国内外のトップスポーツをお届けするGAORA SPORTSでは、9月1日に開幕した関西学生アメリカンフットボールのディビジョン1全試合を放送します。また、関東学生アメリカンフットボールの1部TOP8の模様も好ゲームを厳選してお届けします。







待望のアメリカンフットボールシーズンが到来!甲子園ボウル5連覇中の関西学院大学を筆頭に、関西大学、立命館大学、京都大学、近畿大学、神戸大学、甲南大学、そして昨シーズン2部で優勝して2019シーズン以来4年ぶりの一部昇格を果たした龍谷大学など、関西の強豪8大学がしのぎを削る関西学生リーグのディビジョン1全試合を放送します。



また、昨シーズン3年ぶりに優勝した早稲田大学のほか、中央大学、立教大学など、どこが勝つかわからない戦国時代の様相を呈する関東学生リーグ1部TOP8も、好ゲームを厳選して放送。今シーズンもハイレベルな戦いが繰り広げられる両リーグから目が離せない!



<放送概要>

■関西学生アメリカンフットボール 2023

https://www.gaora.co.jp/football/3770600





<第1節>関西大学 vs 甲南大学(9.1MKタクシーフィールドエキスポ)

9月7日 (木)11:30~14:00





<第1節>関西学院大学 vs 龍谷大学(9.2王子スタジアム)

9月7日 (木)14:00~16:30





<第1節>神戸大学 vs 立命館大学(9.3MKタクシーフィールドエキスポ)

9月8日 (金)11:30~14:00





<第1節>京都大学 vs 近畿大学(9.3MKタクシーフィールドエキスポ)

9月8日 (金)14:00~16:30





<第2節>近畿大学 vs 立命館大学(9.16東大阪市花園ラグビー場第1グラウンド)

9月22日 (金)23:00~深夜1:30





<第2節>神戸大学 vs 京都大学(9.17王子スタジアム)

9月22日 (金)深夜1:30~4:00

9月23日 (土) 23:00~深夜1:30





<第2節>龍谷大学 vs 関西大学(9.18MKタクシーフィールド)

9月23日 (土)深夜1:30~4:00





<第3節>近畿大学 vs 関西大学(9.30王子スタジアム)

10月11日 (水) 22:30~深夜1:00





<第3節>関西学院大学 vs 神戸大学(9.30王子スタジアム)

10月11日 (水)深夜1:00~3:30





<第3節>龍谷大学 vs 立命館大学(10.1平和堂HATOスタジアム)

10月13日 (金)11:30~14:00





<第3節>京都大学 vs 甲南大学(10.1平和堂HATOスタジアム)

10月13日 (金)14:00~16:30





<第4節>京都大学 vs 龍谷大学(10.14たけびしスタジアム京都)

10月23日 (月)11:30~14:00





<第4節>立命館大学 vs 甲南大学(10.14たけびしスタジアム京都)

10月23日 (月) 14:00~16:30





<第4節>神戸大学 vs 関西大学(10.15王子スタジアム)

10月27日 (金)11:30~14:00





<第4節>関西学院大学 vs 近畿大学(10.15王子スタジアム)

10月27日 (金)14:00~16:30





■関東学生アメリカンフットボール 2023

https://www.gaora.co.jp/football/3774430

セレクション1.

<第1節>早稲田大学 vs 慶應義塾大学(9.3アミノバイタルフィールド)

9月30日 (土)深夜1:30~4:00

10月9日 (月)

深夜2:30~翌朝5:00





セレクション2.

10月1日 (日)24:30~深夜3:00





セレクション3.

10月18日 (水)24:30~深夜3:00





セレクション4.

10月31日 (火)23:30~深夜2:00





※番組内容は予定であり、変更する可能性があります。

※未掲載の放送スケジュール、対戦等は決定次第ホームページにて発表いたします。

※GAORA SPORTSの視聴方法など詳細は https://www.gaora.co.jp/life/gakusei-americanfootball/ をご確認ください。



