ダイバーシティの街・渋谷MIYASHITA PARKで、多様性が混ざり合い、認め合い、大切にしあう特別なクリスマスイベント



パープルに光り輝くイルミネーションやオリジナルクリスマス楽曲制作、クリスマスマーケットも実施





MIYASHITA PARK (所在地:東京都渋谷区神宮前 6-20-10、事業者:三井不動産株式会社)は、2022年11月12日(土)~12月25日(日) までの期間、「#LOVE PURPLE」をテーマにしたクリスマスイベント「MIYASHITA CHRISTMAS PARK 2022」を開催いたします。



「#LOVE PURPLE」というテーマには、パープルリボン運動(※)から着想を得ながら、ダイバーシティの街・渋谷MIYASHITA PARKらしい解釈として、「赤色と青色が混ざり合ってできるパープルのように、多様な人が混ざり合い、認め合い、大切にしあう」、そんな意味が込められています。年代、ジェンダー、国籍問わず様々な方が、自由に思い思いに、ここでのひとときを過ごしていただけるイベントとなっています。



イベント期間中は、コスメデコルテ協賛によるイルミネーション「DECORTÉ Purple Lightup 2022」のほか、アーティストとコラボレーションしたオリジナルクリスマスソングの配信、そしてクリスマスマーケット「MIYASHITA PARK CHRISTMAS PARTY」など、渋谷の街に新たなクリスマスの風景を作り出します。ダイバーシティの街、ここ渋谷MIYASHITA PARKでしか味わえない、特別なクリスマスを是非お楽しみください。









イベントの見どころ



1. MIYASHITA PARK 4階の渋谷区立宮下公園にて、初のクリスマスイルミネーション「DECORTÉ Purple Lightup 2022」を開催! MIYASHITA PARK全体をパープルにライトアップ!

2. ダイバーシティを象徴するアーティスト、「SUNNY ONLY 1」・「ASA Wu」が参加。MIYASHITA PARKオリジナルのクリスマスソングを発表!

3. 大切な人と、愛深まる時間を。クリスマスマーケット「MIYASHITA PARK CHRISTMAS PARTY」を開催!

4. 商業施設「RAYARD MIYASHITA PARK」およびホテル「sequence MIYASHITA PARK」の飲食店 計12店舗にてパープルグルメを堪能!



※ 政府が推進する女性に対する暴力根絶に向けた活動。地方公共団体、女性団体及びその他の関係団体との連携・協力の下、毎年11月12日~25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」として様々な活動を実施しています。





1.MIYASHITA PARK 4階の渋谷区立宮下公園にて、初のクリスマスイルミネーション「DECORTÉ Purple Lightup 2022」を開催! MIYASHITA PARK全体をパープルにライトアップ!



渋谷区立宮下公園では、2020年の開業以来初のクリスマスイルミネーション「DECORTÉ Purple Lightup 2022」を実施いたします。初開催となるイルミネーションのテーマは、女性に対する暴力のない世界を望む気持ちを表し、世界中で啓発活動が行われている「パープルリボン運動」から着想を得たテーマ「#LOVE PURPLE」です。



MIYASHITA PARKは今年度より、渋谷区ならびにコスメデコルテと共に、女性に対する暴力のない世界を望む気持ちを表す「パープルリボン運動」に賛同しています。今年のクリスマスは、コスメデコルテ協賛のもとMIYASHITA PARK全体がパープルに光り輝き、パープルリボン運動へ応援の意思を示してまいります。渋谷区立宮下公園の「DECORTÉ Purple Lightup 2022」をはじめとし、商業施設「RAYARD MIYASHITA PARK」のNorth 2階・3階にてパープルカラーをテーマにしたイルミネーションを開催するほか、ホテル「sequence MIYASHITA PARK」でも、エントランス照明や館内のクリスマス装飾をパープルに統一し、MIYASHITA PARK全体がパープルにライトアップされている様子をお楽しみいただけます。



イルミネーションカラーであるパープルは、赤と青が混ざりあってできるカラーです。ダイバーシティの街・渋谷の中心であるここMIYASHITA PARKで、多様な人々が混ざり合い、互いを認め合い、大切にしあうことを表現しています。



この「#LOVE PURPLE」をテーマとしたMIYASHITA PARKのクリスマスイルミネーションが渋谷の街の新たな風景となり、新しい賑わいを作ることを目指します。



実施期間:2022年11月12日(土)~2022年12月25日(日)予定

点灯時間:17:00~23:00

場 所:渋谷区立宮下公園(MIYASHITA PARK 4階)、RAYARD MIYASHITA PARK(MIYASHITA PARK1~3階)、sequence MIYASHITA PARK





2.ダイバーシティに富んだアーティスト、「SUNNY ONLY 1」・「ASA Wu」が参加 MIYASHITA PARKのオリジナルクリスマスソングを発表!



