[COEDO KAWAGOE F.C株式会社]





COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社(埼玉県川越市、代表取締役 有田和生)は、落ち着いた店内で、ゆっくりとお酒を楽しめるbar Ruby and Cabin(埼玉県川越市、大前貴広)と2023シーズンのクラブパートナー契約を締結したことを発表いたします。



■COEDO KAWAGOE F.Cとは



2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。



■契約締結の背景



”フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、 100年以上続くクラブへ”というミッションを掲げ、 川越に根ざしたフットボールクラブの形を目指す「COEDO KAWAGOE F.C」の方向性へ共感を頂き、 応援を通じて地域へ貢献したいという想いから今回のご縁となりました。



■bar Ruby and Cabin 大前貴広様 コメント



「地元川越でJリーグが誕生する日を心待ちにしております。川越という歴史ある町に、スポーツという新たな魅力が加われば大変喜ばしい事と存じます。微力ながら応援させて頂きます。」



bar Ruby and Cabin様SNS:https://www.instagram.com/bar_minamiotsuka/



■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 山岡廉 コメント



「この度、南大塚駅近く、こだわりのオールドボトルを提供するバー、bar Ruby and Cabin様とパートナー契約を締結させていただいたことを大変嬉しく思います!店主の大前様は以前サッカーをされており、川越でプロサッカーチームができることに大変期待をいただいています。その期待に応えていけるよう、COEDO KAWAGOE F.C一丸となって、川越の街の発展に寄与していく所存です。2023シーズン、どうぞよろしくお願いいたします!」



公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

担当:中島

Mail:r-nakashima@c-kawagoe.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/24-09:46)