投票したい選手のハッシュタグ「#(選手名フルネーム)」と「#Bリーグオールスター」の2つのハッシュタグをつけて投稿することで投票が可能。

・1回の投稿につき1選手の投票のみ認められる。また、1人が投票できるのは異なる2選手まで。



LINE

・B.LEAGUE LINE公式アカウントに掲載しているリンクから投票ページに遷移。

・投票ページ内で「クラブ」を選択して「投票する選手」を選択する事で投票が可能。

・期間中、1選手のみ投票が認められる。



投票日

2023年12月12日(火)0:00~23:59



投票方法

SNS投票

https://www.bleague.jp/all-stargame2024/vote/?&_ga=2.71116824.984103224.1702256192-633603269.1687305287#vote4