「#LOVE PURPLE」のテーマの下、これからの渋谷とMIYASHITA PARKを彩るテーマソング「MIYASHITA PARK ORIGINAL CHRISTMAS SONG」を制作します。参加アーティストには、国籍・ジェンダー・年齢に捉われないダイバーシティを象徴する「SUNNY ONLY 1」「ASA Wu」が名を連ねます。



楽曲は、MIYASHITA PARKの館内BGMとしても放送いたします。また、楽曲公開と同日に、実際にMIYASHITA PARKで収録したミュージックビデオをRAYARD MIYASHITA PARKのNorth 3階フードホールにて公開予定です。









3. 大切な人と、愛深まる時間を。クリスマスマーケット「MIYASHITA PARK CHRISTMAS PARTY」を開催!



MIYASHITA PARK 4階の渋谷区立宮下公園にて、「#LOVE PURPLE」のメッセージを体感しながら楽しめるクリスマスマーケット「MIYASHITA PARK CHRISTMAS PARTY」を開催いたします。MIYASHITA PARK初開催となるクリスマスマーケットのテーマは「大切な人と、愛深まる時間を」。「MIYASHITA CHRISTMAS PARK 2022」の全体メッセージである「#LOVE PURPLE」をイメージした空間演出やフォトブース、大切な人とここでしか味わえないフードや音楽など、様々なコンテンツをご用意しています。





開催期間:2022年12月10日(土)~2022年12月25日(日)

予定場所:渋谷区立宮下公園(MIYASHITA PARK 4階)





4. MIYSHITA PARK内の飲食店 計12店舗にてパープルグルメを堪能!



MIYASHITA PARK内の商業施設「RAYARD MIYASHITA PARK」の対象店舖と、ホテル「sequence MIYASHITA PARK」のカフェ「VALLEY PARK STAND」、レストラン「Dōngxī 亜細亜香辛料理店」の計12店舗では、パープルをテーマにしたオリジナルメニューを期間限定でご提供します。ぜひこの機会にご堪能ください。



キャンペーン期間中にRAYARD MIYASHITA PARK内対象店舗をご利用された全ての方、またはsequence MIYASHITA PARK内対象店舗の朝食をご利用された方には、「コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム」3日分のサンプルをプレゼントいたします(サンプルは予定数に達し次第、配布終了します)。









開催期間:2022年11月12日(土)~2022年12月25日(日)予定

参加店舗:(RAYARD MIYASHITA PARK内対象店舗) スターバックス コーヒー、eggslut、天狼院カフェSHIBUYA、THE SUNRISE SHACK HAWAII、おぼんdeごはん、青山 シャンウェイ、筋肉食堂、GRAN SOL TOKYO、NEW LIGHT、渋谷ワイナリー東京(sequence MIYASHITA PARK内対象店舗) VALLEY PARK STAND、Dōngxī 亜細亜香辛料理店 計12店舗



<「コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム」3日分のサンプル>



※イメージです。

※なくなり次第終了となります



■SUNNY ONLY 1 (サニーオンリーワン) (アーティスト/モデル)





1998 年生まれの大阪出身。モデル/シンガー/プロモーター。

アパレルブランドや広告のモデルをしながら、19 歳でロンドンへ単独渡英。 音楽に感化され、20 歳で東京に帰国。ただ 1 人の親である母の死という現実に向き合い、生き方という自分の思想の変化を感じ、乗り越え 愛と生きる事をもっとポジティブに伝えていきたいと願い、SUNNY ONLY 1としての歌手活動を開始。



■ASA Wu (アサ・ウー) (アーティスト/モデル)





台湾出身。日本語、中国語、英語を操るトリリンガル・シンガー。

ベビーフェイスでキュートなビジュアルからは 想像がつかない歌声が魅力。 2019 年 12 月 EVISBEATS アルバム『PEOPLE』、2020 年 7 月 banvox アルバム『DIFFERENCE』、8 月には、新星ラッパー LEX のニューアルバム『LiFE』のゲストアーティストとして参加。また、並行してモデルとしても活動し カネボウ WEB CM『I HOPE』やネイチャーラボ『Lavons Holic』のビジュアルモデルなど出演中。





MIYASHITA PARK 概要







位置図







