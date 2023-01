[株式会社外為どっとコム]

事前お申込み不要!【スマホ視聴OK】『LIVE配信 オンラインセミナー 米雇用統計』を明日1/6(金)開催いたします(参加無料)



株式会社外為どっとコム(本社:東京都港区、代表取締役社長:竹内 淳)は、明日1月6日(金)21時15分より、当社主催『LIVE配信 オンラインセミナー 米雇用統計』を開催することとなりましたので、お知らせいたします。







https://www.gaitame.com/seminar/tokuban/2023/01/06_002212.html



その結果次第でマーケットへ与えるインパクトが全経済指標の中で最大とされることから、市場参加者から個人投資家までほぼすべてのトレーダーが注目する月1回の「米雇用統計」。その発表が明日となりました。



外為どっとコムでは、この発表時刻をまたぐ毎月恒例の無料オンラインセミナーを生配信いたします!

前回の発表結果と相場の振り返り、主要通貨ペアの今回の上値・下値予想、そして発表直後にはすばやくショートレビューをお届けします。





ドル/円はどうなる?米雇用統計ライブセミナー&リアルトレード



外為どっとコムでは、為替業界のみならず全てのマーケット関係者が注目する経済指標「米国雇用統計」を解説するオンラインセミナー、またリアルトレードを配信いたします。



21時15分からは、元邦銀チーフアナリストで現在は大学の准教授に就任し、金融・国際経済を専門とする内田稔氏が、米雇用統計発表後のマーケットの反応を予測します!また、2023年の金融市場を左右する注目のテーマや展望も解説いただく予定です。



22時からは、外為どっとコム総研のTEAMハロンズメンバーの大嶋一彰氏と黒川健氏が登場し、米雇用統計発表の実況中継のほか、リアルトレードを実演します!



FX投資に役立つ情報を盛り沢山でお届けする米雇用統計セミナーに、是非ご参加ください。













国際公認投資アナリスト

内田 稔 (うちだ・みのり)氏

高千穂大学商学部准教授。

慶應義塾大学卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)入行。マーケット業務を歴任し、2012年から2022年まで外国為替のチーフアナリスト。22年4月から現職。J-money誌の東京外国為替市場調査では2013年より9年連続個人ランキング1位。国際公認投資アナリスト、証券アナリストジャーナル編集委員、公益財団法人国際通貨研究所客員研究員、株式会社ALCOLAB為替アナリスト。





株式会社外為どっとコム総合研究所 取締役 調査部長 上席研究員

神田 卓也 (かんだ・たくや)氏

1991年9月、4年半の証券会社勤務を経て株式会社メイタン・トラディションに入社。 為替(ドル/円スポットデスク)を皮切りに、資金(デポジット)、金利デリバティブ等、各種金融商品の国際取引仲介業務を担当。 その後、2009年7月に外為どっとコム総合研究所の創業に参画し、為替相場・市場の調査に携わる。2011年12月より現職。 現在、個人FX投資家に向けた為替情報の配信を主業務とする傍ら、相場動向などについて、WEB・新聞・雑誌・テレビ等にコメントを発信。

■外為どっとコム総研:https://gaitamesk.com/





キャスター・ライター

佐藤 まり江 (さとう・まりえ)氏

聖心女子大学在学中に、TBS「サンデーモーニング」のレポーターとしてデビュー。その後、フジテレビ「めざビズ」、NHK総合「お元気ですか?日本列島」「@ヒューマン」、NHK教育「まる得マガジン」、BS11「マネーカフェ」など、さまざまな番組に出演。また、キャスター・レポーターとして活動する一方で、投資関連の執筆も多く手がける。主な著書に「1万円からはじめる投資の本(PHP研究所)」「佐藤まり江のブログで読む世界一やさしい株入門(実業之日本社)」「佐藤まり江のおすすめ株主優待(翔泳社)」など





