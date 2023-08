[アドビ株式会社]

アドビ株式会社(本社:東京都品川区、社長:クレア ダーレイ、以下 アドビ)は、2023年8月4日(金)から2023年8月21日(月)の期間で、「CyberAgent Legit×Adobe Express SNS応援キャンペーン」を開催いたします。





本キャンペーンは、8月23日(水)に開催するCyberAgent Legit初となるワンマンライブ、10月29日(日)より開幕する「D.LEAGUE 23-24 SEASON」に向けて、Adobe Expressで作成した応援メッセージカードをご自身のSNSに投稿することで、抽選で150名の方に自分の名前が入ったCyberAgent LegitオリジナルTシャツを無料でプレゼントするものです。ぜひ、ふるってご応募いただきCyberAgent LegitオリジナルTシャツを手に入れてください!



CyberAgent Legitのディレクターを務めるFISHBOY氏は、本企画にチャレンジしてくれる方へ次のようにメッセージを述べています。「いつも私たちを応援してくれるファンのみなさん、本当にありがとうございます。今回、アドビさんのご協力で、このようなキャンペーンを行わせていただくこととなりました。皆さんの応援画像とても楽しみにしています。投稿いただいた作品はメンバーと見て、来シーズンこそはチャンピオンシップも優勝するぞ!という気持ちを高めていきたいと思います。Adobe Expressは初心者の人でも使いやすいのでぜひチャレンジしていただき、オリジナルTシャツをGETしてください!皆さんの作品を楽しみにしています!」



■CyberAgent Legit×Adobe Express SNS応援キャンペーン 概要



コンテスト概要:Adobe Expressのテンプレートを使用して、応援メッセージを入れたSNS投稿を募集します。応募者の中から抽選で150名の方に自分の名前が入ったCyberAgent LegitオリジナルTシャツをプレゼント。

キャンペーンサイト: https://adobe-legit-2023.jp/

応募期間:2023年8月4日(金)~8月21日(月)23:59まで

応募方法:

・STEP1:CyberAgent Legit の素材を使用して、Adobe Expressでデザインを作成

・STEP2: Adobe Expressの公式SNSのいずれかをフォロー

Twitter: @adobeexpressjp ( https://twitter.com/adobeexpressjp )

Instagram: @adobeexpressjp ( https://www.instagram.com/adobeexpressjp/ )

・STEP3:ハッシュタグ「#CyberAgentLegit」 と 「#AdobeExpressで応援」 をつけてTwitterまたは Instagramに投稿!

・STEP 4:投稿が完了したらGoogleフォームから応募 ( https://forms.gle/RyRXGoJrJAsRR9CR9 )

賞品:CyberAgent Legitオリジナル名前入り Tシャツ(抽選で150名)



注意事項:

ご自身のTwitterまたはInstagramアカウントから投稿をお願いいたします。アカウントを非公開にしている場合や、ストーリーズなどの投稿が消えてしまう場合は当選対象となりません。



編集には必ずAdobe Express ( https://www.adobe.com/jp/express/ ) をご使用ください。Adobe Expressは無料でお使いいただけます。さらに豊富な機能を使いたい方はプレミアムプラン ( https://www.adobe.com/jp/express/pricing ) をお使いいただくことも可能です。



Adobe Expressの使用がない場合、当選をお見送りとする場合がございます。



対象期間は、8月21日(月)23:59までに、上記の方法で投稿された作品に限ります。



当選作品は、ワンマンライブの会場で掲示される可能性があります。またCyberAgent LegitまたはAdobe Express公式SNSで紹介させていただく場合があります。



当選通知は、Googleフォームに記載していただいたメールアドレスにてご連絡させていただきます。



その他の注意事項については公定規約 ( https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:e56334e4-8c70-4ef2-85d2-ffa58667aa0e ) をご確認ください。







■CyberAgent Legitワンマンライブ『REVERB』について

場所:LIQUIDROOM(https://www.liquidroom.net/access)

開催日程:2023年8月23日(水)17:30開場 18:30開演

チケットサイト:https://t.livepocket.jp/e/wdoxj

チケット料金:5,000円(税込み)

※ご入場の際、別途1ドリンク代が必要となります

公演内容:

・ダンスパフォーマンス

・ダンスバトル

・CyberAgent Legitグッズ販売 など

※公演内容の詳細については決定次第、公式SNSで随時発表します。



■CyberAgent Legitについて

『21世紀を代表するダンスチームになる』 「CyberAgent Legit」は、世界のダンスコンテスト・バトルで活躍するメンバーが集結。ストリートダンスのHIPHOP・POP・LOCK・BREAKING・CHOREOGRAPHYなど様々なジャンルを得意とし、チーム名「CyberAgent Legit」は「Legit=質の高い本物」のダンスを届けるという想いから命名。 リーグ屈指のチームワークで魅せるスキルフルなダンスは多くのファンの支持をあつめ、D.LEAGUE 22-23 SEASON 「REGULAR SEASON 優勝」、D.LEAGUE 22-23 SEASON 「CHAMPIONSHIP 準優勝」の実績をもつ。



■「アドビ」について

アドビは、「世界を動かすデジタル体験を」をミッションとして、3つのクラウドソリューションで、優れた顧客体験を提供できるよう企業・個人のお客様を支援しています。Creative Cloud( https://www.adobe.com/jp/creativecloud.html )は、写真、デザイン、ビデオ、web、UXなどのための20以上の デスクトップアプリやモバイルアプリ、サービスを提供しています。Document Cloud( https://www.adobe.com/jp/documentcloud.html )では、デジタル文書の作成、編集、共有、スキャン、署名が簡単にでき、デバイスに関わらず文書のやり取りと共同作業が安全に行えます。Experience Cloud( https://business.adobe.com/jp/products/adobe-experience-cloud-products.html )は、コンテンツ管理、パーソナライゼーション、データ分析、コマースに対し、顧客ロイヤルティおよび企業の長期的な成功を推進する優れた顧客体験の提供を支援しています。これら製品、サービスの多くで、アドビの人工知能(AI)と機械学習のプラットフォームであるAdobe Sensei( https://www.adobe.com/jp/sensei.html )を活用しています。



アドビ株式会社は米Adobe Inc.の日本法人です。日本市場においては、人々の創造性を解放するデジタルトランスフォーメーションを推進するため、「心、おどる、デジタル」というビジョンのもと、心にひびく、社会がつながる、幸せなデジタル社会の実現を目指します。



アドビに関する詳細な情報は、webサイト( https://www.adobe.com/jp/about-adobe.html )をご覧ください。



(C) 2023 Adobe. All rights reserved. Adobe and the Adobe logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.



