[株式会社ヘソプロダクション]

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション(本社:大阪市福島区・代表取締役:稲本ミノル)は、2022年12月7日(水)から、エキマルシェ新大阪 「EKIHAKO」にて、「MINIONS POP UP STORE」(運営:株式会社スモール・プラネット)を開催いたします。









今夏から日本全国で開催され大好評だった 「MINIONS POP UP STORE」がエキマルシェ新大阪「EKIHAKO」にて期間限定で登場。POP UP STORE 限定グッズや数量限定のノベルティもご用意してお待ちしております。



■イベント頻要

出店期間 12月7日(水)~12月28日(水)

営業時間:9:00~21:30

※社会状況に伴い、営業時間が変更となる場合があります。(最終日は21:00に閉店となります)

開催場所:エキマルシェ新大阪 「EKIHAKO」

(大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 JR新大阪駅在来線改札内)



URL : https://www.smallplanet.co.jp/minions-popupsp/popup



【感染拡大防止のための取り組み】

「MINIONS POP UP STORE」では、スタッフの出勤時にマスク着用や手指消毒、お会計時にソーシャルディスタンスを保つためのお並び位置指定等を行い営業させていただきます。ご来店の際はマスク着用等のご協力をお願いいたします。また、混雑状況によっては密な状態を避けるために、入場整理券の配布や入店制限を行う場合がございます。



■商品情報

POP UP限定デザイングッズはもちろんバナナを愛するミニオンたちの世界観がたっぷり詰まった商品を多数販売。『怪盗グルー/ミニオンズ』シリーズに登場するミニオンたちの中で、とっても優しくてひとなつっこい性格のボブと、彼にとってくまのぬいぐるみの相棒ティムの商品をたくさん用意しています。



URL : https://www.smallplanet.co.jp/minions-popupsp/popup











※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

※掲載商品は一部です。実際の販売内容とは予告なく変更になる場合がございます。

※購入制限を設ける場合がございます。



■ノベルティ情報

ショップ内で1,100円(税込)以上お買い上げのお客様に「カード(全3種)」をランダムで、

3,300円(税込)以上お買い上げのお客様に「カードホルダー」を、

それぞれお一人様1会計につき1点プレゼント!





※画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

※無くなり次第終了とさせて頂きます。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予め了承ください。



■権利表記

Minions: Rise of Gru (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.



Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)との商品化契約に基づき、株式会社スモールプラネットが企画・制作した商品です。



■エキマルシェ新大阪について

お土産・スイーツ・お弁当・飲食店など、電車の待ち時間にさっと立ち寄れる店舗が集結した、駅ナカ商業施設です。エキマルシェ新大阪だけの限定商品や大阪の定番人気土産を取り揃えています。2021年3月には東改札外へ食物販及び飲食を中心とした11店舗で構成される新エリア「エキマルシェ新大阪Sotoe(ソトエ)」がオープンし、全48 店舗となりました。今後とも、さらにお客様が利用しやすい施設を目指して参ります。





■会社概要

社名:株式会社ヘソプロダクション

本社所在地:大阪市福島区大開1-15-26

代表者:代表取締役 稲本 実

資本金:10,000,000円

事業内容:オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL : https://www.heso-pro.com/



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL: https://www.heso-pro.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-16:46)