外為どっとコム総合研究所

大嶋 一彰 (おおしま・かずあき)氏

(株)外為どっとコムでは、システム・ディーリング・営業など幅広い部門の責任者を歴任後、2021年4月上田ハーロー(株)代表取締役社長となり、2021年10月(株)外為どっとコム総合研究所取締役 投資情報部長となる。







外為どっとコム総合研究所

黒川 健 (くろかわ・たける)氏

米国Capital Market Services LLC ニューヨーク本社および上田ハーロー株式会社でカバーディーラー、プロップディーラーを約20年間務める。2021年9月(株)外為どっとコム総合研究所入社後は、テクニカル分析、ファンダメンタル情報を配信している。







本セミナーは、事前のお申込みの必要はございません。

ネットに接続できるPC・スマホさえあれば、どなたでも参加できます。



セミナー終了時には、抽選で当たる「Amazonギフト券」のご案内も!

『LIVE配信 オンラインセミナー 米雇用統計』に、是非ご参加くださいませ!







明日1月6日(金)開催『LIVE配信 オンラインセミナー 米雇用統計』について





●開催日時:

2023年1月6日(金)21:15~22:50(予定)



●参加特典:

アンケートに回答いただいた方の中から、抽選で以下の特典を進呈いたします。



○ Amazonギフト券1000円分を抽選で3名様



Amazon. co. jpは、本セミナーのスポンサーではありません。 *Amazon、Amazon. co. jp およびそのロゴはAmazon. com, Inc. またはその関連会社の商標です。*本セミナーは、外為どっとコムが主催するセミナーです。本セミナーについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。外為どっとコムの「お問合せフォーム」までお願いいたします。



●参加資格:どなたでもご参加いただけます。【参加費無料】



●参加方法:事前のお申込みは一切不要です。

【1月6日(金)20時15分以降】、下記リンク先ページ内にある「オンライン視聴はこちら」を選択することで、視聴画面へ移動ができます。



URL(PC/スマホ用) https://www.gaitame.com/seminar/tokuban/2023/01/06_002212.html







外為どっとコムについて





株式会社外為どっとコムは、店頭FX『外貨ネクストネオ』『らくらくFX積立』の総口座数が58万口座を突破しました。「外国為替をもっと身近に」をテーマに、外国為替にまつわる情報を発信するオウンドメディアサイト『マネ育チャンネル』をオープンしたり、初心者から中上級者までレベルにあわせた多彩なセミナーを開催するなど、投資家の皆さまに寄り添ったサービスを展開しております。

また、世界最大のサポートサービス業界のメンバーシップ団体HDIの日本における拠点HDI-JapanによるHDI格付けベンチマークの「Webサポート」「問合せ窓口(電話)」において、4年連続(2019-2022)最高ランクの三つ星を獲得しました。



・【外為どっとコム】ホームページ:https://www.gaitame.com/

・【外貨ネクストネオ】口座開設:https://www.gaitame.com/account/kouza.html

・【マネ育チャンネル】:https://www.gaitame.com/media/



■新スマートフォンアプリ『外貨ネクストネオ「GFX」』

当社のFXサービス『外貨ネクストネオ』を利用するためのスマートフォン専用アプリです。スマートフォン1つで完結できる機能性とシンプルな操作性を備えた、最新のFX取引ツールです。初心者から上級者まで、幅広いお客様のニーズに沿ったFX取引アプリが完成いたしました。



詳細はこちら:https://www.gaitame.com/service/fx/tools/smartphone/



■FXによる積立投資ができる『らくらくFX積立』

通貨ペア・金額・レバレッジ・頻度をあらかじめ設定し、定期的に外貨を購入するFX取引サービスになります。即時の購入・売却のほか、お客様が事前に設定した内容で当社が自動で注文を発注する「定期買付注文」が可能です。

1通貨単位で注文が可能となっており、数百円程度からFXで積立を始めることができるため、初心者の方でも手軽に始めやすい、中長期的な資産運用を提案するサービスとなります。



詳細はこちら:https://www.gaitame.com/service/rakutsumu/rakutsumu.html





