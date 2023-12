[シーホース三河]







11月23日(木・祝)、アイシン体育館でThe National Basketball Association(NBA)主催「Jr. NBA Clinic in MIKAWA Powered by B.LEAGUE」を開催し、ライアン・リッチマンヘッドコーチと#5 ニモ正義選手、#10 ジェイク・レイマン選手が参加しました。

本イベントは、日本における青少年のバスケットボール参加を促進するためのThe National Basketball Association(NBA)と公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(B.LEAGUE)との共同取り組みの一環として行われているものになります。

シーホース三河での開催分では、180名の小学4年生から中学3年生の少年少女がスキルアップステーションなどのさまざまなアクティビティに参加いたしました。また、コーチを対象としたバスケットボール教育を提供するコーチクリニックのほか、保護者向けの青少年スポーツにおける保護者の役割の重要性を教育するセッションも実施しました。



Jr. NBA Clinic in MIKAWA Powered by B.LEAGUE





Jr.NBA とは?

Jr. NBAは、世界の少年少女に向けたユースバスケットボールプログラムで、基本的なスキルとゲームの核となる価値観(チームワーク、リスペクト、決断力、コミュニティ)を教えています。 Jr. NBAは、ユース世代の選手、コーチ、保護者に対して、バスケットボールを通しての成長や向上を支援することに重点を置いており、48の練習プランとNBAとWNBAの選手を起用した250以上のレクチャービデオを含む、無料のカリキュラムを提供しています。 2021-22シーズン、Jr. NBAは、提携するユースバスケットボール団体のネットワークを活用しながら、対面式・オンライン式のイベントやクリニックを、160カ国4,140万人のユース選手に届けています。



主催

The National Basketball Association(NBA)



協力/共催

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(B.LEAGUE)



協力

シーホース三河



日時

2023年11月23日(木・祝)14:30~17:45



開催場所

アイシン体育館



対象

一般財団法人 愛知県バスケットボール協会所属の指導者、選手(小学4年生~中学3年生の男女)および保護者



講師

カルロス・バロッカ コーチ

コーチ歴30年、元アメリカPace大学HC、元ポルトガル男子代表U20HC、元ポルトガル男子代表U16&U18



ナタリア・アンドレ コーチ

グラスルーツコーチ歴20年、元ポルトガル代表選手、元カーボベルデ共和国代表選手、元ポルトガルリーグ選手



シーホース三河 参加選手・スタッフ

・#5 ニモ正義

・#10 ジェイク・レイマン

・ライアン・リッチマン ヘッドコーチ



参加者

・Coach Clinic:20名

・Kids Clinic:180名

・Parents Session:約60名



当日の様子





Coach Clinic



Kids Clinic























Parents Session





#10 ジェイク・レイマン









It was a great experience being able to work with the Jr. NBA while being here in Japan. I was very impressed with the skill of all of the kids that attended. A young girl even scored on me when we played 1 vs 1! I look forward to joining the Jr. NBA in the future in Japan and around Asia. Thank you.

日本にいる間にJr. NBAに参加することができ素晴らしい経験をさせていただきました。参加してくれた子どもたち全員のスキルの高さには非常に驚き感心しました。私とある女の子が1対1をした時には、その子から点を取られてしまいました!日本またアジアでまたJr.NBAに参加できることを楽しみにしています。ありがとうございました。



