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Robot Homeが『資産運用EXPO 春展』に出展

Robot Homeが『資産運用EXPO 春展』に出展

［ロボットホーム ］

株式会社Robot Home（本社：東京都中央区／代表取締役CEO：古木大咲／証券コード：1435、以下当社）は、2024年1月19日（金）～21日（日）に開催される、『資産運用EXPO 春展』へ出展いたしますのでお知らせいたします。



■開催概要


【イベント名】資産運用EXPO
【日時】　2024年1月19日（金）～1月21日（日）
【場所】　東京ビックサイト 西1・2ホール 小間番号 6-28
【参加費】無料（要来場登録）
【招待フォーム】https://www.am-expo.jp/tokyo-1/ja-jp/visit/e-ticket-ex.html

■資産運用EXPOとは

RX Japan株式会社が毎年開催している日本最大級の投資商品総合展であり、期間中は14,500人が来場、出展企業は160社に上ります。不動産、株式、保険、金など、あらゆる投資商品が一堂に会する、日本最大クラスの投資に関するリアルイベントです。


当社のブースでは、IoT機器を実際にご用意し、アプリで動くエントランスや様々なデバイスを実際に触って体験できます。また、ご来訪者様がゆっくりお話できるような商談スペースを設置しております。空室やリフォームに関するお悩みから、所有物件の売却、資産の組み替えまで、ぜひこの機会にご相談ください。


株式会社Robot Home概要

【 設 立 】2006年1月23日
【 資本金等 】74億7000万円(資本剰余金を含む)
【 代表取締役CEO 】古木 大咲
【 本 社 】〒104-0061 東京都中央区銀座7-4-15 RBM銀座ビル 9階10階11階
【 主な事業内容 】AI・IoT事業/Robot Home事業
【 主な子会社 】株式会社rh labo/株式会社rh investment /株式会社rh maintenance
　　　　　　　 株式会社rh warranty/株式会社アイ・ディー・シー
　　　　　　　 株式会社Next Relation/Robot Home Reinsurance Inc.
【 ウェブサイト 】https://corp.robothome.jp

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/23-18:40）

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