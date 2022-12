[株式会社Fanplus]

TAKUYA∞’S BLOGに加え、各メンバーのブログやデジタル会員証、バースデーメッセージなど新たなサービスを追加!





音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、6人組ミクスチャーロックバンドUVERworldのオフィシャルサイトおよびアーティスト情報アプリ「Neo SOUND WAVE」のリニューアルをいたしました。



TAKUYA∞’S BLOGに加えて各メンバーのブログが追加となるほか、継続年数によってカラーが変わるデジタル会員証、UVERworldに関する予定が一目でわかるスケジュールページ、誕生日に届くバースデーメッセージなど新サービスをご利用いただけます。



■新サービス

彰・克哉・信人・真太郎・誠果の更新によるブログ

TAKUYA∞’S BLOGに加えて、各メンバーのブログを開設しました。



デジタル会員証

継続回数3回ごとにカラーが変化するデジタル会員証を導入しました。



スケジュールページ

UVERworldのライブやメディア、グッズに関する予定がまとめて確認できるスケジュールページを開設しました。



バースデーメッセージ

お誕生日にUVERworldからのメッセージが届くバースデーメッセージを開始しました。



■UVERworldオフィシャルサイト「Neo SOUND WAVE」

https://www.uverworld.jp/



■UVERworldオフィシャルアプリ「Neo SOUND WAVE」

【iOS版】

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/neo-sound-wave/id1421746696



【Android版】

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.uverworld.www



スマートフォン専用となります。

推奨環境:iOS 10.0以降/Android 5.0以降

※一部非対応のスマホ機種もございます。

※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。



【UVERworldプロフィール】

滋賀県出身の6人組バンド。

バンド名のUVERworldは、「自分たちの世界を超えて広がる」ということからドイツ語を変形させたUVER(ウーバー)とworldから名づけられた。その独自のサウンドとTAKUYA∞の紡ぐ歌詞だけでなく、彼らの生き様、人間力が今を生きる若者に届いており、絶大な支持を得続けている。

現在、全国ツアー「UVERworld THE LIVE」を開催中。



■UVERworldツアー情報

「UVERworld THE LIVE」

8月9日(火) 東京都 duo MUSC EXCHANGE~Neo SOUND Crew Only~

9月25日(日) 東京都 Zepp Haneda~誠果生誕祭~ 昼の部

9月25日(日) 東京都 Zepp Haneda~誠果生誕祭~ 夜の部

11月5日(土) 福岡県 Zepp Fukuoka~真太郎生誕祭~ 昼の部

11月5日(土) 福岡県 Zepp Fukuoka~真太郎生誕祭~ 夜の部

11月30日(水)神奈川県 KT Zepp Yokohama

12月3日(土) 愛知県 日本ガイシホール

12月4日(日) 愛知県 日本ガイシホール

12月9日(金) 宮城県 仙台GIGS 昼の部

12月9日(金) 宮城県 仙台GIGS 夜の部

12月14日(水)大阪府 大阪城ホール

12月15日(木)大阪府 大阪城ホール

12月20日(火)神奈川県 横浜アリーナ

12月21日(水)神奈川県 横浜アリーナ~TAKUYA∞生誕祭~

12月25日(日)東京都 日本武道館~Premium Live on Xmas 2022~ 昼の部

12月25日(日)東京都 日本武道館~Premium Live on Xmas 2022~ 夜の部

12月30日(金)福岡県 マリンメッセ福岡A館

12月31日(土)福岡県 マリンメッセ福岡A館 昼の部

12月31日(土)福岡県 マリンメッセ福岡A館 夜の部





■Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。





会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/



【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp





※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/03-20:40)