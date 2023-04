[株式会社 トゥモローランド]

BARBA for TOMORROWLAND 4.21 fri release



型や素材・付属までトゥモローランド仕様でオーダーしたエクスクルーシブアイテム。







4月21日(金)、下記取扱い店舗にて〈BARBA for TOMORROWLAND〉がリリース。型や素材・付属までトゥモローランド仕様でオーダーしたエクスクルーシブアイテム。軽やかな配色は今のシーズンにぴったりのアイテムです。







about | BARBA





1964年、アントニオ・バルバとヴィットリオ・バルバ兄弟がイタリアのナポリで創業。ブランド設立当初は、シャツなどを中心とした小さなアパレル工場だった。ブランドとして成長を遂げるのは、90年代で長年培ったハンドワーク(手縫いなど)やカッティングなどシャツ作りの技術をもとに、〈BARBA〉として商品展開を広げた。

発売日





4月21日(金)

商品詳細





62-07-31-07004 / ¥62,700(tax in)62-07-31-07005 / ¥63,800(tax in)62-07-31-07006 / ¥81,400(tax in)

取扱店舗





トゥモローランド 渋谷本店トゥモローランド 丸の内店トゥモローランド 名古屋ラシック店トゥモローランド 神戸店※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。





企業プレスリリース詳細へ (2023/04/24-20:46)